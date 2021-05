Ein Mann mit klarer Meinung: Peter Moussalli vom Blumenthaler SV. (Christian Kosak)

An einem gewissen Verständnis für die „Gegenseite“ mangelt es nicht. „Es ist grundsätzlich für alle eine schlechte Situation“, sagt Peter Moussalli. Und Thomas Kaessler findet: „Der NFV hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht.“ Aber was der Norddeutsche Fußball-Verband entschieden hat, das wollen die Präsidenten des Blumenthaler SV (Moussalli) und des SC Borgfeld (Kaessler) nicht akzeptieren. Es geht um den Aufstieg ihrer Juniorenteams. Ihn soll es nämlich nicht geben.

Das NFV-Präsidium hatte wenige Tage nach dem Abbruch seiner Nord-Regionalligen festgelegt: Es wird weder Absteiger aus diesen Spielklassen, noch Aufsteiger in die insgesamt fünf Ligen (Herren, Frauen, sowie A-, B- und C-Junioren) geben. NFV-Präsident Günter Distelrath erklärte dazu, dies geschehe „nach Abwägung aller zur Diskussion stehen Möglichkeiten, der rechtlichen Grundlagen und unter Berücksichtigung der Empfehlungen unserer spieltechnischen Ausschüsse sowie der einheitlichen Meinungsbilder aller Regionalligisten“.

Parallel zu den Herren - dort loten der Bremen-Liga-Primus Brinkumer SV und andere Oberligisten bereits die Möglichkeiten aus (wir berichteten) – haben sich nun auch die drei aktuellen Spitzenreiter der Bremer Junioren-Verbandsligen auf ein gemeinsames Vorgehen verständigt. Neben dem SC Borgfeld (C-Junioren) und dem Blumenthaler SV (B-Junioren) zählt dazu der JFV Bremerhaven (A-Junioren). „Wir alle wollen das so nicht hinnehmen“, sagt Peter Moussalli. Allerdings: Anders als die Spielklassen der Herren wurden die Jugend-Verbandsligen noch gar nicht abgebrochen. Deshalb ist es zumindest theoretisch möglich, dass sich in den kommenden Wochen noch ein anderer Verein an die Spitze setzt. Die Meldefrist für eine Junioren-Regionalliga läuft jedenfalls bis zum 15. Mai, und erst am 25. dieses Monats wird sich der Bremer Verbands-Jugendausschuss mit einem Abbruch seiner Spielklassen beschäftigen. „Das ist der formelle Weg“, sagt Jurij Žigon, Vorsitzender des Gremiums.

Borgfeld fragt: Wem schadet ein Aufstieg?

Es spricht im Moment allerdings nur wenig dafür, dass der Ausschuss die Saison dann nicht beenden und werten wird. Schließlich müsste am 25. Mai bereits die Möglichkeit eines gemeinsamen Mannschaftstraining bestehen. Davon ist selbst angesichts der fallenden Inzidenz-Zahlen kaum auszugehen. In diesem Fall würde der BFV also die Spitzenreiter aus Bremerhaven, Blumenthal und Borgfeld als Aufsteiger an den NFV melden. „Das ist für uns alternativlos“, so Žigon. Schließlich habe man vor der Saison festgelegt, eine Wertung vorzunehmen, wenn 50 Prozent der Spiele einer einfachen Runde ausgetragen wurden. Das ist der Fall, wenn auch ziemlich knapp: In der A-Jugend (sieben von 13 Spieltagen), in der B-Jugend (6/11) und in der C-Jugend (6/10). Der Bremer Fußball-Verband würde mit seiner Meldung also für ein Szenario sorgen, gegen das sich Peter Moussalli und Thomas Kaessler wenden. Der zu erwartenden Ablehnung durch den NFV wollen sie zunächst mit einem Einspruch begegnen. „Es gibt rechtskundige Menschen, die sagen: Ihr habt eine Berechtigung zum Aufstieg“, meint Thomas Kaessler. Dem Borgfelder Präsidenten geht es um die „Chancen“, die mit einem Gang in die Regionalliga verbunden wären. Er fragt rhetorisch: „Wem schadet ein Aufstieg?“

Für Peter Moussalli, der die betroffene B-Jugend in Blumenthal zudem trainiert, steht fest, dass mit einem Nichtaufstieg ein „falsches Signal an die Kinder“ verbunden wäre. Er sieht darüber hinaus die Arbeit der gesamten Nachwuchsabteilung gefährdet: „So ein Nichtaufstieg erstreckt sich am Ende auf mehrere Jahrgänge.“

Und Jurij Žigon? Er gehört als Bremer Ausschussvorsitzender auch dem NFV-Jugendausschuss an und verweist auf eine „demokratische Entscheidung“ des NFV-Präsidiums: „Aber ich kann auch die Vereine verstehen.“