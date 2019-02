Beide Mannschaften sind Neulinge in der Liga, und war es nicht überraschend, dass noch nicht alles nach Wunsch lieft. Lackmann/Schwarzkopf sicherten sich zum Schluss vier Punkte, während Thranitz/von Dölln mit einem Punkt aus dem Remis gegen die eigene zweite Vertretung zufrieden sein mussten. Fortuna stand eindeutig an diesem ersten Spieltag nicht auf ihrer Seite. Doch noch folgen fünf Spieltage, an denen noch kräftig gepunktet werden kann.

Ergebnisse: RSVL Gifhorn II – RSVL Gifhorn IV 4:2, RVS Oberneuland I – RVS Oberneuland II 3:3, RSVL Gifhorn II – RSVL Gifhorn III 8:1, RSVL Gifhorn IV – RV Etelsen I 0:3, RSVL Gifhorn II – RVS Oberneuland II 7:1, RSVL Gifhorn IV – RVS Oberneuland I 3:2, RSVL Gifhorn III – RV Etelsen I 1:11, RSVL Gifhorn IV – RVS Oberneuland II 2:3, RSVL Gifhorn III – RVS Oberneuland I 7:3, RSVL Gifhorn II- RV Etelsen I 2:4, RSVL Gifhorn III – RVS Oberneuland II 5:4, RSVL Gifhorn II – RVS Oberneuland I 3:1, RSVL Gifhorn III – RSVL Gifhorn IV 1:2