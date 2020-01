Bremen. Jetzt fährt in drei Wochen also jemand nach Berlin. Wahrscheinlich wird es Marcus Lentz sein, Trainer der Volleyballerinnen vom TV Eiche Horn. Wahrscheinlich wird die Fahrt zu nichts führen, aber wenn niemand fahren würde, wäre die Sache definitiv erledigt. Die Sache ist die: In Berlin hält die VBL, der Dachverband für die erste und zweite Volleyball-Bundesliga eine Art Seminar ab. Es geht um die sogenannte Vorlizenzierung, es müssen 240 Euro Gebühren bezahlt werden, es gibt am Seminarende einen Stempel. So erklärt es Marcus Lentz. Der Stempel sei nötig, um im April die Lizenzunterlagen für die zweite Liga einreichen zu können.

Dass der Drittligist Eiche Horn, aktuell Tabellendritter der Staffel West, die Lizenz für Liga zwei beantragen wird, ist wiederum etwas für eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Abteilungsleiter Eike Koschorreck sagt: „Die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine komplette Finanzierung für die zweite Liga auf die Beine gestellt bekommen, ist sehr gering.“ Sie ist womöglich noch geringer als die Wahrscheinlichkeit, rein sportlich die Voraussetzung für einen Aufstieg zu schaffen. Nur der Staffelsieger steigt sicher auf, der Zweite müsste auf den Rückzug eines anderen Vereins hoffen.

Ursprünglich hatte sich Eiche Horn vom Vorlizenzierungsverfahren abmelden und sich die 240 Euro Gebühr plus Fahrtkosten sparen wollen. „Damit könnten wir schon einen Jugendtrainer für zwei Monate bezahlen“, sagt Koschorreck. Aus der Mannschaft kam am Freitag das Signal, dass die Spielerinnen die Berlin-Kosten selbst tragen würden. Einen Tag später hatte das Team den Tabellenzweiten Fortuna Bonn mit 3:2 besiegt.

„Wir wollen uns dem Wunsch der Spielerinnen nicht verwehren“, sagt Koschorreck. Trainer Lentz sagt: „So bleibt zumindest die Chance gewahrt, falls wir doch noch die Voraussetzungen für die zweite Liga schaffen können.“ Bei der Sponsorensuche soll demnächst auch Maike Husmann mit einsteigen, die Mutter der beiden Spielerinnen Aileen und Justine Husmann. Laut Eike Koschorreck müsste für die zweite Bundesliga im Vergleich zur dritten Liga der Saisonetat von derzeit rund 15 000 Euro um mindestens 10 000 Euro erhöht werden.