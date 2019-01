Hinrich Arkenau (Michael Küpper)

Ain Sokhna/Ägypten. Gelungener Saisonauftakt für den Bremer Golf-Profi Hinrich Arkenau: Beim ersten Event der Pro Golf Tour 2019 setzte sich der 28-Jährige auf der Anlage des Sokhna Golf Clubs in Ägypten im Stechen durch und übernahm damit in der Tour-Gesamtwertung zunächst einmal die Führung. „Ich bin superglücklich über diese Leistung“, sagte Arkenau nach dem Wettbewerb, der aufgrund eines Sandsturmes am zweiten Tag von drei auf zwei Durchgänge verkürzt werden musste. „Ich habe in der Vorbereitung hart gearbeitet und wollte beim ersten Turnier des Jahres direkt bei 100 Prozent sein“, sagte Arkenau. „Und das ist mir gelungen.“

Es war ein spannendes Finish, das sich der gebürtige Lohner mit seinem ärgsten Kontrahenten Ronnie van West aus Eindhoven geliefert hatte. Während der Niederländer seine Runde bereits beendet hatte, war Arkenau, der nach dem ersten Tag auf dem Par-72-Kurs vier Schläge zurücklag, noch unterwegs und drauf und dran, den Rückstand wettzumachen. Auf Bahn 18, also am letzten Loch, benötigte er dann unbedingt ein Birdie, um mit dem Führenden gleichzuziehen. Aus 107 Metern Entfernung spielte Arkenau den Ball bis auf vier Meter ans Loch heran, der folgende Birdie-Putt gelang. Also ging es ins Stechen. Wieder auf Bahn 18. Und wieder gelang dem Bremer die Annäherung in nur zwei Schlägen. Es folgte ein weiterer Birdie-Putt zum Sieg, es war für ihn der fünfte insgesamt auf der drittklassigen Pro Golf Tour. Ein Erfolg, für den Hinrich Arkenau 5000 Euro Preisgeld einheimste.

„Ich habe wenig Fehler gemacht und sehr solide gespielt“, freute sich Arkenau über diesen Auftakterfolg. Doch damit nicht genug: Dem im Ligabetrieb für den Club zur Vahr aktiven Bremer gelang bei diesem Event noch eine Premiere der besonderen Art – ein sogenannter Albatros. Während der zweiten Runde, die er schließlich mit 66 Schlägen beendete, versenkte er auf Bahn acht, einem 475 Meter langen Par 5, den Ball mit nur zwei Schlägen. „Das war ein geiler Schuss“, sagte Arkenau über seinen Kunstschlag aus 192 Metern Entfernung. „Ich habe den Ball perfekt getroffen – und plötzlich war er in der Dose. Ich habe es erst gar nicht realisiert, bis meine Mitspieler die Arme hochgerissen und gejubelt haben.“

Dieser Albatros am Tag nach dem Sandsturm war letztlich auch ein Grundstein für den Triumph des Bremers, der in seinem fünften Jahr als Profi endlich durchstarten und den in der Vorsaison noch hauchdünn verpassten Aufstieg in die nächst höhere Challenge Tour schaffen möchte. Weiter geht es für Hinrich Arkenau auf der Tour bereits an diesem Montag, gespielt wird abermals auf der Anlage des Sokhna Golf Clubs. 93 Spieler haben insgesamt gemeldet.