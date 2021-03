Der grüne Rasen steht auch den Regionalliga-Fußballern des FC Oberneuland (mit Tim Kreutzträger, links) und des SV Atlas Delmenhorst (mit Julian Harings, rechts) derzeit nicht als Präsentationsbühne zur Verfügung. (Frank Koch)

Was macht ein Oberliga-Fußballer aus Baden-Württemberg, der nach Bremen zieht und auch hier höherklassig kicken möchte? Weil er selbst keinen Verein kennt und die Klubs nicht wissen, wer da aus dem Süden in den Norden gekommen ist, könnten beide Seiten im Internet ihr Glück auf poacher-sports.de finden. Seit dem 5. Dezember 2020 bietet die Poacher sports GmbH ihre Vermittlungsdienste an, ohne dass das Unternehmen selbst tätig wird. Die Gründer haben nur die Plattform geschaffen, auf der Sportler und Vereine miteinander in Kontakt treten können, nachdem sie sich zuvor auf der Homepage der GmbH haben registrieren lassen.

Die Idee sei nicht ganz neu, räumt Yannik Jaeschke ein. Aber: „Wir haben den Markt durchforstet und glauben, dass wir es besser machen.“ Der 27-Jährige, als Stürmer für den Regionalligisten TSV Havelse aktiv und in Nienburg zu Hause, ist einer der vier durchweg dem Fußball eng verbundenen Geschäftsführer der im März 2020 gegründeten Gesellschaft. Die Idee ist im Prinzip einfach, doch ob das Quartett am Ende mit deren Umsetzung auch Geld verdienen kann, muss sich erst noch zeigen.

Derzeit seien etwa 250 Klubs und knapp 600 Amateurspieler im Unternehmen registriert. „Wir hatten mit mehr Interessenten gerechnet“, sagt Jaeschke. Mit der bisherigen Resonanz sei er jedoch trotzdem zufrieden, weil das Start-up nach kurzer Zeit noch keine Referenz nachweisen könne, die es attraktiv erscheinen lässt. Der Name ist mit seiner Mehrdeutigkeit originell gewählt: Poacher kommt aus dem Englischen und bedeutet Wilderer oder in einer anderen Übersetzung Knipser, also die umgangssprachliche Bezeichnung eines Torjägers. Es gibt im Englischen auch den Goal Poacher, übersetzt: Strafraumstürmer oder Abstauber. Das Portal möchte einem Verein die Chance bieten, einen Abstauber zu landen, indem er einen zu ihm passenden Spieler findet.

Die Klubs ihrerseits haben die Möglichkeit, bei Poacher einen Wunschspieler aus allen Kandidaten herauszufiltern. Wer auf einer bestimmten Position einen erfahrenen Kicker sucht, der schnell sein soll, gibt die Vorgaben ein – vielleicht wird der Klub fündig. Wer zielgenauer suchen möchte, schaltet entsprechend mehr Filter vor. Der Spieler seinerseits kann sich nicht nur mit schönen Worten, sondern auch mit Bewegtbildern anbieten. „Wir wollen den Amateurfußball digitalisieren“, sagt Yannik Jaeschke, „und wir wollen beiden Seiten die Suche erleichtern.“

Die vier Fußballer, die Poacher Sports ins Leben gerufen haben (v.l.): Marcel Andrijanic, Oliver Ioannou, Noel Below und (vorne) Yannik Jaeschke. (Poacher Sports)

Jaeschke und seine Kollegen sind davon überzeugt, dass sie in einem Bereich, in dem Spielerberater wenig bis gar nicht aktiv sind, gute Dienste leisten können. „Wir wenden uns an Vereine und Spieler von der Regionalliga an abwärts“, sagt der 27-Jährige. Ob Poacher auch auf Kreisebene helfen könnte, müsse abgewartet werden, weil dort jeder jeden kenne. Aber wie schwer es ist, einen passenden Klub zu finden, habe mit Noel Below einer der drei Kollegen von Jaeschke erfahren, als er selbst nach einem Ortswechsel auf der Suche war. Below hatte keinen Berater, und die Vereinslandschaft in seinem neuen Umfeld kannte er nicht. In dieser Konstellation sei, so Jaeschke, die Idee für das Start-up geboren worden.

„Wir sind davon überzeugt, dass das Start-up auch laufen wird“, sagt Jaeschke. Neben seinem Studium zum Wirtschaftswissenschaftler arbeitet er derzeit täglich sieben bis acht Stunden für Poacher. Noel Below und Marcel Andrijanic haben ihre bisherigen Tätigkeiten sogar aufgegeben, um sich ausschließlich der neuen Aufgabe zu widmen. Aus dem Geschäftsführer-Quartett ist Oliver Ioannou der Einzige, der hauptberuflich noch etwas anderes macht.

Weil Below im Kölner Raum gute Kontakte hat und die anderen drei im Norden vernetzt sind, konzentrieren sich die Poacher-Aktivitäten derzeit vor allem auf die Räume Hamburg, Hannover, Bremen und Köln. Doch perspektivisch sehen die Firmengründer Erfolgschancen in ganz Deutschland und im benachbarten Ausland. Deshalb bieten sie ihre Homepage auch auf Englisch an.

Aktuell kann Poacher seine Gründer noch nicht ernähren. Die Basisvariante für Spieler und das Angebot für Vereine sind kostenlos. „Die schwimmen ja nicht im Geld“, sagt Yannik Jaeschke. Einnahmen erhofft sich die GmbH vor allem aus zwei Quellen: durch den Verkauf der Premiumvariante ihres Angebots und durch Werbung. „Je mehr Nutzer wir haben, desto attraktiver sind wir für die Werbebanner von Kunden“, sagt Jaeschke.

Nicht eben förderlich für Poacher ist die Corona-Pandemie. „Sie bringt uns Vor- und Nachteile“, sagt Jaeschke. Schlecht fürs Unternehmen sei die Tatsache, dass „über uns einfach zu wenig geredet wird“. Weil aktuell kein Fußball gespielt werden kann, gebe es auch keine Gespräche der Aktiven in der Kabine. „Diese Kontakte fehlen uns.“ Von Vorteil könne sein, dass die Jugendspieler, die in den Herrenbereich hineinwachsen, sich mangels der Spielmöglichkeiten wenigstens über Poacher präsentieren könnten.

Die Pandemie habe jedoch, so betont Yannik Jaeschke, bei den Plänen der Gründer keine Rolle gespielt. Da die Idee älter war, erfolgte die Firmengründung zufällig fast zeitgleich mit dem ersten Lockdown. In ihrem Tatendrang lassen sich die Geschäftsführer von Corona aber nicht aufhalten: Sie arbeiten, wie derzeit viele Menschen, im Homeoffice an ihrem „Mammutprojekt“, wie es Yannik Jaeschke nennt. Mit der Hoffnung und mit der Überzeugung, dass alles besser wird.