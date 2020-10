„Bremen läuft weiter“ vom 3. bis 31. Oktober

Ein realer Lauf und ein virtueller Wettkampf

Jörg Niemeyer

Weil der SWB-Marathon am 4. Oktober wegen Corona ausfallen muss, bietet Veranstalter Utz Bertschy mit Partnern im Bürgerpark eine Alternative an. Jeder kann starten, wann er will. Die Ergebnisse werden erfasst.