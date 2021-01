Immer im Einsatz für seinen Sport: Rugby-Pionier Bernd Hünerkoch, hier auf einem Foto aus dem Jahr 2003 vor seinem Haus in Huchting. (Frank Thomas Koch)

Bremen. „Rugby ist ein Sport für Gentlemen“, heißt es auf der Rückseite des Buchcovers. Ein Buch, in dem Bernd Hünerkoch unter dem Titel „Rugby Memories“ Anekdoten aus mehr als 50 Jahren Bremer Rugbygeschichte gesammelt und aufbereitet hat. „Rugby ist sehr viel mehr als nur ein Spiel, es ist eine Lebenseinstellung“, sagt der Autor in seinem Vorwort. Es geht in diesem Buch um Rugby, klar, aber es erzählt auch von Freundschaften, von legendären Touren und sagenumwobenen dritten Halbzeiten. Es beinhaltet auch Geschichten, die früher lustig gewesen sind, heute aber nicht mehr unbedingt politisch korrekt seien, erläutert Hünerkoch und ergänzt mit einem Lächeln: „Einige der besten Anekdoten sind daher leider der Zensur zum Opfer gefallen.“

Ob skurril, traurig oder witzig: Bernd Hünerkoch möchte mit diesem Buch Erinnerungen am Leben erhalten. Die Idee dazu kam ihm vor gut zwei Jahren bei der Beisetzung eines langjährigen Rugbyfreundes. Er wollte verhindern, dass die Erinnerungen verblassen und Geschichten in Vergessenheit geraten, sagt Hünerkoch. Also machte sich der frühere Gymnasiallehrer für Englisch und Sport ans Werk. Er nahm Kontakt auf mit Vertretern aller fünf Rugbyklubs, die dem Bremer Landesverband angehören. Er machte Termine. Schrieb E-Mails. Führte Interviews mit Trainern, Spielern und Funktionären. Persönlich und telefonisch. Hünerkoch hat dafür eigens einen Fragebogen ­entworfen.

In England und Alaska gespielt

Hünerkoch mag es, strukturiert zu arbeiten. Alte Schule eben, „das ist mir in Leib und Blut übergegangen.“ Auch bei seinen Schülern habe er immer penibel darauf geachtet, dass sie ihre Texte ordentlich aufgliedern, schildert Hünerkoch, der bereits über reichlich Erfahrung als Buchautor verfügt. Weil es seinerzeit keine deutschsprachige Fachliteratur gab, hat er als Lehrwart des Deutschen Rugbyverbandes (DRV) früher schon viele Fachartikel und Lehrbücher herausgebracht. Unter dem Titel „Vom Minirugby zum großen Spiel“ sind von 1990 an allein in dieser Reihe fünf Bände erschienen.

Fünf Bände, die indes nur ein kleiner Teil seines Lebens sind, eines Lebens als Rugby-­Pionier. Sportlich interessiert und veranlagt war der gebürtige Bremer bereits in jungen Jahren. Bernd Hünerkoch hat Handball und Fußball gespielt bei der BTG Neustadt, die heute BTS Neustadt heißt. Und er war als Leichtathlet in Sprint, Weitsprung und Mehrkampf recht erfolgreich. Hünerkoch war robust – und er war schnell. „Wenn du den Ball hast, lauf einfach bis zur Mal-Linie und lege ihn dahinter ab.“ Bernd Hünerkoch tat, was ihm aufgetragen wurde. Er spielte seine Schnelligkeit aus und legte in seinem ersten Rugbyspiel überhaupt und ohne jede Regelkenntnis gleich zwei Versuche.

„Das war ein ganz spezieller Augenblick“, sagt Bernd Hünerkoch. Es war für den damals 24-Jährigen ein Schlüsselerlebnis. Ein Erlebnis, das sich nicht auf einem Sportplatz um die Ecke, sondern in England, dem Mutterland des Rugbysports, ereignete. Hünerkoch, zu der Zeit Lehramtsstudent in Mainz, arbeitete 1964 für ein Jahr als Lehrerassistent in Kingswinford, einem 3000-Seelen-Dorf in der Nähe von Birmingham. Eigentlich hatte er dort Fußball spielen wollen, aber es gab keinen Verein. „In diesem kleinen Kaff in Mittelengland gab es nur die Schule und diesen Rugbyklub“, schildert Hünerkoch. „Und weil die Busfahrer zu der Zeit 20 Wochen lang gestreikt haben, bin ich aus dem Kaff auch nicht rausgekommen.“ Also ging er zum Zeitvertreib mit zum Rugby – es war der Beginn einer großen Leidenschaft.

Die Faszination dieser Sportart hat Bernd Hünerkoch seither nicht mehr losgelassen und sein Leben in den zurückliegenden Jahrzehnten stark geprägt. Sein Lebenslauf ist bemerkenswert: Bis 1990, bis zu seinem 50. Lebensjahr, hat er selbst gespielt. In Frankfurt und Bremen war er aktiv, aber auch in England und Alaska. Er wurde ­Nationalspieler, arbeitete als Trainer in der Bundesliga bei Ricklingen 08, als Coach der U 19-Nationalmannschaft und als Trainer bei den Bremer Vereinen 1860 und Union 60. Von 1990 bis 2007 war er zudem Lehrwart im Deutschen Rugby-Verband (DRV), danach Landeslehrwart im 2007 gegründeten Rugby­verband Bremen.

Was genau für ihn den Reiz ausgemacht hat, vermag er konkret gar nicht zu sagen, es geht aber auf jeden Fall über das rein Sportliche weit hinaus. „Die dritte Halbzeit ist beim Rugby ganz besonders wichtig“, betont Hünerkoch. Biertrinken sei auch dabei, ja, aber es werde auch sehr viel gesungen. „Es gibt sogar eine richtige Kultur von Rugby-­Liedern.“ Mit einem großen Repertoire an eben solchen Rugby-Songs war Hünerkoch nach seiner Premierensaison bei Dudley Kingswinford RFC in England an seinen Studienort nach Mainz zurückgekehrt und hatte sich dem Rugbyteam der Frankfurter Eintracht angeschlossen, mit dem er 1965 Deutscher Vizemeister wurde.

Länderspieleinsatz im Riederwald

Ein Jahr später folgte dann der sportliche ­Höhepunkt: Bernd Hünerkoch bestritt sein erstes – und einziges – Länderspiel. Im ­kleinen Stadion im Frankfurter Riederwald gewann er mit der deutschen Rugbyauswahl gegen Belgien. Lediglich ein paar Freunde, Bekannte und einige wenige Enthusiasten säumten das Spielfeld. „Rugby war damals noch eine Exotensportart“, so Hünerkoch, der ein Jahr später nach Bremen zurückkehrte und damit auch wieder aus dem ­Blickfeld der Nationalmannschaft verschwand.

Den Exotensport populärer zu machen, das war für Bernd Hünerkoch stets eine ganz wesentliche Aufgabe. Am Gymnasium ­Huckelriede baute der Huchtinger eine Schulmannschaft auf, die 1997 sogar Deutscher Meister wurde. Mit dem Kern der ­früheren Schülermannschaft hat der zweifache Familienvater heute noch regelmäßigen Kontakt und Austausch. Der Weg zur Schulmeisterschaft ist natürlich auch Thema in seinem Buch der Erinnerungen. Ein Thema unter vielen.

Bernd Hünerkoch, in der Szene „Hüko“ gerufen, berichtet unter anderem von seinem kuriosen Nasenbeinbruch bei einem Ostergastspiel in Dudley. Und er erzählt die Geschichte von Heinz, dem Busfahrer. Einem stets nachsichtigen Typen, der nie meckerte, selbst dann nicht, wenn die Jungs nach einem Spiel lautstark feierten und einige von ihnen bei den berüchtigten Rugby-Party-­Spielchen mit nackten Hinterteilen auf den Polstersitzen saßen. Ausgerechnet dieses „Kleinod von einem Busfahrer“ baute vor einem Auswärtsspiel in einer norddeutschen Großstadt mal eine skurrile Kette von Unfällen. Damals noch ohne Navigationssystem oder Google Maps unterwegs, war der Bus in einem Wohngebiet gelandet. Und die Straßen dort waren so eng, dass der Bus gleich zwei Autos rammte und schließlich noch ein Motorrad komplett übermangelte.

Hünerkoch war immer ein großer Sammler, ein Sammler von Anekdoten, aber auch von Rugbyutensilien. Schlipse, Mützen, Tassen, Bierdeckel, Gläser, Filme und vieles mehr – Dinge, die Bernd Hünerkoch in seinem Domizil in Huchting, mit einem Schild an der Hauswand auch als „Rugby Road“ betitelt, in einem extra Zimmer aufbewahrt hat. Für Sammlerstücke war irgendwann kein Platz mehr da, aber für Geschichten. Und für die Pflege der Freundschaften, die er durch seinen Sport in vielen Ländern und auf mehreren Kontinenten geschlossen hat. Als Gründungsvater des Sportaustausches Bremen/Dudley 1972 hat er ebenso intensive Kontakte geknüpft wie durch seine Sprachkurse im englischen Brighton, wo er als Referendar regelmäßig Ferienjobs übernahm und als Gastspieler bei Brighton & Hove RFC auch dem ovalen Ball nachjagte.

Ungemein prägend war für Bernd Hünerkoch aber auch der einjährige Aufenthalt als Austauschlehrer in Alaska 1983/84. „Eigentlich wollte ich ja nach Hawaii – aber da wollten wohl alle hin...“ Mit Ehefrau Gudrun und den damals 14 und zehn Jahre alten Töchtern Silke und Antje zog die Familie für zwölf Monate nach Fairbanks/Alaska. Dass Hünerkoch dort als Spielertrainer bei Sundawgs RFC Fairbanks auch Rugby spielte, überrascht an dieser Stelle nicht. Bernd Hünerkoch hat eben einige Geschichten zu erzählen. Lesenswerte Geschichten auch aus der Bremer Rugbyszene, nebst Glossar und Regelkunde informativ und fachkundig aufgeschrieben, damit sie nicht in Vergessenheit geraten – versehen mit „ovalen Grüßen“.

Zur Sache

Band 2 bereits in Arbeit

„Rugby Memories – wie der ovale Ball in Bremen heimisch wurde“, heißt das 198 Seiten starke Buch, das kurz vor Weihnachten im Isensee-Verlag in Oldenburg unter der ISBN 978-3-7308-1730-8 zum Preis von 17,50 Euro erschienen ist. Der aus Bremen kommende Autor Bernd Hünerkoch hat gut zwei Jahre an diesem Buch gearbeitet. Er hat Themen recherchiert und Material gesammelt. So viel Material, dass sich die Rugbyfans in und um Bremen schon auf eine Fortsetzung freuen dürfen. Unter dem Titel Rugby Memories „On Tour“ ist Band 2 bereits in Vorbereitung.