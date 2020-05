Tim Fieritz (Privat)

Bremen. Als Tabellenfünfter der Handball-Landesliga beendeten die Spieler der SG Arbergen-Mahndorf die aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochenen Spielzeit, für den Aufsteiger eine mehr als erfolgreiche Platzierung – die natürlich neue Begehrlichkeiten aufwerfen dürfte. Und obwohl derzeit allerdings niemand wirklich seriös voraussagen kann, wann die neue Saison beginnen wird, basteln SGAM-Trainer Thomas Panitz und der sportliche Leiter der Südost-Bremer, Jörg Budelmann dennoch an dem Kader. Mit Torhüter Tim Fieritz, Rückraumspieler Fiete Esser sowie Kreisläufer Timon Timmermann haben sie sich nun mit drei Neuzugängen verstärkt und sehen sich gut aufgestellt.

SGAM-Trainer Thomas Panitz zeigt sich überaus angetan von seinen Neuzugängen: „Wir haben mit diesen drei Spielern echte Glücksgriffe getan“, betont der erfahrene Coach, „die sich dazu auch noch zu 100 Prozent mit dem Verein identifizieren.“

Torhüter Tim Fieritz wechselt vom SV Beckdorf zur SGAM und weist auf zwei Gründe hin, die ihn zum Wechsel bewogen hätten: „Ich habe nach einer Mannschaft gesucht, in der man Spaß, Leidenschaft und Erfolg verbinden kann“, erklärt der 27-Jährige. „Zudem freut es mich, in Zukunft mit meinem alten Torwartkollegen Marcus 'Schoko' Belizaire zusammen zu spielen, mit dem ich bereits in Beckdorf zusammen gespielt habe.“ Außerdem bringe der Verein „ein tolles Umfeld mit und man kann in den nächsten Jahren auf einiges hoffen“, zeigt er sich überzeugt.

Rückraumspieler Fiete Esser stammt aus der SGAM-Jugend und hat mit der A-Jugend des HC Bremen bereits Bundesligaluft geschnuppert. „Ich wechsel zurück zur SG AM, da es mein Heimatverein ist und ich mich mit diesem Verein immer verbunden gefühlt habe“verdeutlicht der 18-Jährige und fügt hinzu: „Ich freue mich sehr darauf.“ Auch der ebenfalls 18-jährige Kreisläufer Timon Timmermann lernte in der Jugend der SGAM den Handballsport kennen, sieben Jahre spielte er dort, ehe er 2013 zum HC Bremen und 2016 schließlich zum TV Oyten wechselte. „Ich bin zurück zur SGAM, da ich ein Angebot zum Probetraining bekommen habe und mir das Training sehr gut gefallen hat“, begründet er seinen Wechsel.

Für Coach Thomas Panitz sind die Schlüsselstellen durch die drei Neuzugänge damit endgültig besetzt, allein der Wechsel des 48-jährigen Torwart-Oldies Jörn Anders in die zweite Mannschaft sei dadurch kompensiert worden, versichert Panitz. „Tim hat bereits Erfahrung in der dritten Liga gesammelt“, verdeutlicht er, „und die beiden anderen bringen alle Voraussetzungen für den Herrenbereich mit.“ Allerdings müssten Esser und Timmermann noch an ihrer körperlichen Robustheit arbeiten, mahnt Panitz, „schließlich ist der Sprung aus der Jugend zu den Herren schon ein gewaltiger“.

Gleichzeitig zeigt er sich zuversichtlich, dass es den beiden Nachwuchsspielern ebenso gelingen könne, sich in das Team zu integrieren, wie auch seinem neuen Torhüter. "Die beiden Jungs sind echte Rohdiamanten, die noch den Schliff benötigen", ist er sicher, "und Tim verfügt über enorme Qualität und sehr große Disziplin." Als Paradebeispiel für eine positive Entwicklung im Herrenbereich führt Panitz gerne Pascal Reimer an, dem es gleich in seinem ersten Jahr beim ambitionierten Landesligisten gelungen ist, sich zu einer Stammkraft zu entpuppen. An Pascal können sich Timon und Fiete in der Vorbereitung auf die neue Saison orientieren", erteilt Panitz den beiden hoffnungsvollen Talenten direkt die erste Lektion.