Bremerhaven. Die direkte Qualifikation für das Play-off-Viertelfinale wird für die Fischtown Pinguins in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) immer wahrscheinlicher. Nach dem 6:4-Auswärtserfolg bei den Schwenninger Wild Wings schickten die Bremerhavener auch ihren DEL-Lieblingsgegner, die Krefeld Pinguine, mit einer 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)-Niederlage auf die Heimreise. Dadurch festigten die Schützlinge von Trainer Thomas Popiesch den fünften Tabellenplatz.

Es war irgendetwas zwischen Arbeitssieg und erkämpften drei Punkten, was Thomas Popiesch von seiner Position auf der Bremerhavener Bank beobachten konnte. Sorgen schien er sich jedoch zu keiner Zeit zu machen, eher lässig lehnte der Headcoach an der Bande. Erlöst wurden er und die Fischtown-Anhänger Mitte des Schlussdrittels durch einen Doppelschlag. „Wir waren nie in einer kritischen Spielsituation, mussten nicht irgendwann öffnen und konnten immer noch etwas abwarten“, analysierte Thomas Popiesch den Spielverlauf, der seiner Mannschaft fraglos zugutekam.

Obendrein sorgte ein Endergebnis bereits vor dem ersten Bully in der mit 4647 Zuschauern einmal mehr ausverkauften Bremerhavener Eisarena für Freude bei den Fans. Der ärgste Verfolger ERC Ingolstadt verlor mit 1:4 bei den Nürnberg Ice Tigers. Die Krefelder, bei denen die Fortsetzung der laufenden Spielzeit wegen drohender Insolvenz latent gefährdet ist, reisten mit einem 4:1-Heimerfolg gegen eben diese Ingolstädter im Rücken leicht gestärkt an die Nordseeküste.

Bei den Gastgebern war Mannschaftskapitän Michael Moore wieder ins Team zurückgekehrt, ansonsten standen die Spieler auf dem Eis, die das Wechselbad der Gefühle am Freitagabend in Schwenningen siegreich beendet hatten. Dass es aber auch gegen den Lieblingsgegner aus Krefeld – bisher 14 Siege und nur eine Niederlage im allerersten DEL-Aufeinandertreffen – kein Spaziergang werden würde, merkten die Pinguins-Anhänger im ersten Drittel bald nach zunächst druckvollem Beginn ihrer Lieblinge. Die beste Torgelegenheit im torlosen ersten Spielabschnitt hatte noch Brock Hooton bei einem Zwei-auf-eins-Konter in Unterzahl, als sein Schuss in der Fanghand von Krefelds Keeper Jussi Rynnäs landete. Auf der Gegenseite zeigte Kristers Gudlevskis zwei klasse Saves gegen Phillip Bruggisser und Travis Evanyk.

Für den „Ice Breaker“ gegen den Tabellenzwölften zeichnete dann ein Powerplay-Tor verantwortlich (24.). Dominik Uher fälschte einen Schuss von Mark Zengerle ab, und der Puck trudelte durch die Schoner von Jussi Rynnäs am Pfosten über die Linie. „Wir waren insgesamt zuviel in Unterzahl“, bedauerte Gäste-Trainer Pierre Beaulieu. „In Unterzahl ist es immer schwer, und wir haben unsere eigenen Überzahl-Situationen nicht gut genutzt.“ Endgültig ruhig wurde es im Fanblock der Krefeld Pinguine, die mit einem Sonderzug und rund 400 Anhängern angereist waren, nach dem 2:0 für die Gastgeber durch Justin Feser. Dieser war im Nachstochern auf Zuspiel von Patrick Jospeh „Patch“ Alber erfolgreich und bugsierte die Hartgummischeibe unter Jussi Rynnäs hindurch ins Netz (35.). Ross Mauermann wäre in Unterzahl in der 38. Minute sogar fast noch das 3:0 für die Gastgeber gelungen. Stattdessen markierte der Ex-Bremerhavener Jeremy Welsh mit einem Schlagschuss den Anschlusstreffer (39.).

Aber auch jetzt sorgte sich Thomas Popiesch nicht. „Unsere Abwehr, die Teamleistung, die gigantischen Zuschauer und der gute Job von Kristers Gudlevskis haben das Gesamtpaket dieses Wochenendes ausgemacht“, erläuterte der Pinguins-Coach. „Wir wollten nicht ins offene Messer laufen und keine Konterchancen zulassen, gegen einen Gegner, der zuletzt wieder Spiele gegen gute Mannschaften gewonnen und dadurch Selbstvertrauen getankt hat“, offenbarte Popiesch.

Das Powerplay-Tor von Alexander Friesen und das 4:1 von Jan Urbas (51.) sorgten schließlich für klare Verhältnisse. Der Top-Scorer der Pinguins machte sich dabei selbst ein Geburtstagsgeschenk. Urbas feierte am Sonntag seinen 31. Geburtstag. Was die Fans in der Bremerhavener Kurve nach der Schlusssirene veranlasste, dem Geburtstagskind ein lautes „Happy Birthday“ entgegenzuschmettern.

Am Rande der Partie wurde immer mal wieder auf eine besondere Charity-Aktion in der Eishalle aufmerksam gemacht. Weil Krefeld-Fan Jörg-Steffen Schumann am Myelodysplastischen Syndrom (MDS), einer Erkrankung des blutbildenden Systems, leidet und eine Stammzellenspende benötigt, organisierte das Fanprojekt der Fischtown Pinguins kurzerhand eine Typisierungsaktion im Foyer der Halle für die DKMS. Auch die Spieler der Fischtown Pinguins warben für die Typisierung und waren selbst Teil der Aktion. Über 200 neue Registrierungen vermeldete das Fanprojekt.