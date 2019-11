In Bremerhaven diskutierten die deutschen Sportminister und -senatoren mit den Spitzenfunktionären des deutschen Sports. (fr)

Aktualität und traurige Realität haben bei der 43. Sportministerkonferenz (SMK) in Bremerhaven kurzfristig auch die Teilnehmer von Bund und Ländern sowie die Spitzenvertreter des deutschen Sports auf den Plan gerufen. Nachdem Ende Oktober während einer Kreisliga-Fußballpartie in Münster der Schiedsrichter von einem Spieler bewusstlos geschlagen worden war, rückte das Thema am Dienstag noch auf die Tagesordnung. Am Freitag zum Abschluss der zweitägigen Versammlung sprach sich die SMK für deutlich schärfere Sanktionen bei Gewalt gegen Schiedsrichter aus. „Das kann von höheren Geldstrafen für betroffene Vereine bis zu verpflichtenden Ordnerabstellungen zum Schutz von Schiedsrichtern bei Risikospielen reichen“, sagte Bremens Sportsenatorin Anja Stahmann (Grüne), die 2019 und 2020 den Vorsitz der SMK hat.

„Es ist schlimm, darüber nachzudenken, dass ein Schiedsrichter geschützt werden muss“, sagte die Vorstandsvorsitzende des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB), Veronika Rücker. Der Fußball habe in Münster die letzte Eskalationsstufe erlebt, aber auch in anderen Sportarten gebe es das Problem. Genaue Zahlen liefert jedoch nur der Fußball. Der fünfte Lagebericht des Amateurfußballs, den der Deutsche Fußball-Bund (DFB) im Juli veröffentlichte, weist für die Saison 2018/19 bei etwa 1,3 Millionen erfassten Spielen 685 Abbrüche wegen einer Störung auf. Laut Bericht gab es im gleichen Zeitraum 2906 Angriffe auf Schiedsrichter. Per Beschluss forderte die SMK den DFB und seine Verbände daher auf, unter anderem auch eine Anpassung des Regelwerks zu prüfen, um die Stellung von Unparteiischen wieder zu stärken. „Der gesamte organisierte Sport muss sich mit diesem Thema stärker auseinandersetzen“, betonte Rücker am Freitag.

Die meisten Tagesordnungspunkte waren dagegen erfreulicherer Natur. So stellen die Bundesländer zukünftig bis zu 1,5 Millionen Euro zur Förderung von Projekten für den Nachwuchsleistungssport zur Verfügung. Ein klares Ja gab es in der Frage, ob Deutschland sich verstärkt um die Austragung von Sportgroßveranstaltungen bewerben solle. „Wir entwickeln dazu gerade eine Strategie“, sagte Veronika Rücker. „Sportliche Großereignisse ziehen die weltweite Aufmerksamkeit auf den Austragungsort“, sagte Anja Stahmann, „aber auch Fragen von Klimaschutz, Nachhaltigkeit und eines sozialen Mehrwerts rücken ins Blickfeld.“ Beim Thema Mikroplastik auf Kunstrasenplätzen erhoffen sich Rücker und Stahmann eine mehrjährige Übergangsfrist für den Betrieb betroffener Sportanlagen. 2020 werde sich die Europäische Chemikalienagentur (Echa) mit der Problematik befassen. „Wir werden die Vereine begleiten“, versprach die DOSB-Vorstandsvorsitzende.

Kein Versprechen, aber einen Wunsch, den Bremens Tanzsportler teilen würden, äußerte Anja Stahmann. Sie würde einen Bundesstützpunkt Tanzen begrüßen. „Das ist etwas, das der Region gut tun würde“, sagte sie auch vor dem Hintergrund, dass Breakdance 2024 bei den Olympischen Spielen in Paris zum Programm gehören wird. Das ist zwar noch keine Entscheidung auf Dauer, könnte den DOSB aber veranlassen, Tanzen als vorübergehende olympische Sportart stärker zu fördern.