Was ist das Besondere daran, im Mutter-Tochter Gespann zu trainieren?

Mirja Radfelder-Henning: Wir können abends noch spontan entscheiden, ob wir am nächsten Tag in die Halle wollen.

Birgit Radfelder-Henning: Es sind ja einige Trainer-Kinder auf Mirjas Niveau unterwegs, da sind wir gar nicht so eine große Ausnahme. Aber wir können als Gespann natürlich super aufeinander eingehen, viel absprechen und Ziele vereinbaren. Das funktioniert ja nicht immer in dieser Konstellation, aber bei uns funktioniert es. Ich kann in negativen Wettkampfsituationen gut reagieren, und Mirja hat so natürlich auch den familiären Rückhalt, den es braucht auf ihrem Level.

Mirja: Streitigkeiten in der Halle sind eigentlich noch nie vorgekommen. Manchmal habe ich durch die Konstellation vielleicht ein bisschen mehr Druck, aber es ist eigentlich ganz normal für mich.

Birgit: Was zu Hause passiert, bleibt zu Hause, wenn wir in der Halle sind, sind wir in der Halle.

Birgit: Ja, wobei ich nicht sicher bin, ob das daran liegt, dass wir Mutter und Tochter sind. Ich habe gerade zuletzt gemerkt, dass es für mich sehr anspannend ist, wenn sie turnt. Wie es bei den anderen Athleten jetzt gerade wäre, kann ich aber nicht sagen, weil wir da gerade keine Wettkämpfe haben.

Birgit: Im Moment machen wir es so, dass Mirja mindestens einmal die Woche zum Training nach Hannover fährt, im Sommer waren es zeitweise sogar dreimal pro Woche. Da trainiert sie beim niedersächsischen Landestrainer oder bei der Bundestrainerin. Das heißt: Ich fahre zwei Stunden hin, warte drei Stunden Training ab und fahre wieder zwei Stunden zurück. Das machen auch nicht alle Eltern so mit.

Mirja: Gerade trainiere ich fünfmal die Woche für je drei Stunden, meist abends von fünf bis acht Uhr. In der Regel ist es so, dass ich von der Schule nach Hause komme und dann entweder zu Hause oder auf dem Weg zum Training etwas esse. Wenn ich nach Hannover fahre, mache ich die Hausaufgaben unterwegs. Manchmal werde ich auch von der Schule freigestellt.

Birgit: Aber nicht für das normale Training. Nur für besondere Termine, die Qualifikationswettkämpfe zur EM zum Beispiel, die gerade laufen.

Birgit: Dadurch, dass Mirja im deutschen Nachwuchskader ist, dürfen wir wieder trainieren.

Mirja: Ich hatte in diesem Jahr auch schon zwei Lehrgänge, dafür mussten wir uns alle testen lassen.

Birgit: Im Frühjahr war das noch anders, da waren die Hallen zu.

Mirja: Wir durften nicht einmal zu zweit in die Halle, obwohl wir aus einem Haushalt kommen.

Birgit: Ja, da zieht die Ansteckungs-­Argumentation gar nicht. Deshalb habe ich irgendwann aus Frust all das, was man tragen konnte, in unseren Garten gestellt. Ein schlechter Ersatz, klar, aber alles, was nur irgendwie ging, war besser als nichts. Wir waren heilfroh, dass wir nach acht Wochen zumindest in Hannover wieder in die Halle durften.

Mirja: Da musste ich definitiv erst einmal wieder aufbauen. Die meisten Sprünge waren zwar nicht verloren gegangen, aber mir fehlte auf jeden Fall die Höhe. Und nach so einer langen Pause tut der Rücken ganz schön weh, wenn die Belastung plötzlich wieder da ist.

Birgit: Die Technik.

Mirja: Ja, ich glaube auch. Ohne eine gute Technik geht eigentlich gar nichts.

Birgit: Und es sieht auch einfach schlechter aus. Aber trotzdem ist die Kraft und der entsprechende Muskelaufbau wichtig, weil man sonst irgendwann auch mit gesundheitlichen Schäden rechnen muss. Und man braucht insgesamt natürlich das entsprechende Körpergefühl.

Birgit: Bisher hattest du nichts Wildes, oder?

Mirja: Vielleicht mal längere Zeit Rückenschmerzen oder einen umgeknickten Fuß. Nichts, weshalb man zum Arzt gehen würde.

Mirja: Puh, also seit wie vielen Jahren mache ich Leistungssport?

Birgit: Also für dich haben wir ja damals die Regel erfunden: Wer nicht alleine aufs Gerät kann, darf nicht turnen. Du bist ja quasi in der Halle groß geworden, und den ersten Wettkampf hast du mit sechs Jahren gekämpft.

Birgit: Ich selbst bin mit dem Trampolin verbunden, seit ich acht Jahre alt war, habe früher selbst geturnt. Nicht auf dem Level wie Mirja, sondern immer eine ganze Etage darunter. Ich bin dann auch recht bald auf die Übungsleiter-Schiene gewechselt. Für mich gab es den Punkt, an dem es einfach zu schwierig war, manche Sprünge umzusetzen. Mit 14 Jahren habe ich angefangen, als Trainerin zu arbeiten. Und irgendwann war Mirja dann immer mit dabei.

Birgit: Nicht bewusst.

Mirja: Ich habe ich mir das auch so nie bewusst gemacht, aber du hast mir natürlich schon öfter gesagt, dass ich Dinge kann, die du nie konntest.

Birgit: Das hat mir aber auch nie etwas ausgemacht. Ich war immer eine Trainerin, die schlecht damit umgehen kann, wenn Kinder ihr Talent nicht nutzen. Wenn das Talent da ist, ist es für mich ein Ansporn, es auch weiter zu fördern.

Birgit: Ja, da habe ich auch schon Athleten verloren, und das ist für mich immer ganz schwierig. In der gemeinsamen Arbeit visiere ich dann nicht mehr die höheren Ebenen an, dann turnen wir halt einfach so weiter. Das ist aber natürlich kein trampolinspezifisches Phänomen, dass Jugendliche sagen: Mir wird das zu viel, ich gehe lieber feiern. Das passiert überall.

Mirja: Es gibt natürlich viele, die Freestyle springen.

Birgit: Ah, okay, diese Jumphouse-Geschich­te. Das ist natürlich für viele interessant. Jeder tobt gerne auf dem Trampolin herum, man kann viel ausprobieren, aber das ist natürlich nicht gezielt Sport.

Mirja: Ich war auch schon im Jumphouse, das macht schon Spaß.

Birgit: Das ist die Frage, die viele bewegt. Dieser Freizeitsport ist immer etwas gefährlich, weil viele herumturnen, die die Muskulatur nicht haben und sich verletzen, wenn sie irgendwelche Tricks lernen wollen. Auf der anderen Seite wäre es natürlich schön, wenn man die Möglichkeit hätte, Leute zu erkennen, die Talent haben und sie zu motivieren mal richtig zu trainieren. Das hat man auch schon versucht, ist aber schwierig, weil man dazu natürlich Kontaktpersonen braucht, die sich darum kümmern.

Mirja: Uhhhh, das passiert nicht so oft.

Birgit: Doch, gibt es, wir haben tatsächlich auch ein Leben außerhalb der Halle. Im Moment ist es allerdings wirklich wieder sehr viel, weil Wettkampfphase ist. Aber wenn wir im Sommer in die Ferien fahren, dann lassen wir die Halle schon mal Halle sein.

Zur Person

Mirja Radfelder-Henning (15)

ist Tampolinturnerin beim OSC Bremerhaven. Sie steht im Nachwuchs-Kader des deutschen Turn-Teams und kämpft derzeit um die Qualifikation zur Jugend-Europameisterschaft.

Birgit Radfelder-Henning (53)

ist Mirjas Mutter und Trainerin. Neben ihrer Tochter betreut sie auch auf Vereins-, Kreis- und Landesebene Nachwuchsathleten beim Trampolinturnen.

Zur Sache

Das Trampolinturnen

Trampolin wurde 1928 in den USA erfunden und diente zunächst der Unterhaltung. Erst knapp 20 Jahre später, 1947, fand der erste Wettkampf im texanischen Dallas statt. Die Sportart fand ihren Weg nach Europa und wurde 1959 als selbstständige Sportart auf einem Kongress des Internationales Turnerbundes anerkannt.

Die Deutschen Meisterschaften im Trampolinturnen finden jährlich statt, die EM im Zwei-Jahres-Rhythmus. Eigentlich sollten die Jugend-Europameisterschaft, für die sich Mirja Radfelder-Henning qualifizieren will, schon im Mai vergangenen Jahres in Göteborg durchgeführt werden. Wegen der Corona-Pandemie wurde sie jedoch verschoben. Sie ist nun für Ende April im russischen Sotschi geplant, aktuell laufen die Qualifikationswettkämpfe. Für den Kader werden bei den Damen und Herren jeweils vier Athletinnen und Athleten nominiert.