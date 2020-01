Es ist eigentlich wie ein weiteres Amt: Malte Viebrock darf sich nun als „Fußballheld“ bezeichnen, geehrt in dieser Woche durch den Bremer Fußball-Verband, stellvertretend für den großen DFB. Ein Fußballheld ist ein junger Ehrenamtler zwischen 18 und 30 Jahren, der durch seinen Einsatz auf sich aufmerksam gemacht hat. Jemand, der eine Auszeichnung verdient. Ein Fußballheld verkörpert daneben nämlich auch die Zukunft des Amateurfußballs. Das weiß man ja: Ohne ihre vielen fleißigen Helfer wären die Vereine ziemlich aufgeschmissen.

Also gilt nun auch Malte Viebrock als leuchtendes Beispiel für das so wichtige Engagement – und das ist eben auch irgendwie ein Amt. Er hat es allerdings nicht angestrebt. „Natürlich bin ich stolz darauf“, sagt der 24-Jährige vom SC Borgfeld. Aber irgendwie sei es auch „ein komisches Gefühl“. Er wurde ausgezeichnet, weil er trotz seines Alters bereits vielfältige Aufgaben in Borgfeld übernommen hat. Es war für Malte Viebrock immer eine bewusste Entscheidung, er wollte sich einbringen. „Aber ich habe es ja nicht gemacht, um dafür geehrt zu werden“, sagt der Fußballheld.

Es gibt andere Gründe, warum Viebrock nun seit 2014 in mehreren Jugendteams als Trainer aktiv ist, den Torwarttrainer bei den Mädchen gibt, als stellvertretender Jugendleiter fungiert und selbst noch in der 2. Herren spielt. Einer dieser Gründe ist ein ganz profaner. „Ich bin ein Mensch, der sich gern ausprobiert“, sagt Malte Viebrock. Es ist also die Neugier, die ihn antreibt. Der 24-Jährige möchte wissen, wie es läuft, und nimmt deshalb gern unbekannte Aufgaben an. In seinem Fall ist damit allerdings eine gewisse Intensität verbunden. Denn wenn er etwas macht, dann macht er es richtig, „zu 100 Prozent“, sagt Malte Viebrock. Er stellt sich nicht nur einer Aufgabe, er durchdringt sie. Also macht sich der junge Ehrenamtler schlau, liest viel über das jeweilige Thema und tauscht sich aus. Lear­ning by Doing reicht ihm einfach nicht. „Ich verfalle der Aufgabe“, sagt Viebrock mit einem Lachen.

Ein so akribischer Arbeiter war er indes nicht immer. „Ich war als Jugendlicher recht faul und hatte natürlich auch Flausen im Kopf“, sagt Viebrock. Er habe deshalb auch immer einen Antrieb benötigt für die wichtigen Dinge seinen jungen Lebens, also in der Schule und im Fußball. „Und meine Mutter hat mich dann angetrieben.“ Der gut gemeinte Beistand half dem jungen Malte. Aber es bedurfte daneben noch einer ganz bestimmten Erfahrung. Denn weil er es im Alter von zwölf, 13 Jahren auf dem Borgfelder Fußballplatz doch arg schleifen ließ, verlor Viebrock den Anschluss an seine Freunde. „Es hat leistungsmäßig nicht gereicht, und sie spielten plötzlich in einer besseren Mannschaft – so hatte ich mir das nicht vorgestellt“, erinnert sich der Kicker.

Für ihn stand damals fest, dass er sich zukünftig nicht mehr würde „abhängen lassen“. Dabei half zunächst eine elementare Erkenntnis: „So viel mehr muss man nicht machen, um erfolgreich zu sein.“ Danach verließ er sich nicht mehr auf sein Talent. Er nahm die Rolle an, die mit einem Mannschaftssport verbunden ist, und brachte sich ein in die Gemeinschaft. „Das war ein Aha-Erlebnis“, sagt Viebrock. Er ist sich sicher, dass die Erfahrungen von damals auch seine berufliche Laufbahn begünstigt haben. Weil er einen guten Realschulabschluss machte („Ich habe Gas gegeben“), konnte er schon bald die ungeliebte Lehranstalt hinter sich lassen und eine Ausbildung beginnen. Zwei Jahre arbeitete Viebrock danach als IT-Systemelektroniker, ehe er bei der Telekom zum Netzstruktur-Planer aufstieg. „Das ist genau der Weg, den ich mir ausgedacht habe“, sagt er überzeugt.

In Borgfeld hat er auch längst den Verein gefunden, den er sich vorstellt. Denn die familiäre Atmosphäre beim SCB hat ihm den Einstieg als jungen Multi-Funktionär erleichtert. Schließlich würden ihm auch kleine Fehler leichter verziehen. „Dieser Zusammenhalt ist die große Stärke in Borgfeld und auch der Grund, warum so viele so lange im Verein bleiben“, sagt Malte Viebrock. Allerdings: Nur die wenigsten Mitglieder sind so oft am Start wie er. Angesichts der vielen Aufgaben ist Viebrock täglich auf der Anlage am Wümmedeich, bis auf Freitag, seinem Ruhetag.

Unter anderthalb Stunden bleibt sein Pensum nicht, am Wochenende kann es schon mal ein ganzer Tag sein. Er hält es auch für eine gute Sache, dass langjährige Ehrenamtliche geehrt werden. „Das ist manchmal ja schon ein Lebenswerk“, sagt Viebrock. An sich denkt er dabei allerdings nicht. Er kannte den Preis auch gar nicht und musste sich erst einmal bei Borgfelds Präsidenten Thomas Kaessler erkundigen, ob er tatsächlich als Kandidat gemeldet worden war. „Einem selbst ist manchmal ja gar nicht bewusst, was man leistet“, sagt Malte Viebrock. Als Fußballhelden würde er sich aber wohl trotzdem nicht bezeichnen.

Zur Sache

Bettina Henze ist Landessiegerin

Neben Malte Viebrock wurden auch Saskia Schmit (1. FC Burg) und Cedrick Janke (TSV Wulsdorf) als „Fußballhelden“ ausgezeichnet. Das Trio erhielt eine Einladung nach Barcelona. Dorthin bittet der DFB die jungen Ehrenamtler vom 18. bis 22. Mai zur „Fußballbildungsreise“. Die DFB-Ehrenamtspreise gingen dagegen an Torsten Hennecke (Blumenthaler SV), Michael Bittner (OSC Bremerhaven) und Bettina Henze (VfL 07), die zudem zur Landessiegerin gekürt wurde. Das bedeutet: Die ehrenamtliche Allrounderin aus Findorff wird mit den Bremer Kollegen nicht nur ein „Dankeschön-Wochenende“ in Malente verbringen. Sie zählt nun auch zum „Club 100“, verbunden mit einer weiteren Ehrung und der Einladung zu einem Länderspiel. Schließlich gab es noch vier Sonderpreise an Ehrenamtler, die nicht als Kreissieger angetreten waren. Sie gingen an Wolfgang Laging (SG Aumund-Vegesack), Alexander Hübschen (FC Union 60), Gerd Wessling (TuS Komet Arsten) und Christof Schanofski (SV Grohn).