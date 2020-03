Die Hallen bleiben leer, die Play-offs sind abgesagt: die Bremerhavener Eisarena. (Michael Matthey)

An eindringlichen Vokabeln hat es nicht gefehlt am Mittwoch. Auf einer Pressekonferenz der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) war in Köln von staatlichen Hilfspakten die Rede und an anderer Stelle in einem Interview vom „bittersten Tag unserer Geschichte“. Am Abend zuvor hatte sich die DEL mit Bezug auf die anschwellende Corona-Krise beziehungsweise die Schutzmaßnahmen dazu entschieden, die Play-off-Spiele abzusagen und die Saison, ohne dass ein Meister gekürt wird, vorzeitig zu beenden.

Der Saisonabbruch sei wirtschaftlich „eine Katastrophe“, sagte in Köln DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke. Die genauen Ausmaße könnte man noch nicht beziffern. Tripcke brachte staatliche Hilfen ins Gespräch. „Da ist sicherlich der Staat in irgendeiner Weise gefragt“, sagte er. Welche Konsequenzen sich für den laufenden Fernsehvertrag mit der Telekom ergeben, war zunächst unklar – ein solches Szenario wie jetzt als Folge des Coronavirus hat es schließlich noch nicht gegeben. Die Telekom nahm die Entscheidung schlicht „zur Kenntnis“. Auch Sport1 ist betroffen.

Tripcke kündigte an, dass die DEL die Bundesregierung um Ausgleichszahlungen bitten werde. „Sobald sie da sind, werden wir das tun. Wir hoffen, dass eins der Pakete auch uns hilft“, sagte der Liga-Chef. Die nun abgesagten Play-offs gelten als die lukrativste Phase der Saison, in der das Eishockey sich am besten vermarkten kann. Mehr als 400.000 Zuschauer hatten die K.o.-Spiele 2018/19 insgesamt besucht.

Von einem „schwarzen Tag für das deutsche Eishockey“ sprach Adler-Gesellschafter Daniel Hopp im „Mannheimer Morgen“. Nürnbergs bisheriger Namensgeber Thomas Sabo drückte mit dem „wohl bittersten Tag unserer Geschichte“ sein Entsetzen aus. Die Nürnberger hatten bei den stundenlangen Beratungen nach eigenen Angaben auf eine verkürzte Play-off-Saison gedrungen. Der Vorschlag wurde aber ebenso abgelehnt wie das Spielen vor leeren Rängen, der Schaden wäre damit noch größer gewesen. Am Ende sei die Entscheidung, die erstmals in der 26-jährigen DEL-Geschichte getroffen wurde, „fast“ einstimmig gefallen, sagte Tripcke und sprach von nun anstehenden „wirtschaftlichen Aufräumarbeiten“.

Suche nach neuem Hauptsponsor erschwert

Dass das Vorzeigeprodukt ausfällt, dürfte für die Liga die aktuelle Suche nach einem neuen Hauptsponsor erschweren. Die Play-offs seien „das beste Verkaufsmaterial, das wir haben. Dass das nicht hilft, ist selbstverständlich“, gab Tripcke zu. Die Vereine müssen bereits verkaufte Tickets zurückzahlen. So war zum Beispiel das erste Heimspiel der Augsburger Panther gegen Ingolstadt mit gut 6000 abgesetzten Tickets bereits ausverkauft.

Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven hatten sich in dieser Saison erstmals direkt für das Viertelfinale qualifiziert, das im Modus „best of seven“ ausgetragen werden sollte. Für die bereits feststehenden Heimspiele in der Bremerhavener Eisarena könnten sich diejenigen, die dafür ein Einzelticket gekauft haben, ab diesem Donnerstag den vollen Preis dort erstatten lassen, wo sie es erworben haben. Das Originalticket müsse dafür zwingend vorgelegt werden. So veröffentlichte es der Klub am Mittwoch auf seiner Homepage.

Ansonsten steht nun auf der Fischtown-­Seite das Wort „Saisonende“ quer über ein Mannschaftsfoto geschrieben. Trainer Thomas Popiesch sagte zur Stimmung innerhalb der Mannschaft: „Natürlich sind alle enttäuscht. Aber alle wissen auch, dass es Sachen gibt, die wichtiger sind.“ Über mögliche Auswirkungen der Play-off-Absage, etwa entgangene Chancen auf sportliche Meriten, gar auf eine Champions-League-Qualifikation oder auch ein besseres Standing bei Transferverhandlungen für die neue Saison, mochte Popiesch nicht spekulieren. Das sei angesichts des mittlerweile weltumspannenden Corona-Problems nicht angezeigt. Rein technisch betrachtet hätten die Abläufe in Bremerhaven nun „eine gewisse Normalität“. Eine Saison ist zu Ende, eine nächste wird vorbereitet.

„Die Gesundheit aller steht natürlich im Vordergrund und ist wichtiger als ein Sportevent“, sagte auch der frühere NHL-Profi und jetzige Mannheimer Spieler Marcel Goc. Das war quasi Gocs rationale Sicht der Dinge. Die emotionale schilderte er so: „Es kommt einem vor, als ob man in einem falschen Film ist. Jeder guckt sich eigentlich nur an und sagt: Ist das wirklich so?“

Zur Sache

Handball-Funktionär will Erstattung

Der Präsident des Handball-Bundesligisten Füchse Berlin, Frank Steffel, erwartet im Zuge sportlicher Events ohne Zuschauer von der Regierung finanzielle Unterstützung für die Sportvereine. „Ich fordere eine schnelle und unbürokratische Erstattung der entgangenen Zu-

schauereinnahmen. Ansonsten steht uns ein Sterben von Leuchttürmen des Sports bevor“, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch. Für viele Sportarten und Sportvereine seien die Zuschauereinnahmen und die Einnahmen aus der Arena existenziell. Bedingt durch das Coronavirus werden Sportveranstaltungen ohne Zuschauer ausgetragen oder abgesagt.