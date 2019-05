Der Schwede Rolf-Göran Bengtsson, hier auf Oak Grove's Carlyle, war der große Gewinner beim Championat und Großen Preis beim Reitturnier in Oberneuland. (Frank Koch)

Kein Wunder, dass Rolf-Göran Bengtsson so gerne nach Oberneuland reist. Erst hatte der Olympiasieger von 2008 lobende Worte für das Reitturnier des RC Rosenbusch in Oberneuland verloren, dann räumte er am Wochenende bei den Springen ganz groß ab. Beim Championat am Sonnabend hatte er gleich die ersten beiden Plätze belegt, am Sonntag legte der Schwede dann eindrucksvoll nach. Auf seinem zehnjährigen Hengst Ermindo W setzte er sich im Stechen in schnellen 37,07 Sekunden gegen elf andere Reiter durch. Zweite wurde Cassandra Orschel (38,40 Sekunden) auf Dacara vor Steffen Engfer auf Dapardie (39,15 Sekunden).

Bei der Begründung für seine starken Auftritte hatte er auch die Lacher auf seiner Seite. „Ich habe mich am Sonnabend so wohl hier auf dem Platz gefühlt, da wollte ich nochmal vorne stehen“, erklärte er nach der Siegerehrung. Sein Hengst Ermindo W zeigte in Oberneuland, warum Bengtsson in den nächsten Jahren noch einiges von ihm erwarten kann. „Ich habe noch nie probiert, ihn so schnell zu reiten“, sagte Bengtsson, „aber ich konnte ihn gut laufen lassen und er hat das toll gemacht.“

Mehr zum Thema Bremens größtes Reitturnier Erfolgsgeschichte am Rosenbusch Die Oberneulander Reiterfamilie Forkert hat aus einem kleinen Turnier ein echtes Event ... mehr »

Mit den beiden Siegen am Sonnabend und Sonntag sicherte er sich auch die Sonderwertung der Bethmann Bank Challenge und nahm zusätzlich 1500 Euro mit nach Hause. Für den Sieg beim Großen Preis kassierte der Schwede zudem ein Preisgeld in Höhe von 10 000 Euro, gestiftet von Ulrike Bergmann, einer engen Freundin und Förderin der gastgebenden Familie Forkert.

Mit seinem eigentlichen Spitzenpferd Oak Groves’s Carlyle qualifizierte sich Bengtsson ebenfalls fürs Stechen, hatte aber einen Abwurf. Für die beiden steht in zwei Wochen der Nationenpreis in Dänemark an, er sollte beim Turnier in Bremen vor allem im Rhythmus bleiben. Das große Ziel von Bengtsson: Die Europameisterschaft im August in Rotterdam.

Veranstalter zeigen sich sehr zufrieden

Die vielen Zuschauer sahen 51 Starter im Großen Preis von Bremen. Zwölf blieben fehlerfrei, darunter auch Vorjahressieger Harm Wiebusch auf Clouseau. Im Stechen aber stellte Bengtsson seine ganze Klasse unter Beweis. Seine Ritte: toll anzusehen, technisch perfekt, harmonisch und schnell. Nachdem er mit Oak Grove’s Carlyle nach einer schwierigen Wendung doch einen Abwurf hatte, korrigierte er die Stelle und zog mit Ermindo W an die Spitze.

Die Veranstalter, der RC Rosenbusch Oberneuland und die Familie Forkert, waren mit dem viertägigen Springturnier sehr zufrieden. Mehr als 200 Reiterinnen und Reiter waren mit über 1000 Nennungen am Start. „Wir freuen uns, dass die Veranstaltung von Aktiven und Zuschauern so gut angenommen wird“, sagte Jörn Forkert, erster Vorsitzende des RC Rosenbusch. Insgesamt waren laut Veranstalter knapp 5000 Zuschauer zu Gast.