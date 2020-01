So leicht lässt sich Phil Szczesny nicht stoppen. Sein Gegner muss schon vollen Körpereinsatz zeigen, wenn er ihn vom Ball trennen oder zu Boden bringen will. Warum er sich für Rugby und gegen Fußball entschieden hat? "Ausschlaggebend war der Faktor Respekt“, sagt Szczesny, „der Respekt gegenüber dem eigenen Team, gegenüber dem Gegner und dem Schiedsrichter.“ (Minkoff/imago)

Wahnsinn, hat Phil Szczesny gedacht. Großartig. Und überwältigend. Im Fernsehen lief die Rugby-WM, und Szczesny saß, wann immer es möglich war, in seinem Wohnzimmer in Verden davor. Szczesny hat zugehört, als Siya Kolisi, der erste schwarze Kapitän der südafrikanischen Nationalmannschaft, nach dem Titelgewinn vor 70 000 Zuschauern im Stadion ein ergreifendes Interview gab. Szczesny hat sich gefreut, vollbesetzte Ränge zu sehen und Fans, die friedlich miteinander feierten. Szczesny weiß, seitdem er ein kleiner Junge war, was für ein toller Sport Rugby ist. Aber hin und wieder ist es auch ganz schön, zu erleben, dass es offenbar auch anderen Menschen so geht.

Rugby in Deutschland, das ist noch keine Erfolgsgeschichte. Mannschaftssport in Deutschland, das ist Fußball, Fußball, Fußball, dann ein bisschen Handball und vielleicht noch etwas Eishockey und Basketball. Aber Rugby? Eine Nische. Szczesny, 26, ist in dieser Nische ein Star. Nationalspieler mit fast 30 Länderspielen. Er ist Profi. Aber wenn er bei seinem Stammklub Hannover 78 in der Bundesliga spielt, was selten vorkommt, weil er im Prinzip Vollzeit-Nationalspieler ist, also wenn Bundesliga-Zeit in Hannover ist, dann freuen sie sich dort schon über 400 oder 500 Zuschauer. An den übrigen Bundesliga-Standorten wie Berlin, Heidelberg, Nürnberg oder München ist das nicht viel anders. Erklärungen dafür gibt es viele, wirklich verstehen kann Szczesny aber nicht jede.

Zugegeben, Rugby ist, anders als Fußball, auf Anhieb nicht für jeden so leicht zu durchschauen. Was ist ein Versuch? Wie viele Punkte gibt es, wenn ein Spieler das Ei im gegnerischen Malfeld ablegt? (Antwort: fünf) Wie viele Zähler bringt ein Conversion Kick? (Zwei) Wie viele ein Straftritt und ein Drop-Kick? (Je drei) Und warum bilden die Spieler immer wieder diese merkwürdigen Gedränge, die aussehen wie eine Jubeltraube? „Das ist am Anfang für Zuschauer sicher ungewohnt“, sagt Szczesny, „aber wenn man ein paar Spiele gesehen hat, erschließt sich vieles.“ Aber wo sieht man Spiele?

Sicherlich nicht im Fernsehen. Sogar selbsterklärte Sportsender wie Sport1 zeigen lieber live ein Fußballspiel aus der vierten Liga in Bayern als eine Zusammenfassung eines Bundesliga-Spieltages im Rugby. Wenn vom Rugby aber keine Bilder im TV zu sehen sind, haben Sponsoren auch wenig Lust, ihr Geld dort zu investieren. „Die mediale Aufmerksamkeit ist das A und O“, sagt Szczesny.

Er hat das Glück, dass er trotzdem vom Rugby leben kann. Er ist Sportsoldat. Sein Stützpunkt ist Todtnau in der Nähe von Freiburg, aber dort ist er nur zweimal im Jahr. Den Rest der Zeit ist er zum Training in Hannover, zu Lehrgängen in Heidelberg oder auf Turnieren mit der Nationalmannschaft in Polen, Frankreich, Russland oder Hongkong.

Sein großes Ziel ist Olympia 2024. Die Qualifikation für Tokio 2020 hat die deutsche Mannschaft haarscharf verpasst. Mal wieder. Wie Szczesny sind noch neun andere Spieler Sportsoldaten, zwei weitere arbeiten bei der Landespolizei Niedersachsen. Es ist die deutsche Form der Sportförderung, die sie genießen: Wenn sie als reine Vereinsspieler nicht überleben können, sollen wenigstens die Besten gefördert worden, um Deutschland international Ruhm, Anerkennung und Titel zu verschaffen. Im Sommer hat das geklappt, da wurde Deutschland mit Szczesny Europameister. Für die Zeit nach dem Rugby will Szczesny demnächst in Hannover ein Lehramtsstudium beginnen.

Rugby, genauer 7er Rugby, das Szczesny spielt, ist seit 2016 olympisch. Die Mannschaften bestehen im Unterschied zum 15er Rugby aus sieben Spielern. Für Szczesny, 1,82 Meter groß, muskulös und 86 Kilogramm schwer, ist 7er Rugby ideal. Das Feld ist genauso groß wie bei der 15er Variante, aber wenn er seine Schnelligkeit und Wendigkeit hier ausspielen kann, hat er einen Vorteil gegenüber den Kerlen in der anderen Mannschaft, die gerne mal zwei Meter groß sind und locker über 100 Kilogramm auf die Waage bringen.

Phil Szczesny ist ein Teenager, als er sich entscheiden muss. Rugby oder Fußball? Er spielt beides. Er spielt beides auch ziemlich gut. In seinem Rugby-Team hat er gute Freunde, und auch in seiner Fußballmannschaft sind alte Kumpels dabei. Trotzdem fällt ihm die Entscheidung nicht schwer: Er hört mit Fußball auf. Warum? „Rugby war für mich mehr wie Familie. Ausschlaggebend war der Faktor Respekt“, sagt er. „Der Respekt gegenüber dem eigenen Team, gegenüber dem Gegner und dem Schiedsrichter.“

In England gibt es den Spruch, dass Fußball eine von Raufbolden gespielte Gentleman-Sportart sei und Rugby eine von Gentlemen gespielte Raufbold-Sportart. Das klingt lustig und wenig schmeichelhaft für den Fußball. Aber Szczesny muss nicht lange überlegen, um erklären zu können, an welchen Stellen Rugby anständiger ist als Fußball. Im Umgang mit dem Schiedsrichter zum Beispiel. Im Rugby ist er sakrosankt, nur der Kapitän darf überhaupt mit ihm sprechen. In Italien dagegen ist der ehemalige Bayern-Profi Franck Ribery in dieser Saison gesperrt worden, weil er einen Linienrichter attackiert hatte. In Hessen hatte im Herbst ein Amateurfußballer einen Schiedsrichter bewusstlos geschlagen. In Berlin hatten die Schiedsrichter aus Protest gegen die Umgangsformen auf dem Platz daraufhin ein Wochenende lang gestreikt.

Beschimpfungen, Geschubse oder Rudelbildungen im Rugby? Fehlanzeige. Es gibt in der Welt viele Menschen, die eine Sehnsucht nach einem actionreichen Sport haben, bei dem es knallt, aber trotzdem alles im Rahmen bleibt. In Großbritannien oder Frankreich sind bei Top-Spielen 30 000 oder 40 000 Zuschauer die Regel. Die WM-Spiele in Japan besuchten 1,8 Millionen Zuschauer, drei Milliarden sollen vor dem Fernseher zugeschaut haben.

Im Internet kursieren Rugby-Videos, die echte Renner sind. Einmal erklärt der Schiedsrichter einem Spieler, der sich beschwert „This is not soccer“, „das ist kein Fußball“. Und bei einem Spiel in einem Fußballstadion teilt der Schiedsrichter einem Spieler mit, der sich theatralisch am Boden wälzt: „Come back in two weeks“, „Komm‘ wieder in zwei Wochen.“ Dann wird hier wieder Fußball gespielt, sollte das heißen.

Und was ist mit der Verletzungsgefahr beim Rugby? „Ja“, sagt Szczesny, „Rugby ist sehr körperbetont und hart, aber auch sehr fair. Es gibt klare Regeln.“ Tatsächlich ist ihm auf dem Spielfeld schon Schlimmes passiert. „Ein Unfall, wie er auch beim Fußball hätte passieren können“, sagt Szczesny. Bei einem Zusammenprall in der Luft sorgte das Knie eines Gegners für einen Leberriss bei ihm. Szczesny musste ins Krankenhaus und kam sofort auf den OP-Tisch. Er verlor vier Liter Blut, „kurz vor knapp“ sei das gewesen, habe der Arzt ihm später gesagt.

Aber zwei Wochen nach der OP sagte der Arzt auch, dass er demnächst wieder Rugby spielen könne. Ein halbes Jahr lang kämpfte sich Szczesny durch Reha und Aufbautraining, dann stand er wieder auf dem Platz. Anfangs noch etwas vorsichtig, aber sehr schnell wieder mit vollem Einsatz. Er sagt, er konnte nicht anders.