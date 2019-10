Eisbär Kasey Hill (links, im Spiel gegen Schwenningen) war beim Sieg in Ehingen mit 18 Punkten nach Rohndell Goodwin (24 Punkte) der zweitbeste Werfer der Bremerhavener. (Peter/Hansepixx)

Die Spötter könnten sagen: Man muss nur tief fallen, um auch mal wieder Erfolgserlebnisse vermelden zu können. Die Verantwortlichen aber ficht all das Geunke nicht an, denn die Eisbären Bremerhaven haben nach dem Abstieg aus der Bundesliga einen famosen Start in die ProA, also die zweite Basketball-Bundesliga, hingelegt und sich erst mal an der Spitze festgesetzt. Der 92:70 (51:34)-Sieg beim Team Ehingen Urspring (liegt in der Nähe von Ulm) war bereits der dritte Erfolg im dritten Spiel.

Doch ganz so leicht, wie das Ergebnis vermuten lässt, war das dritte Saisonspiel für die Eisbären nicht. In den Anfangsminuten ging es munter hin und her, die Gäste konnten sich beim 8:7 nicht entscheidend absetzen. Aber dann zog der Absteiger ein starkes Defensivspiel auf, legte einen 8:0-Lauf hin und setzte sich am Ende des ersten Viertels mit 32:15 ab. Garanten waren eine Trefferquote von 71 Prozent aus dem Zweierbereich und ein überragender Rohndell Goodwin, der mit insgesamt 24 Punkten wieder einmal zum Topscorer der Eisbären avancierte. Auch sehenswert: Der Dunk von Kasey Hill.

Und so mussten die Eisbären auch in der Folge nur versuchen, die Gastgeber einigermaßen unter Kontrolle zu halten, denn in den entscheidenden Phasen des Spiels waren die Bremerhavener ohnehin das präsentere Team. Beispiel zweites Viertel: Ehingen kam bis auf neun Punkte heran, doch bevor das Spiel zu kippen drohte, legte das Team von Michael Mai nach und ging mit einem passablen 51:34-Vorsprung in die Kabine.

Zwar marschierte Ehingen nach dem Wiederanpfiff mit einem 10:0-Lauf über das Parkett, die Eisbären hatten sich eine vierminütige Auszeit bei den Treffern genommen, doch auch das meisterte der Gast letztlich souverän. Am Ende stand ein 92:70-Auswärtssieg auf der Anzeigetafel. Lange ausruhen können sich die Eisbären allerdings nicht, schon am Mittwoch geht es im zweiten ProA-Heimspiel gegen die Gladiators Trier (20 Uhr).

Eisbären Bremerhaven: Goodwin (24 Punkte), Hill (18), Braun (15), Clay (9), Canty (8), Vorhees (8), Theis (4), Pölking (3), Friederici (3), Breitlauch.