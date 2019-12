Imke Turner von Tura Bremen (Bolz)

Nein, sagt Imke Turner, bei der genauen Anzahl an Titeln „habe ich in den vergangenen Jahren wirklich den Überblick verloren“. Das soll keineswegs überheblich klingen, aber wer wie Turner seit vielen Jahren zuverlässig alle Taekwondo-Pokale in ihrer Altersklasse abräumt, die kann schon mal das Zählen vergessen. Seit 2005 ist die 56-Jährige bei deutschen Meisterschaften ungeschlagen, seit 2015 bei Welt- und Europameisterschaften. Dass jetzt im niedersächsischen Gehrden wieder mal ein deutscher Meistertitel hinzukam, hat sie dann aber doch gefreut.

Imke Turner wohnt seit Jahrzehnten in Frankfurt, trainiert dort bei Dojang Frankfurt, einem Taekwondo-Verein. Aber wenn es um Titel und Pokale geht, ist sie noch immer für Tura Bremen am Start. Hier hat sie ihre Karriere begonnen, hier hat sie mit Roland Klein noch immer einen Trainer, der sie gefördert und geprägt hat. „Er hat mich auf den Weg gebracht“, sagt Turner, da sei es doch nur anständig, dass Tura jetzt auch von ihren Erfolgen profitieren könne.

Mit Bremen verbindet sie noch Tura, drei-, viermal pro Jahr sei sie an der Weser, um alte Kontakte zu pflegen. Ihr neues Leben ist in Frankfurt, dort arbeitet Turner beim Hessischen Rundfunk, moderiert eine Morgensendung im Radio und bespricht ab und an Opern-Aufführungen. Und wenn es die Zeit zulässt, trainiert sie für den Sport, der ihr Leben geprägt hat. Sie ist nicht nur Sportlerin, sondern jetzt auch Landestrainerin in Hessen.

Derzeit startet sie in der Altersklasse 51 bis 60 im Einzelwettbewerb in der Disziplin Technik. Dreifache Europameisterin ist sie, in den Jahren zwischen den Euro-Turnieren hat sie 2016 und 2018 bei den Weltmeisterschaften jeweils die Goldmedaille abgeräumt. 2020 steht die nächste WM an, im April geht es in Dänemark um Titel. Dann sind Sportler aus Kanada, den USA, Mexiko, Korea und Taiwan ihre Hauptgegner.

Es ist eine Menge Zeit, die Imke Turner für ihren Sport, für ihr Hobby opfern muss. „Oft renne ich mit hängender Zunge aus dem Sender in die Trainingshalle“, sagt sie. Aber ohne Sport, nein, das sei auch kein Leben. Finanziell muss sie natürlich immer zubuttern. Tura Bremen zahlt ihr die Startgebühren für deutsche Meisterschaften, die Reisen zu EM und WM finanziert der Bundesverband. Aber es gibt noch viele andere Wettkämpfe, die Turner ganz allein zahlen muss. Wie lange sie das alles noch machen will? „Ich habe neulich gehört, dass die Biathleten immer von Jahr zu Jahr planen. Das mache ich auch. Solange es Spaß macht, bleibe ich dabei.“ Der Verband hat schließlich jetzt die WM auch für die Altersklasse über 66 freigegeben.