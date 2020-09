Kinder sollen sicher schwimmen können, die Nichtschwimmer-Quote ist zu hoch. Seit dem Ferienprojekt gibt es 591 Schwimm-Abzeichen mehr unter Bremens Drittklässlern. (Silas Stein /dpa)

Zwischen Brutto und Netto können Welten liegen, was viele nicht nur beim Blick auf den Gehaltszettel schon oft festgestellt oder wenigstens gedacht haben. Mal übertragen auf ein Schwimmbecken, oder um es präzise zu benennen: den Versuch, Grundschülern das sichere Schwimmen beizubringen, fällt der Brutto-Netto-Vergleich ganz passabel aus. „Das ist ja richtig genial, unsere Erwartungen sind weit übertroffen worden“, sagt Martina Baden sogar, die Geschäftsführerin der Bremer Bäder GmbH.

Zusammen mir dem Landesschwimmverband und der DLRG hatten Bremer Bäder ein vom Senat gefördertes Programm aufgelegt, um im Unibad während der Ferienwochen 1000 Schwimm-Abzeichen für Bremer Drittklässler hinzubekommen. 1000 Kinder mehr sollten es möglichst sein, die sicher schwimmen können. Die Nichtschwimmer-Quote im Lande ist hoch. Viel zu hoch, wie übereinstimmend und immer wieder von allen möglichen Seiten angemerkt wird. 1400 Kinder waren angemeldet für das große Sommerprojekt. Was rein rechnerisch hieß: Wenn aus den brutto 1400 angemeldeten am Ende netto 1000 gut schwimmende Mädchen und Jungen werden würde, läge man bei einer Erfolgsquote von gut 70 Prozent.

Es kamen nicht 1400 Kinder. Laut Martina Baden waren es exakt 765. Von ihnen hätten 591 ein Schwimm-Abzeichen geschafft. Quote: 77 Prozent. Brutto blieb das ganze Schwimmenlernen-Projekt quasi hinter den Erwartungen zurück, netto übertraf es sie. Verglichen mit früheren Ferienprojekten in den Freibädern sei die Quote sehr, sehr hoch, sagt Martina Baden. Die mäßige Beteiligung beziehungsweise hohe Anzahl an Kindern, die dann doch nicht den Weg ins Unibad fanden, könnte zum Teil auch mit diesem Weg zusammenhängen. Viele Eltern aus entfernteren Stadtteilen hätten womöglich Probleme mit einer aufwendigen Logistik gehabt. Andere hätte vor dem Corona-Hintergrund vielleicht doch noch kurzfristig eine Urlaubsreise angetreten oder umgelegt.

Mehr auf die Vereine zugehen

„Wir müssen zu den Kindern, wir müssen dort hingehen, wo wir sie erreichen“, sagt dazu Bremens Schwimm-Präsident Stephan Oldag. DLRG-Chef Martin Reincke sagt: „Ohne die Eltern funktioniert es nicht. Wir müssen noch mehr in die Stadtteile gehen.“ So gut alle die Quote des jüngsten Ferienprojekt beurteilen, erreicht mit viel zusätzlichem ehrenamtlichen Engagement, so viel Luft nach oben bleibt trotzdem. In einem Interview mit dem WESER-KURIER hatte Harald Wolf, Schwimm-Funktionär und Sportkoordinator an der Ronzelen-Schule, Anfang Juli gefordert: Bremer Bäder müsse mehr auf die Vereine in den Stadtteilen zugehen und diese stärken.

Die Zusammenarbeit zwischen Verband, Bremer Bäder und DLRG habe es mit dem Ferienprojekt jetzt zum ersten Mal gegeben. Sie solle verstetigt werden. „Das kann ich mir gut vorstellen“, sagt Martin Reincke. Bereits in den Herbstferien solle die nächste Abzeichen-Attacke erfolgen, sagt Martina Baden. Diesmal nicht nur am Unibad, sondern dazu im OTeBad sowie in den Hallen Huchting und Vegesack. Wenn alle angemeldeten Kinder kämen, sei es realistisch, diesmal die Zahl von 1000 Kindern zu schaffen, die ein Abzeichen bekommen und damit den Nachweis erbracht haben, dass sie sicher schwimmen können.

Mehr zum Thema Schwimmen „Bremer-Bäder tritt als Monopolist auf“ Immer mehr Nichtschwimmer – laut Sportkoordinator Harald Wolf liegt es vor allem daran, dass ... mehr »

Zuletzt war beschlossen worden, dass der Schwimmunterricht von 30 Minuten pro Stunde auf 45 Minuten ausgeweitet werden und er bereits in der zweiten statt erst in der dritten Klasse einsetzen soll. Was laut Martin Reincke auch noch weit entfernt von einem Idealzustand ist. „Eigentlich gehört das Schwimmenlernen ins Vorschulalter“, sagt er. Oder wenigstens die Wassergewöhnung. Die DLRG habe da gute Erfahrungen gemacht mit der mobilen Schwimmschule. In den sechs Wochen vor den Sommerferien gehe man in die Kitas, baue ein überdimensionales Planschbecken auf und stülpe ein Zeltdach obendrüber. Los geht der Wasserspaß.

In diesem Jahr sei der Spaß wegen Corona ausgefallen beziehungsweise habe nur in den Ferien stattfinden können. Wegen Corona ist das Schwimmvergnügen sowieso ein anderes. Strenge Hygieneauflagen, Einbahnstraßenverkehr in den Hallen, in denen zumeist nur hinterher geduscht werden und sich vorher nicht erst noch umgezogen werden kann. Für die erwachsenen Badegäste sei der Komfort in diesen Pandemie-Zeiten sehr eingeschränkt, sagt Martina Baden. Die Kinder aber, „die können sich zumeist sehr schnell an die Bedingungen anpassen“.

Zur Sache

Öffnung in Huchting, Hoffnung fürs Südbad

Das Hallenbad Süd in der Bremer Neustadt war im August zusätzlich zum Huchtinger Hallenbad geschlossen worden. Was zu erheblichen Engpässen für die Schwimmvereine und erst recht für das Schwimmen für die Öffentlichkeit führte. Laut Martina Baden, der Geschäftsführerin der städtischen Gesellschaft Bremer Bäder GmbH, soll das Südbad nach den Sanierungsarbeiten Anfang des kommenden Jahres wieder öffnen.

Es soll vorwiegend der Öffentlichkeit, dazu wie vor der Schließung wieder einigen Vereinen wie Bremen 10 oder PSV zur Verfügung stehen. Für Schul- und Vereinssport ist seit dem 14. September wieder das Huchtinger Bad geöffnet, auf das Bremen 10 und der PSV bis zum Jahresende ausweichen müssen. Es sei eine für alle akzeptable Lösung bei der Verteilung der Wasser-Zeiten gefunden worden.

Größere Sorgen bereite ihr das Infektionsgeschehen, sagt Baden. Man gelte nicht als systemrelevant. Wenn die Infektionszahlen wieder steigen, würden auch wieder Bäderschließung drohen, so wie es diese derzeit zum Beispiel in Bayern wieder geben würde.