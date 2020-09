Noch rollt die Tour-Karawane durch Frankreich - mit einem Lennard Kämna in guter Form und mancherorts auch mit Zuschauern. (LAURENT CIPRIANI/dpa)

Für Lennard Kämna geht es in diesen Tagen rauf und runter: Das gilt auf dem Rad während der schweren Bergetappen ebenso wie in der Gesamtwertung der Tour. Nach zwei großartigen Etappen am Freitag und Sonnabend mit einem überragend kämpfenden Bremer ließ es das Team Bora-Hansgrohe am Sonntag gemächlicher angehen. „Nach den beiden schweren Etappen haben sie sich einen verfrühten Ruhetag genommen“, sagte Erik Weispfennig nach der 15. Etappe am Sonntag. Mit 37:26 Minuten Rückstand auf den Tagessieger Tadej Pogacar kam Kämna als 94. ins Ziel – damit rutschte der 24-Jährige in der Gesamtwertung mit 1:49:12 Stunden Rückstand auf den inzwischen zum Favoriten aufgestiegenen Primoz Roglic auf Rang 48 ab. „Ihr Plan war wohl, Kräfte für die Schlusswoche zu sparen“, vermutete Weispfennig an einem Tag, an dem die Besten des Gesamtklassements die Akzente setzten. Aus diesem Kreis ist Bora-Hansgrohe mit Emanuel Buchmann inzwischen ausgeschieden. Teamgefährte Peter Sagan hat zumindest noch die Chance, das Grüne Trikot des besten Sprinters zu holen. Und Kämna vielleicht ja die Kraft, am Dienstag noch einmal anzugreifen.

Weitere Informationen

Erik Weispfennig (51) ist Sportlicher Leiter der Bremer Sixdays und war in seiner aktiven Zeit unter anderem Weltmeister im Madison. Für den WESER-KURIER analysiert er die Leistungen von Lennard Kämna bei der Tour.