Einer von 13 Neuen in der U 23 (II): Benjamin Goller, der vom FC Schalke kommt. (nordphoto / Ewert)

Vielleicht sollte man im vorliegenden Fall am besten und ausnahmsweise mit dem Ende beginnen. Der geneigte Leser möchte doch bitte mal seine Aufmerksamkeit auf den Anhang an diesen Text richten. Dort ist der Kader von Werders U 23 aufgelistet, jener Mannschaft, in der Talente wachsen oder sich Ex-Talente rehabilitieren sollen. Einer Kaderschmiede, deren Stellenwert in einem Klub wie Werder Bremen mit der Ligazugehörigkeit (Regionalliga) nur sehr unvollständig beschrieben wäre.

Jedenfalls lässt sich sehr leicht erkennen, dass es für die kommende Viertliga-Saison deutlich mehr Zu- und Abgänge gibt als es Spieler gibt, die schon da waren und geblieben sind. „Die U 23 ist im Vergleich zum letzten Jahr grundlegend anders“, sagt dazu Trainer Konrad Fünfstück. Er ist übrigens auch ein Neuer. Schneller als mit einem Blick auf die Kaderliste ließe sich der Ausbildungs- und Experimentier-Charakter dieser Plattform unterhalb der Bundesliga-Mannschaft wohl kaum darstellen. So also geht die grün-weiße U 23 in die neue Saison, die an diesem Sonnabend auf Platz 11 mit der Partie gegen den Lüneburger SK (14 Uhr) in die Pflichtspiel-Phase einsteigt.

Eine „Herausforderung“, nennt Fünfstück das Unternehmen. Damit meint er zunächst mal gar nicht so sehr seinen eigenen, selbstverständlich ebenfalls herausfordernden Job. Dafür, dass er 38 Jahre alt ist, bringt er schon eine ordentliche Portion Erfahrung mit, er war jahrelang im Nachwuchsleistungszentrum von Greuther Fürth angestellt, mit Kaiserslautern oder zuletzt dem FC Wil in der Schweiz hatte er danach Zweitligisten betreut. Fünfstück meint mit der Herausforderung zunächst seine Jungs, die mehrheitlich sehr jung sind und bislang selten bis nie gegen eine Männer-Mannschaft gespielt haben. „Die vierte Liga ist keine leichte Aufgabe“, sagt Fünfstück, wer sie unterschätzt, mache einen Fehler. Jeder in dieser Liga könne Fußball spielen. Auf anspruchsvollem Niveau Fußball spielen, will er damit gesagt haben.

Seine talentierten wie unerfahrenen Jungs werden es mit bisweilen kräftig gebauten Gegenspielern zu tun bekommen, mit vielleicht auch mal alten Schlachtrossen aus den oberen Ligen. Womöglich schickt Werder in diesem Sommer die jüngste zweite Mannschaft aller Zeiten ins Rennen. In der Vorbereitung fand der neue Werder-Trainer seine neuen Werder-Spieler „unheimlich engagiert“. Einerseits sei es eine sehr heterogene, andererseits aber bereits erstaunlich harmonische Truppe. In den Pflichtspielen wird sich nun zeigen, ob und wie sehr sich dieser erste Eindruck verfestigt.

Man kann mit Konrad Fünfstück sehr intensiv über diese Plattform namens „U 23 in einem Bundesligaverein“ fachsimpeln. Einer Plattform im Übrigen, die von manchem Profiklub vor einigen Jahren abgeschafft wurde, um sie jetzt dann doch wieder für eine ganz gute Idee zu halten. Fünfstück definiert sie dabei natürlich nicht neu, ihre Zielsetzung ähnelt seit jeher einem Naturgesetz: Spieler entwickeln, die in die erste Mannschaft drängen. Wie einst Tim Borowski oder zuletzt Maximilian Eggestein. Auch die, sagen wir mal: philosophisch gemeinten Begriffe, die immer wieder im Umgang mit Spielern in diesem Stadium zwischen Nachwuchsarbeit und Bundesliga-Glanz fallen, erwähnt Fünfstück nicht als Erster seines Faches. Durchlässigkeit, Demut, Freude, Geduld.

Es wirkt dennoch geradezu wohltuend, wenn Fünfstück an diese Begriffe – um nicht zu sagen: Werte – erinnert. Freude: Jeder Spieler, der für die U 23 auflaufe, könnte und sollte das doch als etwas Positives wahrnehmen. Auch die, die unter der Woche mit den Profis trainiert haben und sich deswegen ja schon ein wenig wie Erstligisten fühlen könnten. „Sie dürfen spielen, das ist keine Bestrafung, sondern eine Chance“, sagt Fünfstück. Demut: Auch in der vierten Liga muss man sich erst mal behaupten, Talent hin oder her. Werder hat das Potenzial, oben mitzuspielen, Meister zu werden und aufzusteigen in Liga drei. Aber eben auch nur das Potenzial. Mal abgesehen davon, dass der Meister-Gedanke weit hinter dem Spieler-entwickeln-Gedanken kommt.

Und dann die Sache mit der Geduld. Es handelt sich im Schnitt, das wird bisweilen außer Acht gelassen, um Jungs, die von der großen Bundesliga-Karriere träumen. Die auf dem Weg dahin schon ganz schön weit gekommen sind und gleichzeitig noch ganz schön weit weg. Und dazu wissen, dass es nur die wenigsten aus ihrem Jahrgang wirklich schaffen werden. Sind es, auch im Schnitt, junge Männer, die die Ruhe weghaben? „Was mir ein bisschen fehlt, ist die Geduld“, sagt Fünfstück.

Er bezieht das nicht speziell auf aktuelle Bremer Spieler, mit denen arbeitet er ja erst seit ein paar Wochen zusammen. Es ist eher ein allgemeiner Trend, den er in der Branche festgestellt hat. So wie in der Branche sich alles immer schneller dreht, die Ablösesummen explodieren und die durchschnittliche Verweildauer von Spielern in einem Klub sinkt, so drängen aus seiner Sicht junge Spieler oft zu schnell nach oben. Angetrieben von sich selbst, von Beratern, Medien oder Social-Media-Foren.

Er habe sie kennengelernt, diese One-Hit-Wonder, sagt Fünfstück. Er habe beim Aufbau junger Talente die besten Erfahrungen gemacht, wenn diese eher langsam und solide aufgebaut werden, nach einer Art Stress'-dich-nicht-Prinzip. Nicht zu verwechseln mit einer Ist-doch-alles-egal-Haltung. So gesehen, müsste es Konrad Fünfstück jetzt eigentlich ganz gut haben. Er arbeitet jetzt in einem Klub, in welchem Männer wie Marco Bode, Frank Baumann und Thomas Schaaf an den Schalthebeln sitzen und der Cheftrainer Florian Kohfeldt heißt. Dass Geduld und Demut gute Wegbegleiter wären auf dem Weg nach oben, hat man sie ja wohl schon mal sagen hören.