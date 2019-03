Ohne Worte: Das Team von Michael Mai gab wenige Sekunden vor Schluss eine Führung aus der Hand. (imago)

Als die letzte Minute in der Arena Hohenlohe in Crailsheim beginnt, sieht es gut aus für die Eisbären Bremerhaven. 78:75 führt das Team von Michael Mai im Abstiegsduell gegen die Hakro Merlins, es könnte der erste Auswärtssieg seit dem 3. November vergangenen Jahres werden. Wenige Minuten später stehen die Eisbären aber mit hängenden Schultern da. Mit sieben erfolgreichen Freiwürfen in Serie drehen die Gastgeber die Partie und fügen den Eisbären nicht nur eine schmerzhafte 86:80-Niederlage zu, sondern vergrößerten den Vorsprung auf das Schlusslicht auf vier Punkte.

Dabei hatte das Spiel für Bremerhaven alles andere als schlecht begonnen. Nach ausgeglichenen Anfangsminuten übernahm das Team von Michael Mai die Regie und baute die Führung kontinuierlich aus - mit einem Korbleger brachte Durrell Summers sein Team beim 31:21 erstmals mit zehn Punkten in Führung. Die Führung sollte auch noch bis zur Pause Bestand haben, im dritten Viertel aber drehten die Gastgeber die Partie, ehe sich im letzten Viertel ein Schlagabtausch bis zur Schlussirene entwickelte. Dabei leistete Chris Warren den Eisbären einen Bärendienst, als er nach einem Freiwurf von Frank Turner ein technisches Foul bekam. Die Folge: Zwei weitere Freiwürfe und Ballbesitz für Crailsheim, die so zehn Sekunden vor dem Ende für die Vorentscheidung sorgten.

Hakro Merlins Crailsheim - Eisbären Bremerhaven 86:80 (19:21,10:15,30:20,27:24)

Hakro Merlins Crailsheim: Madgen 19, Turner 16, Lawson 15, D. Russell 13, Wysocki 9, Gay 6, Cuffee 3, P. Neumann 3, Herrera 2

Eisbären Bremerhaven: Bleck 14, Summers 10, Warren 10, Benson 8, Breitlauch 8, Turner 8, Wimberg 7, Jackson 6, Canty 5, Moten 4 Zuschauer: 2083