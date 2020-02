Im Kampf um den Regionalligaverbleib haben die Ritterhude Badgers (in den schwarz-gelb-grauen Trikots) einen ­wichtigen Etappensieg eingefahren. (Christian Kosak)

Nervenaufreibende Wochen liegen hinter den Ritterhude Badgers und allen, die es mit den American Foot­ballern aus dem Norden Bremens halten. Doch die Leidenschaft und das Herzblut, mit dem die Funktionäre um den Vorsitzenden Holger Bürger gegen einen Zwangsabstieg aus der Regionalliga und sogar den drohenden ­Lizenzentzug kämpften, hat sich gelohnt: Das Landgericht Hamburg gab in dieser Woche einer einstweiligen Verfügung gegen den Spielverbund statt, die Badgers spielen somit auch in der kommenden Spielzeit in der ­dritthöchsten deutschen Football-Liga.

„Das ist eine tolle Nachricht und ein großartiger Etappensieg“, sagte Badgers-Vorsitzender Holger Bürger nach dem außergewöhnlichen Urteil. "Wir gehen aber davon aus, dass die Gegenseite nun vor das Oberlandesgericht ziehen wird.“ Dass trotz des juristischen Erfolges nur von einem Etappensieg die Rede ist, hat auch mit der Vorgeschichte des aktuellen Prozesses zu tun: Der Verband gab ein zumindest fragwürdiges Bild ab, intransparente Entscheidungsprozesse und Ausreizungen des verworrenen Regelwerks warfen einige Fragen auf – guter Stoff für eine spannende Sportgeschichte.

So wurden die Verantwortlichen der Badgers kurz vor Weihnachten in einer Mail darüber informiert, dass sie trotz sportlichem Klassenerhalt nicht mehr in der Regionalliga starten dürften. Mit der Begründung, dass „aufgrund fehlender Jugendmannschaften seit Mitte 2019 keine sportlichen Leistungen für die Herren in der Regionalliga zu erwarten“ seien. Eine Mitteilung, die bei den Badgers für Entsetzen sorgte. Richtig ist, dass die Ritterhuder zu Beginn der abgelaufenen Saison nur eine Jugendmannschaft stellten, obwohl die Statuten von einem Regionalligisten zwei Nachwuchsteams verlangen. Die Folge wäre tatsächlich ein Lizenzentzug und der Zwangsabstieg gewesen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass dem Verband damals das fehlende Ritterhuder Nachwuchsteam gar nicht auffiel – es gab jedenfalls keine Reaktion.

Die folgte erst einige Monate später, als die Saison bereits beendet war und der Verband das Versäumnis der Ritterhuder offenbar bemerkte. Was folgte, war ein langes Gezeter um die Lizenz. Erst verkündete der Verband nachträglich den Entzug, nahm den aber später wieder zurück. Die Badgers besserten nach, bauten die geforderte zweite Jugendmannschaft auf und erfüllten die Lizenzauflagen – glaubten die Verantwortlichen jedenfalls. Bis der Verband in der Mail kurz vor Weihnachten den Ritterhudern dann doch die Lizenz verweigerte und den Zwangsabstieg ankündigte. Für Badgers-Boss Bürger ein Unding: Er schaltete den Bremer Anwalt Lars Figura ein, früherer Leichtathlet und deutscher Meister auf der 400-Meter-Bahn.

Die Umstände des Lizenz-Theaters zwischen den Ritterhudern und dem Verband sind jedenfalls sehr speziell. Kurz vor dem Lizenzentzug übernahm der Hamburger Landesverband die Geschäftsführung des Spielverbundes Nord, der für die Ligeneinteilung zuständig ist. Und ausgerechnet die traditionsreichen Hamburg Blue Devils hätten vom Ritterhuder Zwangsabstieg profitiert – nicht nur Verschwörungstheoretiker sahen hier einen Zusammenhang. In der Folgezeit gab es Drohungen des Verbandes, doch die Badgers mit Präsident Bürger voran ließen sich davon nicht beeindrucken. „Sie haben nicht damit gerechnet, dass sich ein so kleiner Verein wehrt“, sagt Bürger, „wir haben da in ein Bienennest gestochen.“ Denn es sei den Badgers nicht mehr nur um die eigene sportliche Zukunft gegangen, sondern um mehr Gerechtigkeit im verworrenen Verbandswesen.

Das Hamburger Landgericht jedenfalls folgte der Argumentation von Badgers-Anwalt Figura, die Ritterhuder Footballer dürfen also weiterhin in der Regionalliga starten. Am Ende ihres Weges aber sind die Badgers deshalb noch nicht. Denn sie wollen jetzt das undurchsichtige Lizenzvergabeverfahren und die Benachteiligung von ländlichen Vereinen geklärt wissen. Auswirkungen auf den Footballsport in ganz Deutschland wären wohl die Folge. „Wir sind noch lange nicht am Ende“, erklärt Bürger. Natürlich komme man an seine Grenzen, „aber der Rückhalt und der Zuspruch, den wir von Vereinen aus ganz Norddeutschland erhalten, motiviert uns zum Weitermachen“, verspricht er.

Zuspruch erhalten die Ritterhuder dabei auch aus Bremen, wo die Firebirds das Geschehen genau verfolgen. „Es ist für die Region wichtig, dass die Badgers höherklassig spielen“, sagt Oliver Minschke, Cheftrainer des Oberligisten. „Würden wir uns ungerecht behandelt fühlen, würden wir es nicht anders machen.“ Auf ein Lokal-Derby zwischen den Badgers und den Firebirds wird er nun weiter warten müssen. Denn die Ritterhuder können sich nun auf die neue Saison konzentrieren – in der Regionalliga wohlgemerkt.