Die Gelb-Blauen hatten die Gäste zwar klar dominiert, trotzdem kamen sie im zweiten Saisonspiel nicht über eine durchschnittliche Leistung hinaus. Einzig Joanna Jappen zeigte gegen die Bremerhavenerinnen eine starke Vorstellung, sie erzielte ihre zehn Tore in rund 30 Minuten. „Alle anderen Spielerinnen sind unter ihren Möglichkeiten geblieben“, stellte der SVGO-Trainer Stephan Rix fest.

Das reichte trotzdem, um einen Start-Ziel-Sieg einzufahren. Der SV Grambke-Oslebshausen tat sich bis zum 9:8 schwer (19.), danach klärten Lena Reiß (3), Julia Paltinat, Svea Kassan, Theepaka Rod Cameron und Joanna Jappen mit ihren Treffern zur 16:8-Führung die Fronten (32.). Ab dieser Phase stand die SVGO-Abwehr sicher, dahinter lieferte im zweiten Durchgang Lia Weber bei ihrem Comeback nach einer Nasenoperation im Tor eine starke Leistung ab.

Über 22:9 (41.) ließ der SV Grambke-Oslebshausen den Gästen keine Chance. Und selbst, wenn die Leistung noch viele Wünsche offen ließ, „muss man sich solch einen Sieg auch erst einmal arbeiten“, stellte Stephan Rix fest. Sein Team schob sich in der Tabelle mit 4:0 Punkten auf den zweiten Platz vor. Am Sonnabend steht die Partie gegen Schlusslicht HSG Delmenhorst auf dem Programm, gespielt wird um 12 Uhr in der gewohnten Heimhalle an der Sperberstraße.

SV Grambke-Oslebshausen: Weber; Kassan (2), Nickel (1), Iordanidis, Sarro Siemers, Henke, Alberts, Reiß (4), Rod Cameron (3), Rix (5/1), Paltinat (3), Jappen (10), Artelt (4).