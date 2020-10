Grasberg. Jule Fülles sitzt auf der Stute Aria und reitet im Kreis um ihre Trainerin Lilja Thordarson. „So sieht das gut aus, Jule“, lobt Thordarson ihre Schülerin. „Trotzdem nicht die Anlehnung verlieren.“ Die Trainerin gibt Tipps, worauf die 15-Jährige achten und wie sie den Gang des Pferdes korrigieren soll. Offenbar setzt Schülerin Fülles die Anweisung erfolgreich um, denn sie wird von ihrer Lehrerin gelobt. Für das Auge des Laien bleibt das allerdings verborgen. Er sieht nur eine junge Frau auf einem Pferd, die elegant und scheinbar mühelos im Kreis reitet.

Zwar sieht das mühelos aus, ist aber jede Menge Arbeit. Vier- bis fünfmal besucht Fülles den Ishof Huxfeld, den Tyri Thordarson und seine 24-jährige Tochter Lilja in Grasberg betreiben. Das Training zahlt sich aus: Im September hat Jule Fülles bei den Deutschen Jugend-Islandpferdemeisterschaften (DJIM) in ihrer Altersklasse Gold in der Disziplin Viergang und Bronze im Tölt geholt. Aber nicht nur die Schülerin, auch die Lehrerin reitet auf höchstem Niveau. Im Fünfgang ist sie dieses Jahr Vizemeisterin geworden, in vielen anderen Kategorien hat sie einen der vorderen Plätze belegt.

Sowohl der Schülerin Fülles als auch der Trainerin Thordarson wurde das Reiten in die Wiege gelegt. „Ich bin mit Pferden aufgewachsen“, sagt Jule Fülles. Ihre Mutter, Mona Fülles, hat selbst als Kind mit dem Reiten angefangen und ihre Kinder mitgenommen, als sie noch klein waren. Seitdem besucht Jule Fülles den Hof in Grasberg, Reitunterricht nimmt sie, seit sie fünf Jahre alt war. Angefangen hat sie mit dem Longieren, also dem Laufenlassen des Pferdes an der Leine in einer Kreisbahn. Im Alter von acht Jahren ist sie ihren ersten Wettbewerb geritten. Ihre ersten Jugendmeisterschaften waren 2015, damals holte sie Gold im Tölt und mehrere Plätze auf dem Treppchen in einer der Kinderklassen. Seit 2015 trainiert sie zusammen mit Lilja Thordarson, seit rund drei Jahren im Einzeltraining. Auch sie ist mit Pferden aufgewachsen auf dem Ishof. Ihr Vater Tyri Thordarson hat im internationalen Islandpferdesport viele Titel geholt, Lilja selbst war schon mehrere Male Jugendmeisterin und zählt derzeit zu den besten Reiterinnen im nationalen Wettbewerb der Erwachsenen.

Beim Training am Dienstagnachmittag kontrolliert Thordarson die Haltung des Pferdes. „Achte auf die ersten drei Halswirbel von Aria“, sagt die Trainerin. Fülles sitzt mit geradem Rücken auf dem Pferd, die blonden Haare trägt sie unter ihrem Reiterhelm zu einem Zopf gebunden, ihre Augen sind geschlossen. Wie schafft sie es, ihrem Pferd Signale zu geben, ohne sich dabei zu bewegen? „Daran sieht man, dass Jule eine gute Reiterin ist“, sagt Thordarson. Das Training heute ist eher locker, die Wettkampfsaison ist vorbei. Die Stute Aria sei nicht in Bestform, was man ihr auch ansehe, sagt Jule Fülles. „Ein Pferd kann nicht das ganze Jahr Höchstleistung erbringen, bei einem Leistungssportler ist das nicht anders“, sagt Thordarson. Jetzt gehe es in die Vorbereitung für die nächste Turniersaison: Grundlagen schaffen und an der Geschmeidigkeit arbeiten. Normalerweise trainieren Thordarson und Fülles noch mit einem anderen Islandpferd, mit Thengill, Fülles' Nachwuchspferd. Thordarson hat auch mehrere Pferde, zu der Deutschen Meisterschaft hat sie fünf Turnierpferde mitgebracht. Die Rechnung ist ganz einfach: „Je mehr Pferde, desto größer das Glück im Leben“, sagt Reitlehrerin Thordarson.

Islandpferde unterscheiden sich von ihren Artgenossen in mehreren Punkten. Sie sind größer als Ponys und kleiner als Großpferde, haben längere Mähnen und Schweife und sind stämmiger. Stute Aria ist zehn Jahre alt und „eher neugierig, zugewandt, lieb und ausgeglichen“, sagt Fülles. Insgesamt hätten Islandpferde einen zutraulichen Charakter, sagt sie. Die Besonderheit der Islandpferde ist ihre Reinrassigkeit. Eine Legende besagt, dass das isländische Parlament Althing im Jahr 930 ein Gesetz erlassen hat, das den Import von Pferden nach Island verbietet, um die Reinrassigkeit der Tiere zu schützen. Ob das stimmt, sei dahin gestellt – in jedem Fall gibt es ein Importverbot für Pferde in Island seit 1909, also schon seit mehr als einhundert Jahren.

Bei Wettkämpfen müssen Islandpferde auch einen isländischen Namen tragen. Falls nicht, würde das Pferd unter „no name“ geführt, erklärt Thordarson. Eine weitere Besonderheit der Islandpferde sind ihre zusätzlichen Gangarten. Neben Schritt, Trab und Galopp können sie noch den Tölt oder den Rennpass. Bei Meisterschaften im Islandpferdesport werden diese Gangarten in einzelnen Disziplinen oder in Kombination im Vier- und Fünfgang in sogenannten Prüfungen gezeigt. Dabei kommt es unter anderem auf eine ausdrucksstarke Präsentation der Pferde in den jeweiligen Gangarten an und zum Beispiel auf geschmeidige Übergänge. Beim Training heute wirkt Aria ganz gemütlich. Aber im Finale bei der diesjährigen DJIM sei sie voll dabei gewesen: „Ich hatte das Gefühl, dass sie auch kämpft“, sagt Fülles.

Die Trainingseinheit ist vorbei. Jule Fülles pflegt ihr Pferd, während sie auf ihre Mutter wartet, die derzeit noch auf einem Ritt unterwegs ist. Die 15-Jährige gibt Aria etwas Kraftfutter und spült mit einem Wasserschlauch die Vorderbeine ab. Zur Pflege, damit die Sehnen sich gut erholen. Manchmal pflegt sie auch Thordarsons Pferde. Fülles hat ihre Trainerin auf die diesjährigen Deutsche Meisterschaften begleitet und ihr dabei geholfen, sich um die Tiere zu kümmern. „Wir sind schon ein gutes Team“, findet Thordarson.