Bremerhaven. Allen Widrigkeiten in diesen Corona-Zeiten zum Trotz machen die Eisbären Bremerhaven aktuell einen richtig guten Job – sowohl auf als auch neben dem Parkett. Im Heimspiel gegen die Kirchheim Knights gelang dem Team von Headcoach Michael Mai beim 91:75 (40:45) im dritten Saisonspiel bereits der dritte Sieg, die Eisbären sind damit Spitzenreiter der 2. Basketball-Bundesliga Pro A. Neben 64 Helfern sahen 409 Zuschauer diese Partie, das zusammen mit der Bremerhavener Gesundheitsbehörde erarbeitete Hygienekonzept wurde wie schon in der Auftaktbegegnung gegen Rostock ohne Beanstandungen umgesetzt.

Entsprechend zufrieden zeigte sich Nils Ruttmann, der Geschäftsführer der Eisbären Bremerhaven. Ihn freut der Blick auf die Tabelle. Und ihn freut es, dass am Standort Bremerhaven Basketball vor Publikum grundsätzlich möglich ist, „das Feedback ist positiv“, sagte er. Trotz Maskenpflicht auch auf den Tribünenplätzen sei die Stimmung auf den Rängen gut gewesen, „die Leute hatten sichtlich Spaß und haben sich lautstark bemerkbar gemacht“, so Ruttmann.

Damit aber ist es zunächst vorbei. Bund und Länder haben beschlossen, dass im November Profisport in Deutschland ohne Publikum stattfinden soll. Für die Eisbären hat dieser Beschluss zwei Geisterspiele zur Folge. Die Partien gegen die Artland Dragons mit Ex-Eisbär Adrian Breitlauch am 13. November und gegen Jena am 28. November finden vor leeren Rängen statt – wenn sie denn stattfinden. Die Liga befindet sich aktuell in einem intensiven Austausch, schilderte Ruttmann. Vorgaben wurden gelockert, „wir denken in alle Richtungen.“

Die Bank macht den Unterschied

Eine davon ist eine zeitliche Verlängerung der Saison, was auch eine Verschiebung der in den nächsten Wochen anstehenden Partien möglich machen würde. „Für uns sind es die ersten zwei Geisterspiele, andere Klubs hatten schon Spiele ohne Zuschauer, bei denen wird es dann wirtschaftlich allmählich dramatisch“, sagte Ruttmann. Partien vor leeren Rängen seien grundsätzlich eine Katastrophe, betonte der Geschäftsführer, gleichzeitig denkt er aber auch an die Fangemeinde, die die Eisbären-Spiele auf dem Onlineportal sportdeutschland.tv verfolgt. „Wir werden uns etwas einfallen lassen, um den Livestream für die Fans noch attraktiver zu machen“, sagte Nils Ruttmann.

Gut anzuschauen war derweil auch die Partie gegen die Ritter aus Kirchheim. Der Gast, der aufgrund einer zweiwöchigen Quarantäne erst verspätet und noch dazu mit argen Verletzungssorgen in die Saison gestartet ist, spielte vor allem im ersten Viertel groß auf und führte zwischenzeitlich sogar mit 28:15. "Da haben sie einen richtig guten Job gemacht", sagte auch Eisbären-Trainer Michael Mai. Man habe gespürt, dass man eine Schippe drauf legen müsse. Die dafür nötige Energie kam diesmal von der Bank der Eisbären, die personell und auch qualitativ mehr zuzusetzen hatten als der Kontrahent. "Kirchheim hat die nötige Tiefe gefehlt, um konstant 40 Minuten auf einem Level zu spielen“, sagte Michael Mai. Angetrieben von Kapitän Max Ugrai und einem sehr treffsicheren Point Guard Trey Davis, mit 28 Punkten Topscorer an diesem Abend, glich Bremerhaven beim 57:57 erstmals wieder aus und setzte sich danach über 71:62 zwischenzeitlich bis auf 19 Punkte ab. "Es war ein zäher Start, aber wir haben uns noch rechtzeitig aufgebäumt", sagte Nils Ruttmann.

Weiter geht es mit einem Auswärts-Doppelpack. Am Freitag treten die Eisbären in Schwenningen an, am Sonntag wird in Nürnberg gespielt. Corona-bedingt hat das ab Donnerstag gebuchte Hotel in Schwenningen derweil geschlossen, jetzt wird noch fieberhaft nach einer Alternative gesucht.

Eisbären Bremerhaven: Braun (3), Pölking (10), Kindzeka (11), Heiken, Bohannon (7), Ugrai (7), Friederici (5), Allen (15), Heckel (5), Davis (28), Zenelaj