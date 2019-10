Ina Schulze vom TV Eiche Horn im Einsatz am Netz. (Oliver Baumgart/Hansepixx)

Für Marcus Lentz war der Schlüssel zum Sieg schnell gefunden. „Wir haben ziemlich schnell unseren Aufschlag verbessert und damit Fortuna Bonn gut unter Druck gesetzt“, analysierte der Trainer Volleyballerinnen vom TV Eiche Horn. Am Ende eines kurzweiligen Nachmittags stand dann der zweite Sieg der Lentz-Mannschaft fest. Mit 3:1 (18:25, 25:20, 25:18, 25:20) schickte Eiche Horn einen Gegner auf die Heimreise nach Bonn, der bislang alle drei Spiele in der 3. Liga gewonnen hatte. „Ein Sieg für unsere Moral und unser Selbstvertrauen“, fand Lentz dann auch.

Nach einem wackeligen Saisonstart mit zwei Niederlagen in zwei Spielen (Lentz: „So hatten wir uns den Auftakt ganz sicher nicht vorgestellt“) hat der Stürmer-Nachfolger seine Mannschaft jetzt dort, wo er sie sich schon zum ersten Spiel gewünscht hatte. „Wir haben den Aufschlag verbessert und sind auch gut in die Annahme gekommen. So kamen wir gut ins Spiel.“ Nur der erste Satz ging gegen Bonn verloren, danach war Horn besser und dominierend. „Wir haben gemerkt, dass uns das Spiel Selbstvertrauen und Sicherheit gegeben hat.“ Schon am vergangenen Donnerstag hatte es gegen VCO Münster einen 3:1-Sieg gegeben, die erste Wende in der noch jungen Saison. Horn hat jetzt am kommenden Wochenende spielfrei und muss am 19./20. Oktober zu einem Doppel-Spieltag antreten: Erst in Emlichheim, dann im Heimspiel gegen Köln. Lentz: „Wir werden die Trainingseinheiten nutzen, um in den kommenden Spielen weiter so erfolgreich aufzutreten.“

TV Eiche Horn: Frackmann, Neddermann, Färber, Schulze, Andoh, Aileen Husmann, Steffen, Kaspuhl, Kahrs, Peek, Zepelin, Justine Husmann, Wendling.