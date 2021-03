Das alte ist auch das neue Werder-Team (v.l.): Marcelo Aguirre, Hunor Szöcs, Physiotherapeut Timo Grauerholz, Teammanager Sascha Greber, Mattias Falck, Cheftrainer Cristian Tamas, Kirill Gerassimenko, Abteilungsleiter Werner Meyer und Co-Trainer Valentin Nagy Nemedi. (Frank Koch)

Wie wichtig es für einen Tischtennisspieler ist, Wettkampfpraxis zu sammeln und bestenfalls auch noch erfolgreich zu sein, haben Werders Teammanager Sascha Greber und Trainer Cristian Tamas gerade wieder erlebt. „Huni ist mit einem strahlenden Lächeln aus Doha zurückgekommen“, sagt Greber. „Huni“ ist Hunor Szöcs, seit sieben Jahren ein Werderaner und in der laufenden Bundesliga-Saison noch ohne Einzelsieg. Beim WWT-Star-Contender-Turnier in Katar schaffte der Rumäne in der Vorwoche mit drei Erfolgen am Stück den Einzug in die Hauptrunde. „Nur Siege fördern das Selbstbewusstsein“, sagt Greber. Wie es um das Selbstvertrauen von Hunor Szöcs (0:9-Bilanz) und Marcelo Aguirre (1:12) in einer von Corona erschwerten Saison bestellt ist, kann sich jeder denken. „Aber wir wissen genau, was wir an den beiden haben“, sagt Cristian Tamas. Und weil die Verantwortlichen von den Qualitäten ihres Quartetts überzeugt sind, wird der Klub in der kommenden Saison mit der gleichen Mannschaft auflaufen.

„Wir haben die Verträge jetzt verlängert“, sagt Sascha Greber. Im Fall des Vizeweltmeisters und Topspielers Mattias Falck war das nicht nötig, denn der Schwede hatte im Vorjahr schon einen Vertrag bis 2022 unterschrieben. Nun zogen die anderen nach, weil sowohl Werder als auch Kirill Gerassimenko, Szöcs und Aguirre es wollten. Allerdings, daraus macht Greber keinen Hehl, nicht mehr zu den finanziellen Bedingungen des Vorjahrs. „Corona zwingt auch uns zu Einsparungen“, sagt der Teammanager, „die haben sich auf die Verträge ausgewirkt.“ Zugleich betont Greber, dass es mit anderen Spielern keine Verhandlungen gegeben habe.

Warum sollte sich Werder aus sportlichen Gründen von Akteuren trennen? Man könne die aktuelle Bilanz von Szöcs und Aguirre auch anders auslegen, sagt Trainer Tamas. „Im Vorjahr waren sie es, die uns mit ihren Siegen erst in die Playoff-Runde geführt haben“, so der 41-Jährige. 2019/20 steuerte das Duo sowohl in den Einzeln als auch in den Doppeln etliche entscheidende Punkte zum schließlich erreichten vierten Platz nach der Bundesliga-Hauptrunde bei. Vor zwölf Monaten hatten sie einige Ausrutscher von Mattias Falck wettgemacht, diesmal war es umgekehrt – zumindest beinahe.

Schon mit der Wiederholung ihrer Doppelbilanz des Vorjahrs (4:0 im Vergleich zu 2:4 in dieser Saison) hätten Szöcs und Aguirre ihrem Team erneut den Einzug in die Playoff-Runde und damit die Halbfinal-Teilnahme um die deutsche Meisterschaft beschert. So weit weg von diesem Ziel sind die Bremer also auch vor dem letzten Spiel am kommenden Montag gegen Grenzau nicht, wenngleich sie sich jetzt wegen des schlechteren Matchverhältnisses bestenfalls nur noch auf Rang sechs verbessern können.

„Entscheidend für unseren Erfolg ist, dass wir ein Jahr hinlegen, in dem alle gut sind“, sagt Tamas, „nur dann können wir es wieder schaffen.“ Das sagt der Trainer auch vor dem Hintergrund, dass die Bundesliga von Jahr zu Jahr stärker geworden ist. Hinter Borussia Düsseldorf, dem 1. FC Saarbrücken und den TTF Ochsenhausen befinden sich sechs Vereine auf Augenhöhe. Den derzeitigen Tabellenvierten ASV Grünwettersbach (24:18) trennen gerade mal zwei Punkte vom Neunten, TTC Bergneustadt, der wie Werder als Achter 22:20 Zähler aufweist.

Der SV Werder wird also auch 2021/22 seinem eingespielten Quartett vertrauen. „Der Teamgeist zeichnet uns aus, wir sind eine richtige Mannschaft“, sagt Sascha Greber, „alle halten zusammen und spornen sich gegenseitig an.“ Auf diesen Pluspunkt setzen die Verantwortlichen ein weiteres Jahr – dann bereits das dritte in Folge mit identischer Aufstellung. So etwas macht ein Verein nur, wenn es im Team wirklich stimmt. Aus wirtschaftlicher Not würde kein Klub eine Mannschaft halten, die keine Einheit ist. Auch Werder hatte sich in den vergangenen Jahren schon nach kurzer Zeit wieder von Spielern getrennt, mit denen es nicht so gut lief wie bei der Verpflichtung erhofft.

Ab Dienstag kann Werder in Ruhe die neue Saison planen. Ob Olympia und internationale Turniere wieder stattfinden können, ob es bald wieder Zuschauer auf den Rängen gibt? Greber und Tamas hoffen es. „Wir waren und wir sind für jede Situation gewappnet“, sagt der Teammanager, „wir haben es im Verlauf der Corona-Saison bewiesen.“

Zur Sache

Keine Ab- und keine Aufsteiger

Am kommenden Sonntag wird der letzte Bundesliga-Spieltag ausgetragen. Werder darf ausnahmsweise einen Tag später gegen Grenzau auflaufen, weil die Tabelle sich aufgrund dieser Partie nicht mehr entscheidend verändern wird. Düsseldorf, Saarbrücken und Ochsenhausen stehen sicher in der Playoff-Runde. Grünwettersbach hat die besten Chancen auf Platz vier, Neu-Ulm und Bad Königshofen dürfen noch hoffen. Obwohl sie auf den Abstiegsplätzen liegen, bleiben Grenzau und Bad Homburg in der Liga, weil die auch in der kommenden Saison aus zwölf Mannschaften bestehen soll. Aufsteiger aus der 2. Bundesliga wird es in diesem Jahr nicht geben.