Michael Seeger (Frank Thomas Koch)

Die Nervosität, die Michael Seeger vom Eis- und Rollsportverein Bürgerweide (ERB) Bremen trotz all seiner Erfahrung als Kampfrichter verspürt, ist leicht zu erklären. Am 14. Juli, dem letzten Tag der World Roller Games mit Titelkämpfen in allen elf WM-Disziplinen des Rollsports, wird er im ehrwürdigen Palau Sant Jordi neben dem Olympiastadion von Barcelona im Seniorenpaarlauf im Einsatz sein. „Was ich da machen werde, ist mitentscheidend bei der Vergabe der Medaillen“, sagt der 55-Jährige.

Michael Seeger weiß: Ein Fehler des Kampfgerichts kann aus einem möglichen Weltmeister einen Verlierer machen. Nicht nur die Aktiven, auch die Richter stehen unter Druck. Egal, ob 20 Zuschauer in einer Halle sind oder 5000, wie sie Seeger beim Finale in Spanien erwartet: Kampfrichter müssen entscheiden. Verständlich, dass es für ihn etwas Besonderes ist, beim Höhepunkt einer Sportart – und das ist die Paarlauf-Entscheidung – in ganz zentraler Funktion mitzuwirken.

Eigentlich macht Michael Seeger so gar nicht den Eindruck, dass ihn noch irgendetwas aus der Ruhe bringen könnte. Seine Freundlichkeit ist fast schon ansteckend. Noch wichtiger ist: Er strahlt die Kompetenz aus, die er beruflich als Vertriebsleiter eines Bremer Unternehmens für Fördertechnik und ehrenamtlich als einer der weltweit höchsten Wertungsrichter im Rollkunstlaufen wohl auch haben muss. Erstmals bei einer WM wird in Barcelona nach einem neuen System mit Namen RollArt gewertet. Weltweit gibt es derzeit nur zwölf Spezialisten, die Teil des neuen Systems sind. Der Italiener Nicola Genchi, Vorsitzender des Weltverbands im Rollkunstlaufen, hat RollArt fünf Jahre lang entwickelt. Das Hauptziel: objektivere Urteile, klarere Ergebnisse und am Ende bessere Leistungen der Athleten. „Anfangs habe ich gedacht, dass die Zuschauer eine Note sehen wollen und dass künftig Emotionen verloren gehen“, sagt Seeger, „aber weil das neue System gerechter ist, ist es auch besser.“

Die Rollkunstläufer stützen sich auf die Erfahrungen der Eiskunstläufer, die sich 2004 von ihrem sogenannten 6,0-System verabschiedeten. Nun machen es die Rollkunstläufer auch so, zumindest bei den hochwertigsten Wettbewerben. „Für Landesmeisterschaften ist das neue System zu aufwendig“, sagt Seeger. Weil RollArt videogestützt ist, ist es genauer, überprüfbar und damit gerechter. Der Nachteil: Es benötigt eben auch viel Personal.

Vor drei Jahren ist Michael Seeger von der Vorsitzenden der Kommission Rollkunstlauf im Deutschen Rollsport- und Inline-Verband, Cornelia Greb-Bork, gefragt worden, ob er international als Wertungsrichter tätig sein möchte. Seeger, seit 2001 in dieser Funktion national aktiv, ließ sich nicht lange bitten. Nun ist er seit 2018 ein Technischer Spezialist und als solcher bei Meisterschaften Mitglied eines fünfköpfigen, über Kopfhörer und Mikrofone verbundenen Gremiums, dem sogenannten „Technischen Panel“. Das besteht aus einem Technischen Spezialisten, einem Kontrolleur und einem Assistenten, einem Spezialisten für die Eingabe von Daten sowie einem Spezialisten für die Videotechnik. Einzige Aufgabe des „Technischen Panels“: Es begutachtet, welche Elemente im Vortrag der Rollkunstläufer, also welche Sprünge oder Hebungen, vorhanden sind. Dagegen bewertet es nicht die Qualität der Ausführung. Für die Benotung der Elemente ist das „Wertungsrichter Panel“ zuständig – ein Gremium mit einem Schiedsrichter und bis zu neun Wertungsrichtern.

Technischer Spezialist, Assistent und Kontrolleur unterscheiden sich während des Wettkampfes durch ihre Aufgaben, haben aber alle dieselbe Ausbildung und damit eine identische Qualifikation. Vereinfacht beschrieben, sagt der Technische Spezialist an, welches Element die Läufer soeben gezeigt haben. Er schreibt nichts auf, sondern schaut konzentriert auf die Läufer und ruft dann laut aus, ob die beispielsweise ihren Sprung doppelt oder dreifach ausgeführt haben. Der Datenspezialist überträgt diese Information umgehend in den Rechner. „Ein bis drei Sekunden später sehen die Wertungsrichter die Information auf dem Bildschirm“, sagt Seeger. Das Zusammenspiel der Spezialisten und Kontrolleure funktioniere in der Praxis sehr gut. Weil es aber nur wenige Paar-Wettbewerbe auf höchstem Niveau gibt, könne er seine Aufgabe als Technischer Spezialist leider kaum trainieren. Diese Not habe ihn erfinderisch gemacht. So habe er die italienischen Meisterschaften im Livestream verfolgt und seine Ergebnisse am heimischen Rechner später mit denen des Kollegen vor Ort verglichen.

Bei seiner neuen Aufgabe als Technischer Spezialist kommt dem 55-Jährigen zugute, dass er selbst ein erfolgreicher Rollkunstläufer war. Der Sport war ihm in die Wiege gelegt worden. Sein Onkel war zwischen 1956 und 1966 fünffacher Weltmeister – in Heilbronn trainiert von der Schwester, der Mutter Michael Seegers, die ihren Sohn früh an den Sport heranführte. Zwischen 1983 und 1986 startete Seeger mit seiner Partnerin Annette Münzing bei Welt- und Europameisterschaften, gewann 1984 mit ihr den EM-Titel und wurde viermal Deutscher Meister. 1987 beendete Seeger seine Laufbahn, kümmerte sich um Studium und Beruf und kam 2011 schließlich nach Bremen. Hier ist er inzwischen Vorsitzender des ERB Bremen und bringt für seinen Sport weiterhin zeitliche Opfer. So nimmt er für die anstehende WM zehn Tage Urlaub. „Das ist es mir wert“, sagt er lächelnd, „weil es mir wahnsinnig viel Spaß macht.“

Zur Sache

Elf Weltmeisterschaften – eine Stadt

Vom 29. Juni bis zum 14. Juli finden in Barcelona die 2. World Roller Games statt. Alles was auf Rollen unterwegs ist, wird sich dann in elf WM-Disziplinen messen – unter anderem auch im Rollkunstlauf. Mit Palmira Seeger Suarez und Paul Turbanow (Paarlauf Junioren) sowie Artur Makarov (Junioren) werden in Spanien auch drei Läufer des ERB Bremen starten.