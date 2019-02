Eigentlich war alles gut. Im Heimspiel gegen den Habenhauser FV lieferten die Kicker von Vatan Sport eine sehr ordentliche Leistung ab. Sie traten spielerisch überzeugend an und verfügten zudem über eine gute Ordnung im Spiel gegen den Ball. Eines aber fehlte ihnen: die Durchschlagskraft im Angriff. „Ich bin glücklich und traurig zugleich“, meinte ihr Trainer Turan Büyükata deshalb. Lediglich das „Sturmproblem“ habe einen Erfolg verhindert. Weil Vatan derzeit nicht über treffsichere Angreifer verfügt, hatte er technisch beschlagene Mittelfeldspieler in den Sturm beordert. Das sah denn auch über weite Phasen der Partie ganz gut aus, zu einer ernst zu nehmenden Anzahl von Torchancen reichte es indes nicht. Also blieb es beim Treffer von Hamza Miri (34.), der die Habenhauser Führung durch Luca Mauritz (20.) früh egalisiert hatte. „Insofern ist das Ergebnis auch gerecht“, so Büyükata. Der Gast unterstrich nach dem 4:3-Erfolg gegen Brinkum in der Vorwoche schließlich auch im Spiel bei Vatan Sport, dass er sich möglichst schnell aus dem Tabellenkeller verabschieden will.