Im Halbfinalspiel gegen Dresden gewannen die Findorffer, hier Hamid Wardehi in Grün, noch deutlich. Der Titel rückte dadurch näher. Doch am Ende holte sich Darmstadt den Pokal. (Sebi Berens)

Sie wollten Deutscher Meister werden. Am Ende mussten sich die Cricket-Herren der SG Findorff im Finale des DCB-Pokals dann doch der Mannschaft aus Darmstadt geschlagen geben. Der DCB-Pokal ist, im Prinzip, die Deutsche Cricket-Vereinsmeisterschaft. Die wurde in diesem Jahr erstmals überhaupt in Bremen ausgetragen. Mit insgesamt 80 Spielern waren die Darmstadt United Stars, SSC Cricket-Lions Karlsruhe und RC Dresden angereist. Der Gewinner darf zur European Cricket League nach Spanien.

Im Halbfinale hatten sich die Findorffer noch deutlich gegen den RC Dresden durchgesetzt. „Danach waren alle überzeugt, dass wir das Finale gegen Darmstadt gewinnen können“, sagte Nisar Tahir, Gründerin und Organisatorin des Findorffer Teams. Doch die Darmstädter spielten stark, sodass sich die Bremer von ihrem Titel-Traum verabschieden mussten. „Im Finale zu verlieren tut schon weh“, sagte Tahir. Nun ist erst einmal Pause. In der kommenden Saison wollen die Findorffer neu angreifen.