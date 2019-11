Es geht leistungsmäßig weiter rauf und runter für die Volleyballerinnen des TV Eiche Horn. Vor zwei Wochen noch feierte das Team von Marcus Lentz einen völlig überraschenden 3:1-Sieg über Spitzenreiter RC Sorpesee, jetzt folgte eine kalte Dusche. Denn beim Tabellennachbarn MTV Hildesheim kassierte der Bremer Drittligist eine 0:3 (15:25, 23:25, 11:25)-Niederlage. Weil Trainer Lentz verhindert war, coachte Co-Trainerin Britta Richter die Hornerinnen. Und die spielten zwei Sätze ganz ordentlich, fand Richter. „Besonders im zweiten Satz habe wir viel richtig gemacht und zeitweise sogar mit sieben Punkten geführt. Aber Hildesheim hat insgesamt nahezu fehlerfrei gespielt.“ Und so ging nach dem verlorenen ersten Satz auch der zweite Durchgang an Hildesheim. Der Knackpunkt in einem Spiel, bei dem im dritten Satz „die Luft bei uns raus war“, wie Richter fand. „Es hat uns in den entscheidenden Momenten die Härte am Netz gefehlt. Hildesheim war einfach die bessere Mannschaft.“