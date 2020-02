HipHop-Weltmeisterin Rike Jürgens begeisterte die Gäste in der Oberen Rathaushalle mit einer beeindruckenden Vorstellung. Zwischen den beiden Ehrungsblöcken sorgte die Bremerhavenerin damit für eine temperamentvolle Abwechslung. (Kuhaupt)

Fußball wäre am Mittwochabend in der Oberen Rathaushalle eigentlich gar kein Thema gewesen. Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald weilte als Gast im Rathaus, weil neben vielen anderen Aktiven aus Bremen und Bremerhaven auch Sportler seines Vereins im Jahr 2019 herausragende Leistungen gezeigt hatten. Und dafür nun von Sportsenatorin Anja Stahmann (Grüne) geehrt werden sollten. Es waren deutsche Meister und Medaillengewinner bei internationalen Meisterschaften aus insgesamt 18 Sportarten – unter ihnen nur keine Fußballer.

Doch Bremen leidet derzeit so sehr mit seinem Bundesliga-Klub, dass auch die Senatorin in ihrer Begrüßung dem SV Werder Mut zusprechen wollte. „In schwierigen Zeiten ist es nicht immer leicht für den Präsidenten eines Vereins“, sagte die Politikerin und freute sich um so mehr über den Besuch von Hubertus Hess-Grunewald. Der Werder-Präsident erntete viel unterstützenden Applaus, als Anja Stahmann seiner Mannschaft alles Gute für einen erfolgreichen Abstiegskampf wünschte. Uneingeschränkt erfreulich für den Vereinschef waren dagegen die Ehrung des Fernschach-Vizeweltmeisters aus seinem Klub, Detlef Buse, und die erste Sonderehrung des Abends, die drei Werder-Handballerinnen für ihr Mitwirken bei den Weltspielen der Special Olympics 2019 in Abu Dhabi galt.

Das Thema Fußball war also früh abgehakt – wenigstens bis zum lockeren Ausklang des Abends bei Fingerfood und alkoholfreien Getränken im Festsaal des Rathauses. Die Bühne war nun frei für die erfolgreichen Sportler, die für ihre Medaillen jahrelang hart gearbeitet hatten. Moderator Roland Kanwicher erinnerte daran, dass zu allen Triumphen immer auch Helfer einen entscheidenden Teil beigetragen haben: Vereinsvertreter, Übungsleiter, Fahrer und natürlich die Eltern. So war es nur logisch, dass im zweiten Teil der Ehrungen verdiente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus diversen Verbänden und Vereinen ausgezeichnet wurden. In der zweiten Sonderehrung erinnerte Anja Stahmann zudem an die besonderen Verdienste von Wolfgang Schönecker und Peter Scheuer, die als erster und zweiter Vorsitzender bis 2016 für vier Jahre die 2012 gegründete Sportstiftung führten.

„Heute sind die Scheinwerfer auf die gerichtet, die es verdient haben“, sagte Moderator Kanwicher. Zu den Geehrten zählten einige, die es mit ihrem Sport trotz ihrer Erfolge sonst nicht ins Rampenlicht schaffen. So etwa die Meister des Sportanglervereins Hemelingen, die im Castingsport ganz oben standen: Friedrich Karsten im Siebenkampf und Wiebold Visser in der Disziplin Fliege-Weit-Einhand wurden 2019 jeweils Internationaler Deutscher Meister. Casting ist auch bekannt als Trockenangeln und bezeichnet den Weitwurf oder das Zielwerfen mit an der Angel befestigten Ködern (Fliegen) oder Gewichten.

Mit erhobenen und sich drehenden Händen als Zeichen des Beifalls würdigten die Gäste den Deutschen Gehörlosen-Meister 2019 über 100 Meter Brustschwimmen, Steven Stürenburg vom Gehörlosen SV Bremen. (Kuhaupt)

Merle-Laura Ziegner und Alexander Klinckradt vom Turnerschaft Verein Vorwärts von 1847 sicherten sich im Line Dance ebenfalls erste Plätze bei deutschen Meisterschaften. Im Ultraleichtfliegen freute sich der UL-Sportverein Bremen über deutsche Meister im „Dreiachser Doppelsitz“ (Reinhold Rieger und Ruth Hahn-Rieger) und „Tragschrauber Doppelsitz“ (Johannes Lemburg und Hans-Wilhelm Friedrich). Weil die beiden Duos nicht kommen konnten, nahm ihr Trainer Wolfgang Lintl die Urkunden entgegen. Stolze Erfolge feierten auch Sportler des Gehörlosen SV Bremen: Der Schwimmer Steven Stürenburg gewann über 100 Meter Brust ebenso einen nationalen Meistertitel wie die Wasserballer des Vereins. Das Cricket-Team der SG Findorff sorgte international für Furore mit dem zweiten Platz in der Europa-Liga.

Traditionell erfolgreich sind bremische Segler, von denen der Wassersportverein Blumenthal, der Wassersportverein Hemelingen, der Verein Bremer Segelfreunde und der Segelverein Weser nationale Topplatzierungen erreichten. Jeweils dritte EM-Plätze verbuchten Uwe Wenzel vom Wassersportverein Aumund und gemeinsam die Bremerhavener Crews des Wassersportvereins Wulsdorf, des Weser-Yacht-Clubs und des Nordsee-Yacht-Clubs.

Wie in jedem Jahr, wurden auch diesmal wieder Sportgymnastinnen von Bremen 1860 und die Lateinformation des Grün-Gold-Clubs geehrt. „So eine Erfolgsgeschichte muss man im deutschen Sport lange suchen“, lobte Roland Kanwicher die Tänzerinnen und Tänzer, die 2019 ihren zehnten WM- und 15. deutschen Meistertitel holten. Vermutlich einmalig dürfte der Triumph der Handballer des ATSV Habenhausen bleiben, die im Vorjahr den deutschen Amateur-Pokal gewannen.

Erstmals war die Sportsenatorin alleinige Gastgeberin der Ehrung, die zuvor auch Jahresempfang des Landessportbunds (LSB) war. Doch der LSB stieg aus, weil er in diesem Rahmen zu wenig Gelegenheit fand, sich mit seinen Verbands- und Vereinsvertretern austauschen zu können. So saß LSB-Präsident Andreas Vroom diesmal, wie Hubertus Hess-Grunewald, nur als Gast in der Rathaushalle.