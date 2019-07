Komet Arsten unterliegt dem FC Union 60 und verpasst den Aufstieg in die Bremen Liga; Bierdusche für FC-Trainer Frank Dahlenberg (Jonas Kako)

Sie hatten vor der Saison von einem Platz zwischen drei und sechs gesprochen. Nun wurde Ihr Team Zweiter und steigt in die Bremen-Liga auf. Was ist passiert?

Frank Dahlenberg: Das war einfach eine Vorgabe, vom Verein und von mir. Ich war vor meinem Engagement bei Union ja auch lange raus gewesen. Man konnte nach den Plätzen zehn und sechs eine Tendenz erkennen, und da schien dieses Ziel realistisch. Es wurde auch so mit der Mannschaft besprochen. Sie war damals mit einbezogen.

Nein, das könnte bedeuten, dass man für alles, was man in eine Saison hineinsteckt, auch ein adäquates Ergebnis bekommt. Ich habe der Mannschaft damals auch gesagt: Wenn man an gewissen Stellschrauben dreht und Ihr den Spaß mitmacht, kann es auch weiter nach oben gehen. Ich bin immer ein Freund davon, alles mit den Spielern zu besprechen, damit Kongruenz entsteht.

Damals gab es eine krasse Schieflage zu den Fußballern, mit denen ich im DFB-Stützpunkt zu tun hatte. Das sind junge, ehrgeizige Talente, die etwas erreichen wollen. Das habe ich damals im Vereinsfußball vermisst. Aber das ist ja auch keine Sichtweise nur von mir. Das Problem beklagen viele Trainer. Wer seine Ziele erreichen will, muss Prioritäten setzen. Deshalb hat es auch vergleichsweise lange gedauert, ehe ich mich für Union entschieden hatte.

Neben den Spielen habe ich mir auch Trainingseinheiten angesehen und festgestellt, dass es eine junge, lernwillige Mannschaft ist. Da sind viele Jungs, die noch nie in der Bremen-Liga gespielt haben, und es gab nur einen einzigen, der überhaupt mal aufgestiegen war. Da habe ich die Spieler dann gepackt, als es um ein gemeinsames Ziel ging. Jeder musste auch ein persönliches Ziel formulieren, mit dem er dann auch konfrontiert wurde.

Es war schon so, dass ich das Entwicklungspotential der Mannschaft gesehen habe, zudem gab es zwei Spieler, die ich von der Arbeit im Stützpunkt kannte. Daneben hat der Verein auch den Eindruck erweckt, dass man ruhig und gelassen arbeiten kann. Das war alles sehr herzlich.

Man ist nicht nur Fußballtrainer. Sondern auch Motivator, Freund-Ersatz, Ansprechpartner, Dompteur und Clown. Heutzutage haben die Jungs andere Sorgen und Probleme als wir vor 20 Jahren.

Ich glaube, das Umfeld der 20-Jährigen hat sich zu früher einfach verändert. Die Ansprüche sind andere, der Leistungsgedanke ist ein anderer, die Familie zerrt und zieht, es gibt eine Frau oder Freundin, die die Dinge beeinflusst. Wir waren früher zum Beispiel bei OT Bremen eine Studententruppe und haben es prima hinbekommen, die Schwerpunkte auf Studium und Fußball zu setzen. Wir waren auch alle befreundet, haben uns viel früher als heute vor den Spielen getroffen, mit der ganzen Familie. Das ist nun anders mit diesen ganzen Zwängen. Da müssen Klausuren geschrieben oder Ausbildungsstellen gesucht werden.

Keine Frage. Aber wir haben das noch anders hingekriegt, die ganze Organisation.

Das glaube ich schon. Ich hatte jetzt zum Beispiel einen Spieler, der im Winter aufgehört hat mit der Begründung: Ich schaffe Studium und Fußball nicht. Es scheint schwierig zu sein für die Jungs, diese Dinge zu kombinieren.

Wir hatten damals tatsächlich nur den Fußball. Aber die Akzeptanz im Umfeld war auch eine andere. Ich hatte ein langes Gespräch mit Kristian Arambasic (Trainer des FC Oberneuland, Anm. der Red.) während seiner ersten Trainerstation. Ich habe ihm gesagt: Nimm die Spieler so, wie sie sind. Versuche sie nicht zu verändern, das kriegst Du nicht hin. Da musst Du gegen so vieles ansteuern. Du kriegst das nur hin, wenn der Spieler selbst überzeugt ist, dass es besser ist zum Training zu gehen, als zuhause zu bleiben.

Wenn Du den Erfolg hast, zieht es die Spieler von allein. Dann merken die Jungs: Wenn ich etwas investiere, dann kommt auch etwas dabei heraus. Es geht aber auch weniger darum, die ersten elf Spieler bei Laune zu halten. Auch nicht die Nummer 13, 14 oder 15. Die Spieler, die wenig spielen, müssen von der Gemeinschaft und dem Trainer auch akzeptiert und mitgenommen werden. Das macht eine Einheit aus.

Wir haben gegen vermeintlich leichte Gegner immer mal wieder Punkte liegen gelassen. Keine Mannschaft der Liga hat uns geschlagen, weil sie besser war. Wir haben die Fehler gemacht.

Das heißt, dass Hemelingen einen wahnsinnigen Aufwand betrieben hat, um aufzusteigen. Die SVH ist nicht die bessere Mannschaft. Sie ist vergleichsweise älter, gesetzter, und wenn man so will auch reifer. Hemelingen hatte keine Schwäche und ist nie gestrauchelt. Da hat sich die Erfahrung ausgezahlt. Unsere Jungs haben sich schon Druck gemacht, vor allem am Saisonende. Da war die Situation eine andere.

Aufsteiger haben ja komischerweise immer einen Welpenschutz. Im ersten Jahr geht es immer ganz gut. Im zweiten wird es schwieriger. Trotzdem bin ich kein Trainer, der nun das Ziel Klassenerhalt ausgibt. Das machen viele, ist aber nicht meine Denke. Wir gucken von Spiel zu Spiel, werden unsere Spielweise ein bisschen umstellen und müssen physisch zulegen. Auch der Kopf spielt eine große Rolle, wir werden uns schnell an gewisse Situationen gewöhnen müssen.

Es wird nicht nur in Bremens höchster Klasse ordentlich gearbeitet, sondern auch in den unteren Spielklassen. Dort sind auch einige Spieler, die gut mithalten können. Der FCO hat gerade erst einen Stürmer aus der Landesliga verpflichtet (Dennis Ahrens aus Hasenbüren; Anm. der Red.).

Die Situation ist, wie sie ist. Es wird gerade wieder diskutiert, ob Bremen und Niedersachsen eine gemeinsame Oberliga machen sollten. Ich habe da so meine Probleme. Man muss einfach sehen, dass jeder Oberligist in Niedersachsen ein Einzugsgebiet wie ganz Bremen hat. Da weiß ich nicht, ob die Lösung in einer gemeinsamen Liga besteht. Bremer Vereine taten sich schon immer schwer. Das hat es auch früher alles schon gegeben, und es hat sich offenbar nicht bewährt. Außerdem muss man auch den Kostenfaktor berücksichtigen. Was da allein an Geldern ausgegeben werden muss, um eine Mannschaft von a nach b zu transportieren….

Zur Person

Frank Dahlenberg (49) sitzt seit dem Sommer 2018 auf der Trainerbank des Bremen-Liga-Aufsteigers FC Union 60. Sein Engagement beendete eine fünfjährige Pause, die auf Stationen bei VfL 07 und dem TSV Lesum-Burgdamm gefolgt war. Seit mittlerweile elf Jahren ist Dahlenberg zudem DFB-Stützpunkttrainer in Bremen. Er arbeitet als Rektor der Grundschule an der Paul-Singer-Straße.