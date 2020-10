Werders U 23 auch in dieser Szene im Vorwärtsgang: Yannik Engelhardt treibt den Ball nach vorne. (Oliver Baumgart / hansepixx)

So in etwa hatte er sich die Rückkehr vorgestellt. „Ich komme immer gern zurück, denn ich habe viel Positives aus Bremen mitgenommen“, meinte Oliver Reck nach dem 2:2 (1:2) des Fußball-Regionalligisten SSV Jeddeloh bei der U 23 des SV Werder. Das Positive, das der Gästetrainer am Sonnabend mitnahm, war ein Punkt. Der entsprach vielleicht nicht den Spielanteilen, hatte die Bremer Nachwuchself unterm Strich doch mehr vom Duell gehabt. Unverdient kassierte der SSV diesen einen Zähler aber nicht. Der erfahrene Gast war nämlich kompakt aufgetreten und hatte seine Chancen recht effektiv genutzt. Bis auf die Schlussminuten, als die Reck-Elf gleich zweimal in aussichtsreicher Position vergeben hatte. „Wenn es ganz gut läuft, dann gewinnen wir hier sogar“, meinte Oliver Reck.

Sein Gegenüber konnte auch ganz gut mit dem Ergebnis leben. „Der SSV hat seine Klasse nachgewiesen und ja auch gegen Wolfsburg II und Hannover II gewonnen“, betonte Konrad Fünfstück. Der Verweis auf die Niederlagen der anderen Nachwuchsteams sollte unterstreichen: Die grün-weiße U 23 hatte sich nicht den Schneid abkaufen lassen von diesem routinierten Gegner. Dabei hatte die Partie nicht gerade gut begonnen – dank einer klassischen kalten Dusche, die die Bremer nach wenigen Spielminuten ereilte. Sie waren gerade noch dabei gewesen, sich zu sortieren und ihre Formation einzunehmen, da schlug es auch schon ein im Tor von Ole Springer: Der für den angeschlagenen Eduardo dos Santos Haesler aufgebotene Keeper sah sich plötzlich dem Ex-Bremer Shaun Minns gegenüber, der die noch unsortierte Bremer Abwehr düpierte und im Nachschuss zum 1:0 für den SSV traf. „Maximal ärgerlich, aber das passiert“, kommentierte Springer den frühen Treffer zur eigenen Premiere.

Ähnlich locker nahm es das gesamte Team: Zwar tat sich Werder gegen die nun noch etwas defensiver orientierten Gäste nicht unbedingt leicht. Aber das Eine oder Andere fiel den Bremern schon ein gegen die zahlenmäßig verstärkte Defensive des Gastes. Etwa gefährliche Standards: Nach einer Ecke von Yannik Engelhardt verlängerte Innenverteidiger Belal Halbouni den Ball nur knapp neben das Tor (7.). Nach knapp einer halben Stunde deutete ein Pfostentreffer von Abdenogo Nankishi zudem an, dass sich die Bremer Offensive auf die Abwehr des Gegners eingestellt hatte (26.).

Wenig später schlug es auch tatsächlich ein im Tor von SSV-Keeper Felix Bohe: Mit einem langen Ball hatte Ilia Gruev den Kollegen Eren Dinkci auf die Reise geschickt, und der Bremer Stürmer brachte den Ball schließlich aus 14 Metern souverän im Jeddeloher Tor unter. Als sich Leon Hahn, einst Spieler der U 23, kurz darauf nur durch ein Foul gegen Dinkci zu helfen wusste, gab es schließlich einen Foulelfmeter, den Kebba Badjie überlegt zur Führung einschob. Innerhalb von nur wenigen Minuten hatte sich die Partie also gedreht. Klar, der Vorteil lag nun auf Bremer Seite.

Aber dort machte man nun auch einen ­Fehler: Nachdem es der U 23 gelungen war, innerhalb so kurzer Zeit für eine Wende zu sorgen, schienen sich ihre Kicker offenbar zu sicher zu sein. Es fehlte nach der Pause jedenfalls die letzte Konsequenz in der Offensive. „Wir haben es verpasst, druckvoll nach vorn zu spielen“, bemängelte Konrad Fünfstück. Auch der SSV Jeddeloh hatte kein Feuerwerk im Bremer Strafraum abgebrannt. Ihm gelang nach einem langen Ball vor das Bremer Tor aber immerhin ein Kopfballtreffer von Almir Ziga – und der reichte angesichts der verpassten Werder-Chancen vor dem Wechsel dann für ein Remis. „Aber wir haben uns aufgerieben, das war ein richtiges Männerspiel“, sagte Konrad Fünfstück.

Der Trainer hob nicht zufällig hervor, wie gut seine Elf auf die intensive Spielweise des Gegners reagiert hatte. Am Ende gab die U 23 aber auch eine Partie aus der Hand, die sie für sich hätte entscheiden können. „Man lernt eine Menge aus solchen Spielen“, fand der 28-jährige Ole Springer.

