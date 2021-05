Der aus Bremen kommende Sportmanager Arne Dirks, hier als Geschäftsführer der Bamberger Basketballer inmitten des Publikums, ist jetzt im Bereich Motor- und Rallysport tätig. (isslerimages via www.imago-images.de)

Eigentlich kommt Arne Dirks aus dem Tennissport. Bis Mitte 30 hat der Bremer leidenschaftlich Tennis gespielt, hat für den Vegesacker Tennisverein, für Blumenthal und Lesum aufgeschlagen und zwischenzeitlich sogar einen Trainerschein erworben. Beruflich aber hatte der Diplomkaufmann bisher stets mit etwas größeren Bällen zu tun. Obwohl ihm sein Basketballtrainer während der kurzen Zeit in der Jugendmannschaft des Vegesacker TV einst nur ein mäßiges Talent bescheinigt hatte, war Arne Dirks bei den Basketballklubs Eisbären Bremerhaven und Brose Bamberg über viele Jahre hinweg in verantwortlicher Position tätig. Und zwischenzeitlich hat der heute 43-Jährige von 2015 bis 2018 als Geschäftsführer bei der Deutschen Volleyball Sport GmbH, der Vermarktungs- und Dienstleistungsgesellschaft des Deutschen Volleyball-Verbandes, in Frankfurt gearbeitet. Jetzt hat der Sportmanager Arne Dirks eine neue Herausforderung angenommen: Seit April arbeitet er als Executive Director bei der Rallycross Promoter GmbH, die die FIA World Rallycrossserie vermarktet.

Die neue Heimat von Arne Dirks ist also der Motorsport – „ich bin eben ein Allrounder“, sagt der gebürtige Bremer, lacht und ergänzt: „Volleyball habe ich ja früher auch nicht gespielt.“ Immerhin hat Dirks ein Faible für Fahrzeuge, für Oldtimer, um genau zu sein. Das Ehepaar Dirks besitzt einen BMW 1602, und gemeinsam mit seiner Frau Marie nimmt Arne Dirks alljährlich an den Bremen Oldtimer Classics teil, wo die Wagen traditionell auf dem Marktplatz zur Ausfahrt starten. Für den Sportmanager, der an der Uni Bremen und in Oxford Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Marketing und Strategisches Management studiert hat, geht es in seinem Job aber auch nicht darum, selbst Rallycross zu fahren. Seine Aufgabe besteht vielmehr darin, die offizielle FIA WM-Serie zu vermarkten.

Seine Hausaufgaben hat der Diplomkaufmann bereits gemacht. Er spricht von Elektrifizierung und Eventisierung und betont, dass die Rallycrossserie zur Saison 2022 komplett auf Elektrofahrzeuge umgestellt wird. „Wir läuten damit eine neue Ära ein, die hervorragend zu unserer Gesellschaft passt, in der das Thema Nachhaltigkeit eine entscheidende Rolle einnimmt“, sagt Arne Dirks. Ziel ist es, das sagt er auch, die Rallycrossserie zur größten, nachhaltigsten und spektakulärsten Rennserie für elektrisch angetriebene Tourenwagen zu machen. Er möchte den Eventcharakter stärken. Neue Formate einführen, etwa ein Stadtrennen oder Nachtrennen. Er will medial die Aufmerksamkeit steigern, die Hersteller mitnehmen, neue Fans gewinnen. „Wir haben gute Argumente“, sagt Dirks. „Ich sehe da ein Riesen-Potenzial, das wird irre spannend.“

Dirks will die Serie auf neue Rennstrecken erweitern, aber er will auch an Altbewährtem festhalten, wenn es um historische Standorte wie Höljes in Schweden geht. „Die Rennstrecke ist Kult“, sagt Dirks. „Unser Sportdirektor Peter Thul spricht immer vom Wacken des Rallycross.“ In dieser Saison, die im Juli beginnen soll, wird in der Hauptklasse noch klassisch und an sieben Standorten in Europa gefahren. In Deutschland ist der Nürburgring Austragungsort. Ab 2022 aber, so das Ziel von Arne Dirks und seinen Mitstreitern in der Vermarktungsgesellschaft, soll die WM-Serie mindestens zehn, besser noch zwölf Veranstaltungen auf drei Kontinenten beinhalten. „Wir haben ein gutes Produkt und eine klare Vision“, sagt der Sportmanager.

Solche Aussagen gehören dazu in dieser Branche. Arne Dirks kennt das, er ist Profi auf diesem Gebiet. Bis Juli 2020 war Arne Dirks noch bei den Basketballern der Brose Bamberg als Geschäftsführer tätig, ehe die Zusammenarbeit trotz eines bis Dezember 2021 datierten Vertrags vorzeitig endete. Der Verein führte seinerzeit in einer kurzen Pressemitteilung „persönliche Gründe“ an, über die Hintergründe habe man Stillschweigen vereinbart, sagt Arne Dirks – und hält sich auch heute noch an diese Vereinbarung. Missen möchte der Bremer die Zeit beim früheren deutschen Serienmeister indes nicht. „Es war eine intensive Zeit, eine Zeit, die aber auch viel Spaß gemacht hat“, sagt Dirks. Und fügt nach kurzer Denkpause an: „Ja, ich würde das immer wieder machen.“

Wieder machen, obwohl die Aufgabe für ihn als Geschäftsführer sehr herausfordernd war. „Wir haben den Klub wirtschaftlich konsolidieren, neu aufstellen und parallel eine neue, hungrige Mannschaft aufbauen müssen“, schildert Dirks. Dabei habe man die Ausgabenseite um einen zweistelligen Millionenbetrag reduziert, „das war nicht einfach, aber heute steht der Klub wirtschaftlich gut da und ist weiterhin ein Play-off-Team – darauf bin ich persönlich stolz.“ Und zu feiern gab es zwischendurch auch etwas: Im Finale gegen Alba Berlin gewann Bamberg 2019 den BBL-Pokal, „das zu erleben, war schon großartig“, sagt Dirks, der überdies auch von einem Gastauftritt im Aktuellen Sportstudio im März vergangenen Jahres inklusive Torwandeinsatz schwärmt. Und auch der Einzug ins Final-4 der Champions League sei ein tolles Erlebnis gewesen.

Erlebnisse, die dem Bremer in seiner Zeit als kaufmännischer Leiter und Marketingchef der Eisbären Bremerhaven (2005 bis 2015) so nicht vergönnt waren. In guter Erinnerung geblieben sind hier vor allem die ersten Bundesligajahre, in denen Bremerhaven wiederholt die Play-offs erreicht und für Furore gesorgt hat. Viele der handelnden Personen von einst sind längst nicht mehr da bei den Eisbären, trotzdem verfolgt Arne Dirks immer noch mit großem Interesse, wie sich sein früherer Klub jetzt in der Pro A behauptet. Geradezu nostalgisch wird es, wenn er den Livestream einschaltet und sich die Übertragung aus dem umgebauten ETC, dem Eisbären-Trainingscenter anschaut: „Da werden Erinnerungen wach“, sagt Arne Dirks, „immerhin habe ich über die Jahre hinweg sehr viel Zeit dort verbracht.“

Bremerhaven ist aber Geschichte. Ebenso Frankfurt und Bamberg, die Stadt, die wegen ihrer großen Sportbegeisterung in der Bevölkerung auch „Freak City“ genannt wird. Künftig verbringt der Sportmanager nun seine Zeit in München und widmet sich einer Sportart ohne Ball, aber mit viel Tempo. Wie rasant es in diesem Sport zugeht, hat er kürzlich bei einer Testfahrt mit einem Elektro-Rallywagen in Österreich am eigenen Leib erfahren. Zwei Runden saß Arne Dirks als Beifahrer neben dem Norweger Andreas Mikkelsen. In 1,8 Sekunden ging es von null auf hundert, die On-Board-Kamera zeigt den angestrengten Gesichtsausdruck des Bremers. „Das war echt beeindruckend“, sagt Arne Dirks.

Zur Sache

Werder-Fans in München

Seit frühester Kindheit ist Arne Dirks ein glühender Werder-Fan. „Ich habe ein grün-weißes Herz“, sagt der 43-Jährige. Und dieses Herz schlägt aktuell auch in München für die Bremer, Dirks hofft, dass sich im Abstiegskampf noch „alles zum Guten wendet“. Mit dieser Hoffnung ist er in München indes nicht allein. Denn einer seiner neuen Arbeitgeber ist Thomas Krohne, Anteilseigner der Rallycross Promoter GmbH. Der 58-jährige Sportökonom kommt ebenfalls gebürtig aus Bremen, lebt ebenfalls in München – und er ist Mitglied des Werder-Aufsichtsrats. Beide teilen also die Leidenschaft für den SVW, aber auch für den Sport insgesamt. „Wir kennen uns gut“, sagt Arne Dirks. Krohne war einst Präsident des Deutschen Volleyball-Verbandes und Aufsichtsratsvorsitzender bei der Vermarktungsgesellschaft DVS, für die Dirks als Geschäftsführer tätig war. „Schon da haben wir viel Kontakt gehabt, uns gut verstanden und vor allem erfolgreich zusammengearbeitet“, sagt Dirks über seine Frankfurter Zeit. Jetzt hat sich der Kreis in München wieder geschlossen.