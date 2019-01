Wann er immer kann, arbeitet Nick Micelli an seiner Fitness – gern auch zu Hause auf dem Teppich. Laptop und Fernseher helfen dem 23-Jährigen bei der Freizeitgestaltung. Am liebsten schaut er die US-Serie "Friends" mit der Schauspielerin Jennifer Aniston. (Kuhaupt)

Begonnen hat die Baseball-Karriere von Nick Miceli eher ungewollt. „Mein älterer Bruder Tom brauchte immer einen, mit dem er Baseball spielen kann“, erinnert sich der 23-jährige US-Amerikaner, „deshalb hat er mich eigentlich jeden Tag mit auf das Feld in unserer Heimatstadt West Hartford im Bundesstaat Connecticut mitgenommen – und hat mir dann regelmäßig die Bälle um die Ohren geschlagen und sich immer köstlich darüber amüsiert.“ Zu Beginn sei Miceli eher als Balljunge und Laufbursche zum Einsatz gekommen, „aber dann habe ich eines Tages einen Ball viel weiter geschlagen, als mein Bruder es bis zu diesem Zeitpunkt jemals geschafft hatte, und mit einem Mal hatte ich diese irrsinnige Lust, auch zu spielen.“ Aus der Lust wurde eine echte Passion – und mittlerweile reist Nick Miceli rund um den Erdball, um eine der beliebtesten Sportarten der Amerikaner in möglichst vielen Ländern noch populärer zu machen.

Seit knapp sechs Monaten lebt Nick Miceli mittlerweile in Bremen, gemeinsam mit dem 37-jährigen Italiener Daniele teilt er sich eine gemütliche kleine Wohnung nahe des Bürgerparks in Findorff. Vermittelt hat ihm die Unterkunft Olaf Stölting, der ihn als 2. Vorsitzender der Bundesliga-Baseballer der Bremen Dockers auf Anraten des Trainers nach Bremen lotsen konnte. „Der Headcoach hatte Nick im Internet auf einer Plattform entdeckt, auf der sich Spieler und Teams suchen und finden“, sagt Stölting.

Bereits im vergangenen Sommer hatte der spanische Headcoach Alberto Orti Roig den Amerikaner zum ersten Mal kontaktiert. Mit Miceli sei die Kommunikation recht einfach gewesen, denn Miceli spricht fließend Spanisch, weil er während seines Studiums in den USA für etwa fünf Monate in Madrid lebte. Mittlerweile kann Miceli auch schon etwas Deutsch sprechen, seit etwa drei Monaten nimmt er zweimal pro Woche an einem Deutsch-Kursus teil. „Deutsch ist sehr viel schwieriger als Englisch“, betont er schmunzelnd, „die Grammatik macht mir noch zu schaffen, aber das kriege ich schon noch hin.“ Auf dem Spielfeld versteht er mittlerweile schon Begriffe wie „Schlagen“, „Laufen“ oder „rechts raus“ – die übrige Kommunikation mit Trainer und Mitspielern erkläre sich während einer Partie praktisch von selbst.

Zuhause vertreibt sich Miceli die freie Zeit mit Lesen, auch der Fernseher läuft in Dauerschleife. Eine seiner Lieblingsserien ist die amerikanische Serie „Friends“, weil die Hauptdarstellerin Jennifer Aniston „eine wunderschöne und sehr intelligente Frau ist“, wie er findet. Zu seinen weiteren Hobbys zählt Miceli auch das Spielen am Computer und Fitnesstraining. „Wenn ich nicht gerade auf dem Trainingsplatz bin, trainiere ich jeden Tag mindestens zwei Stunden lang in meinem Zimmer, um mich fit zu halten“, sagt er, während er gerade einige Liegestützen zum Aufwärmen macht.

Die Verpflichtung des US-Amerikaners war für die Verantwortlichen der Dockers zunächst ein kleines Abenteuer, niemand hatte Miceli zuvor wirklich spielen gesehen. Aufgrund seiner statistischen Werte war der erfahrene Headcoach des Bremer Bundesligisten allerdings davon überzeugt, „dass Nick uns helfen kann, in der Bundesliga zu bleiben“. In seinen ersten Begegnungen agierte Miceli zunächst nur als Pitcher (Werfer), mittlerweile hat er sich zu einem Allrounder entwickelt, der sogar schon zum „Spieler der Woche“ nominiert worden ist. „Darauf bin ich sehr stolz“, versichert der junge Mann, „diese Auszeichnung wird mir ganz bestimmt immer in sehr guter Erinnerung bleiben.“

Eines seiner schlimmsten Erlebnisse im Baseball war sehr schmerzhaft: In seinem ersten Jahr als College-Spieler in den Staaten verletzte er sich zum Auftakt der Playoffs schwer an der rechten Schulter und fiel monatelang aus. „Damals konnte ich meinem Team nicht mehr helfen“, sagt Miceli, „das tat irgendwie zweimal weh.“ Allerdings tröstet ihn die schönste Erinnerung regelmäßig über Misserfolge hinweg. „Meinen allerersten Homerun schlug ich vor den Augen meiner Eltern“, erklärt er, „die waren danach mächtig stolz auf mich, das war ein sehr schönes Gefühl.“

So richtig sesshaft ist Nick Miceli eigentlich nirgendwo. Seine Leidenschaft für Baseball verbindet er gerne mit seiner Leidenschaft für das Reisen. Nach Bremen kam er direkt aus Australien, wo er zuvor knapp sieben Monate gelebt und – selbstverständlich – Baseball gespielt hat. Als Werfer lief Miceli zuvor etwa vier Jahre lang für die Wesleyan Universität an der Ostküste der USA auf. Nachdem er sein Studium abgeschlossen hatte, spielte er mit dem Team aus Litauen in Europa. Micelis Großvater stammt aus Portugal, auch deshalb sei er schon immer gerne nach Europa gereist. Von seiner derzeitigen Heimatstadt ist Miceli angetan. „Bremen ist wirklich sehr schön“, betont er, „den Schnoor mag ich sehr gerne, aber noch lieber trinke ich das Bremer Bier.“ Als Sportler achte er natürlich auf eine ausgewogene Ernährung, „aber ein Bier geht immer“, meint er augenzwinkernd.

Mit den Bremen Dockers hat er den Klassenerhalt in der Bundesliga im Visier. Am Wochenende begannen die Playdowns, also die Abstiegsrunde (siehe nebenstehender Text). „Ich glaube schon, dass wir es schaffen können“, gibt sich Miceli optimistisch und lobt besonders die jungen Spieler wie Yannick Bujalla oder Heinrich Gill in den höchsten Tönen. „Ich fühle mich sehr privilegiert“, meint Miceli, „ich darf durch die Welt reisen und meinem liebsten Hobby nachgehen. Das können nicht viele Menschen von sich behaupten.“

Geld bekomme er bei den Dockers zwar nicht, „dafür bezahle ich aber eben auch nichts für die Wohnung oder meine Verpflegung“, sagt Miceli, „das gleicht es wieder aus.“ Anfang Oktober ist das Abenteuer Bremen für Nick Miceli (vorerst) beendet, dann geht es zurück nach Australien, weil dort der Ligabetrieb startet und die Golden Grove Dodgers aus Adelaide wieder mit ihrem Pitcher planen. Zum Ende des Jahres will Nick Miceli dann zurück in die USA, „weil ich meine Familie schon sehr vermisse“. Trotz all der Reisen ist Miceli eben auch sehr heimatverbunden.