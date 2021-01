Seit mehr als 60 Jahren ein Ehepaar – und beide trotz ihres hohen Alters immer noch begeisterte Radfahrer: Fritz und Gisela Grünefeld. (Roland Scheitz)

Noch immer macht Fritz Grünefeld aus Huchting eine gute Figur, wenn er sich seine schwarz-gelbe Rennfahrermontur überstreift und gemeinsam mit Ehefrau Gisela auf Fahrradtour geht. Natürlich legt der heute 87-Jährige dabei längst nicht mehr die Strecken zurück, für die er in den 1950er-Jahren weit über Bremens Landesgrenzen hinaus bekannt war. Doch auf durchaus imposante 80 bis 100 Kilometer pro Woche kommt er noch immer. „Radfahren ist nach wie vor meine große Leidenschaft“, versichert Grünefeld, der zu Beginn seiner Karriere zu einem der besten deutschen Radrennfahrer zählte.

Angefangen hat diese Leidenschaft unmittelbar nach Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Anno 1949 fuhr Grünefeld als talentierter Nachwuchsfahrer seine ersten Meriten ein, bereits zwei Jahre später wechselte er von den Junioren in den Herrenbereich und avancierte auch dort binnen kürzester Zeit zu einem sogenannten A-Fahrer. 1950 wurde Grünefeld Mitglied beim RV Hansa in Bremen und wechselte 1954 zum RV Urania nach Delmenhorst.

Quer durch Europa absolvierte Grünefeld zwischen 1949 und 1959 unzählige Rennen, dem Anfangsbuchstaben des deutschen Alphabets machte er unterwegs alle Ehre. „Ich war ein klassischer Ausreißer-Fahrer“, erläutert der Radsport-Veteran schmunzelnd, „da ich meinen Konkurrenten aufgrund meiner eher schmächtigen Statur im Sprint meistens unterlegen war, setzte ich mich kurz nach dem Start eines Rennens am liebsten gleich an die Spitze des Feldes und war mit dieser Strategie auch ziemlich erfolgreich unterwegs.“

So nahm Grünefeld unter anderem als einer von lediglich sechs deutschen Amateurradfahrern an der Friedensfahrt und auch an der „Tour de France des Ostens“, dem wohl bedeutendsten Etappenrennen für Radamateure, teil und fuhr auch bei Rennen in den Niederlanden, Luxemburg oder in der Schweiz mehrfach auf das Podium. „Wenn andere Fahrer nach 80 oder 100 Kilometern bereits an ihre Grenzen stießen“, sagt Fritz Grünefeld, „fing das Rennen für mich eigentlich gerade erst an.“ Einige dieser Rennen sind ihm noch immer in lebhafter Erinnerung. Den „Großen Conti-Preis“ in Hannover über 250 Kilometer beendete Grünefeld beispielsweise auf Rang drei, bei der Tages-Rundfahrt Nürnberg - München - Nürnberg über 360 Kilometer landete Grünefeld 1955 auf dem siebten Platz.

Nach dem vorläufigen Höhepunkt seiner Karriere, der Friedensfahrt über 16 Etappen von Warschau über Berlin nach Prag, stand Fritz Grünefeld kurz vor einem noch viel größeren Highlight: der Nominierung in den erweiterten Nationalkader für die Weltmeisterschaft im dänischen Kopenhagen und die Olympischen Spiele 1956 in Melbourne. „Doch dann kam das dicke Ende“, sagt er und erinnert er sich mit Schrecken an die Europa-Rundfahrt im Zuge der Vorbereitung auf diese beiden Sport-Großveranstaltungen zurück. Auf der zweiten Etappe von Udine nach Triest stürzte Fritz Grünefeld bei einer Verpflegungs-Kontrolle schwer und zog sich einen Trümmerbruch im Ellenbogen zu.

"Der Ellenbogen wäre fast abgefault", erzählt er, "es drohte eine Amputation.“ Die medizinische Versorgung sei damals noch längst nicht so fortschrittlich wie heute gewesen, sagt Grünefeld. "Die italienischen Ärzte versorgten meinen Arm und legten für die deutschen Kollegen ein Begleitschreiben bei – allerdings auf italienisch." Wochenlang lag Grünefeld im Krankenhaus, an eine Karriere als Berufsradfahrer war danach nicht mehr zu denken. Fritz Grünefeld stieg zwar noch einmal in den Sattel, beendete seine Laufbahn allerdings 1959 schweren Herzens.

Dem Radsport blieb er allerdings weiterhin verbunden, nach einer langen sportlichen Auszeit stieg Grünefeld 1968 bei seinem ehemaligen Heimatverein RV Hansa in Bremen wieder als Trainer ein. Ein Jahr später betreute er die Radsportler des RV Urania Delmenhorst und förderte talentierte Rennfahrer wie zum Beispiel Ralf Wittenberg, den Grünefeld 1969 als A-Jugendlichen zum niedersächsischen Vizemeister führte.

Bis in die 1990er-Jahre führte er den Verein, 14 Jahre lang als erster Vorsitzender und in anderen Funktionen, später organisierte er Radrennen. Gemeinsam mit Ehefrau Gisela, mit der Fritz Grünefeld seit 1959 verheiratet ist, wechselte der Radsportler schließlich zur Leichtathletik. 1999 war er Mitbegründer des Vereins „Delmelauf“ in Twistringen und organisierte zahlreiche Veranstaltungen im Ausdauersport. Jahrelang war Grünefeld dort Vorsitzender, Ehefrau Gisela kümmerte sich um die Vereinskasse. Beide nahmen in dieser Zeit auch in schöner Regelmäßigkeit und durchaus erfolgreich in unterschiedlichen Altersklassen an Wettläufen teil, zunächst als Langstrecken-Läufer, später dann beim Nordic Walken.

Der gelernte Werkzeugbauer und Maschinenbaukonstrukteur betrieb lange ein eigenes Geschäft in Huchting – selbstverständlich für Sportartikel – und ist mit einer Einschränkung körperlich noch immer topfit. „Leider bin ich auf einem Auge erblindet“, sagt der 87-Jährige, der sich deshalb aber nicht vom Sport abhalten lassen wolle. „Langeweile kommt bei uns nicht auf, wir haben noch immer genug um die Ohren.“

Lesen sei ihrer beider Leidenschaft, sagt Grünefeld, der sich auch schon als Autor einen Namen gemacht hat. In einem Buch blickt er auf seinen Konkurrenten Täve Schur aus der ehemaligen DDR zurück, mit dem er sich 1955 bei einem Rennen rund um Dortmund einen erbitterten Zweikampf geliefert hatte. „Täve war ein Ausnahmeathlet“, erzählt Grünefeld, „bei diesem Rennen war er mir lange auf den Fersen, aber ich habe schließlich doch gewonnen.“ Heute sei ihm das Gewinnen beim Radfahren mit Ehefrau Gisela aber nicht mehr wichtig, versichert Grünefeld.