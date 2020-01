Marie Andresen stand in der Anfangsphase im Werder-Tor, als es in Zwickau noch gut für die Bremerinnen lief. Die ersten drei Siebenmeter der Gastgeberinnen landeten nicht im Netz – auch deshalb führte Werder zwischenzeitlich mit 9:4. (Oliver Baumgart; Hansepixx)

Robert Nijdam war mit dem ersten Auftritt des SV Werder Bremen zufrieden. „Ich habe viele gute Sachen gesehen„, stellte der neue Trainer der grün-weißen Zweitliga-Handballerinnen fest. Dass es für sein Team im ersten Auswärtsspiel des neuen Jahres beim BSV Sachsen Zwickau trotzdem eine klare 26:35 (13:17)-Niederlage gab, überraschte nicht. Schließlich standen dem Niederländer gerade einmal zwei Trainingseinheiten vor Weihnachten und zwei weitere im neuen Jahr zur Verfügung, um das Team kennenzulernen und neu einzustellen. „Da ging es vor allem darum, klare Aufgaben zu verteilen“, sagte er und zielte insbesondere auf die Abwehrarbeit ab. Denn dass die jungen Bremerinnen die schwächste Deckungsreihe der zweiten Bundesliga stellen, ist bei einem Blick auf die Tabelle eindeutig zu erkennen. Daran galt es also primär, den Hebel anzusetzen.

Tatsächlich verlief die Begegnung zunächst anders als die meisten bisherigen Partien. Diesmal konnten die Gäste lange Zeit gut dagegen halten. „Wir haben Zwickau im ersten Durchgang oft an die Grenze des Zeitspiels gebracht", lobte Robert Nijdam sein Team.

Die engagierte Deckung, gepaart mit höherem Angriffstempo, kostete allerdings auch Kraft, was sich im Laufe der zweiten Hälfte immer mehr bemerkbar machen sollte. Wie auch die zehn Siebenmeter, von denen Sachsen Zwickau in den ersten 17 Minuten drei gegen Torfrau Marie Andresen verwarf, ehe die insgesamt 13-fache Torschützin Rebekka Ertl die nächsten sieben Versuche fehlerfrei einnetzte. Dagegen war letztlich kein Kraut gewachsen, zumal der SV Werder nur vier Strafwürfe zugesprochen bekam, die Denise Engelke allesamt im BSV-Netz zappen ließ.

Die Startphase der Bremerinnen gegen den Tabellendritten war allerdings äußert sehenswert. „Wir haben gut begonnen, waren sehr fokussiert", stellte Werders Trainer fest und meinte damit nicht nur die flotte 2:0-Führung, für die Jordis Mehrtens und Maren Gajewski nach gerade einmal 130 gespielten Sekunden gesorgt hatten. Sechs Minuten später ließen Lena Thomas, Denise Engelke (2/2) und Jordis Mehrtens mit ihren Treffern zum 6:2-Vorsprung weiter aufhorchen (9.).

Die 630 Zuschauer in der Sporthalle Neuplanitz staunten noch mehr, als ihre Zwickauerinnen nach einer Auszeit gleich wieder den Ball verloren und Jordis Mehrtens auf 7:2 erhöhte. Dann aber bremste eine Zeitstrafe von Maren Gajewski den Bremer Vorwärtsdrang. „Dadurch gab es in unserem Spiel einen kleinen Bruch, sodass wir einige Konter kassiert haben", analysierte Robert Nijdam die sich langsam anbahnende Wende. Die deutete sich nach dem 9:4 von Denise Engelke an, als die Sächsinnen mit vier Treffern am Stück auf 8:9 verkürzten (18.). Das 12:11 von Naomi Conze sollte Werders letzte Führung im gesamten Spiel gewesen sein, denn die Gastgeberinnen drehten den Spieß zum 16:12 um und gingen bereits mit einer Vier-Tore-Führung in die Kabine (17:13).

„Unser Team- und Kampfgeist haben auch in der zweiten Hälfte gestimmt", betonte Robert Nijdam weiter. Denn seine Mannschaft ließ sich nicht abschütteln und blieb bis zum 19:22 von Linksaußen Jordis Mehrtens auf Tuchfühlung dran. Von den zwölf Tabellenplätzen Unterschied war bis dahin nichts zu sehen. Doch die anschließende achtminütige Torflaute brachte die Gäste endgültig auf die Verliererstraße.

„Wir haben insgesamt dreimal frei von Außen und vom Kreis verworfen„, begründete der Niederländer die vielen Gegentore, die anschließend fielen. Das hohe Tempo der Gastgeberinnen kam verschärfend hinzu. Als Werders Torfrau Meike Anschütz aus dem eigenen Torkreis ins Zwickauer Netz traf, lag der BSV Sachsen bereits uneinholbar mit 28:20 in Front. „Die vielen Gegentore sind am Ende egal, ich habe viel gewechselt, um jeder Spielerin das Vertrauen zu geben und sie Erfahrung sammeln zu lassen“, erklärte Robert Nijdam.

Unterdessen stand der 13. Spieltag aus Bremer Sicht insgesamt unter keinem guten Stern, da Werders direkte Konkurrenz im Abstiegskampf gepunktet hat. Die HSG Freiburg tat das mit dem 29:28 beim HC Rödertal unerwartet, während der 32:19-Heimsieg der TG Nürtingen gegen das Schlusslicht aus Solingen-Gräfrath zu erwarten war. Werders Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz ist damit zwei Spieltage vor dem Ende der Hinrunde auf sieben Punkte angewachsen. Und am kommenden Sonnabend müssen die Grün-Weißen um 20 Uhr beim Viertletzten Freiburg ran. „Wir haben jetzt die erste komplette Woche, um uns darauf vorzubereiten. Das wird ein sehr wichtiges Spiel", kündigt Robert Nijdam an.

SV Werder Bremen: Anschütz (1), Andresen; Conze (2), Thomas (1), Mehrtens (4), Heinrich (4), Seidel, Engelke (7/4), Gajewski (3), Sposato, Güter (2), Döpke, Defayay (2)