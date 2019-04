Der Goslarer HC 09 bleibt dadurch Vorletzter und einen Platz hinter dem Club.

„Man hat gemerkt, dass es bei dem Spiel um etwas ging“, sagte Club-Kapitän Phil Schneider. Die Bälle waren hart umkämpft, beide Teams wollten punkten. Laurence Haas brachte den Club mit der Rückhand früh in Führung. Mit einem hohen Schlag vom Kreisrand aus legte Christian Bischoff nach und Alexander Treis erhöhte noch kurz vor dem Pausenpfiff auf den Zwischenstand von 3:0.

In der zweiten Halbzeit traten die Bremer nicht mehr ganz so dominant auf. Schon nach zwei Minuten verkürzte Goslar auf 3:1. Danach habe sein Team ein bisschen den Faden verloren, sagte Phil Schneider, fing sich aber wieder. Zwei kurze Ecken konnte der Club nicht nutzen. Goslar bekam eine zugesprochen. Ursprünglich zeigte der Unparteiische auf den Siebenmeter-Punkte, revidierte seine Entscheidung aber. Die kurze Ecke blieb folgenlos.

Goslar stand oft in der eigenen Hälfte und machte die Räume dicht. Daran änderte sich in der zweiten Halbzeit nichts, und die Bremer fanden keine Wege durch die Goslarer Defensive. Ein Grund dafür sei, dass vor allem den jungen Spielern noch die Ruhe fehle, mit so einem Gegner umzugehen. Leider haben sich die erfahrenen Spieler von der Unruhe anstecken lassen, sagte Haas. Er sei zufrieden damit, wie seine Mannschaft vor allem in der ersten Spielzeit dagegen gehalten hat.

Acht Teams treten in der Oberliga an. Der Club zur Vahr II liegt derzeit auf dem sechsten Platz mit sieben Punkten Vorsprung auf den Letzten, HC Delmenhorst. Dort müssen die Vahrer am 27. Mai antreten; bis dahin haben sie spielfrei. „Die schweren Gegner haben wir hinter uns“, sagte Phil Schneider.

Club zur Vahr II: Frenkel, Glatzel, Hoffmann, Holland, Moralee, Ruef, Haas, Treis, Böhme, Neumann, Schenk, Kuhmann, Tieste, Schneider, Bischoff.