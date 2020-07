Die Verordnung umfasst nicht nur den Wettkampfsport im Freien, sondern auch in den Hallen. (Michael Matthey)

Nörgler gibt es überall. Mal sind die Masken in den Läden nicht mehr zumutbar, dann wieder die Abstandsregeln zu einschneidend. Und so ist es auch mit der Wettkampf-Verordnung. Dabei ist doch klar, dass wir in einer Zeit leben, in der wir uns die Normalität Schritt für Schritt zurückerobern müssen. Dazu zählt auch der Sport. Viele Wochen ging nichts, dann ein bisschen was und jetzt wieder ein ganzes Stückchen mehr. So ist das in Corona-Zeiten.

Natürlich wird Wettkampfsport auf Dauer mit nur 30 Personen nicht funktionieren. Aber es ist ein Anfang, Testspiele sind möglich, sogar in Sporthallen – vor kurzer Zeit noch absolut undenkbar. Das freut die Trainer, das freut die Spielerinnen und Spieler, denn so kommen sie dem Punktspielbetrieb wieder näher. Für alle gilt doch: lieber Sport unter bestimmten Bedingungen als gar kein Sport.

Eine Planungssicherheit für den Spielbetrieb wäre natürlich wünschenswert, aber so weit ist es eben noch nicht. Deshalb ist die neue Verordnung ein Kompromiss, mit dem der Sport gut leben kann und der noch genügend Luft für eine höhere Obergrenze lässt. Denn das hat die Politik in den vergangenen Wochen gezeigt: Es geht immer wieder mehr, aber es braucht seine Zeit. Schnellschüsse sind dabei keine Option – auch für den Sport nicht.

