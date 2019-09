Sie haben gegen Schwerin super gekämpft (von links): Joana Kahrs, Hanna Frackmann, Bernice Andoh, Dominice Steffen (hinten), Ina Schulze und Anne Hanke. (Christina Kuhaupt)

Es kam so einiges zusammen an diesem einzigartigen Abend in der Halle Berckstraße. Mit dem SSC Schwerin, dem aktuellen deutschen Pokalsieger und vielfachen deutschen Meister, gastierte ein hochdekorierter Bundesligist beim Drittligisten TV Eiche Horn. Für die Gastgeberinnen war das ungleiche Duell Generalprobe für den Punktspielauftakt in einer Woche, Saisoneröffnung und Verabschiedung ihres langjährigen Trainers Gert Stürmer in einem. Und außerdem feierte der Bremer Volleyball-Verband (BVV) mit diesem Spiel den Abschluss der Veranstaltungsreihe aus Anlass seines 50-jährigen Bestehens in diesem Jahr.

Für Gert Stürmer hatte der Abend aber auch etwas von einer Wiedersehensfeier. Viele seiner Weggefährten aus immerhin fast viereinhalb Jahrzehnten waren gekommen, um Bremens „Mister Volleyball“ gebührend zu verabschieden. Während sich die Spielerinnen auf beiden Seiten des Netzes einschlugen, wähnte sich der 62-Jährige fast schon im Schwitzkasten – so häufig wurde er umarmt und umarmte er die Gäste. Ob er zu diesem Zeitpunkt geahnt hatte, warum so viele Freunde von ihm gekommen waren? „Ich habe gar nichts geahnt“, sagte er, nachdem er eine gute Stunde nach Spielbeginn die Abschiedszeremonie hinter sich gebracht und die vielen Geschenke erst mal verstaut hatte.

Ein schöner, aber irgendwie auch trauriger Moment: Horns langjähriger Trainer Gert Stürmer wird von Anne Hanke (v.l.), Hanna Frackmann, Ina Schulze und Sandra Zepelin verabschiedet. (Christina Kuhaupt)

Die Karriere im Zeitraffer

Nach dem zweiten Satz gab es die vereinbarte Pause, die ganz dem Ex-Trainer gehören sollte. Sandra Zepelin und Ina Schulze, eben noch kämpfend auf dem Spielfeld, standen jetzt mit dem Mikrofon in der Hand vor dem Netz und ließen Stürmers Karriere im Zeitraffer Revue passieren. Als 18-Jähriger war er 1975 ins Traineramt gerutscht. Wie die Jungfrau zum Kinde, so sei er in dieses Amt gekommen, sagte Stürmer. Weil bei der Bremer Turnvereinigung von 1877 eine Trainerin wegen Schwangerschaft ausgefallen war, sprang er ein. Und stieg nie wieder aus. Zwar wechselte Gert Stürmer einige Male den Verein, feierte vor allem mit dem damaligen TvdB und später mit Eiche Horn seine größten Erfolge im Frauen-Volleyball. Aber Aufhören kam für ihn nicht in Frage – zumindest nicht bis 2019.

Doch in jüngerer Vergangenheit entwickelte der Förderschullehrer, der zwei Tage pro Woche in Debstedt unterrichtet und drei Tage pro Woche als Fachseminarleiter in Lüneburg selbst Sportreferendare ausbildet und betreut, offensichtlich ein Gespür dafür, dass das Leben nicht nur aus Volleyball besteht. Im Trainergespann mit Marcus Lentz konnte es sich der 62-Jährige schon mal erlauben, nicht selbst beim Training zu sein oder auch mal ein Auswärtsspiel nicht mit zu besuchen. „Und jetzt bin ich auf einmal jeden Abend zu Hause“, sagte er strahlend. Das sei auch deshalb schön, weil er Vorabendserien im Fernsehen so liebe. Es ist eben ein gravierender Unterschied, drei- bis viermal pro Woche eine Mannschaft zu trainieren und sie am Wochenende bei Turnieren oder Spielen zu betreuen – oder die Zeit frei einteilen zu können.

Am letzten Wochenende war Stürmer mit Begleitung spontan für ein paar Tage in die Niederlande gefahren. Reisen mit dem Wohnmobil: Das ist so eine Leidenschaft, für die sich der Ex-Trainer eigentlich immer schon begeistert hat, der er aber viel zu selten nachgehen konnte. Eine andere Leidenschaft ist das Surfen. „Das würde ich gern wieder machen“, sagte er. Zumindest zeitlich spricht ab sofort wenig dagegen. „Ich freue mich riesig, auch mal kurzfristige Entscheidungen im Leben treffen zu können.“ Und ein kurzer Moment stand dann sogar im Zeichen des Bedauerns. „Ich hätte als Sportler selbst länger aktiv bleiben sollen“, sagte er. Das habe ihm gefehlt, nachdem er sich mit 14 Jahren relativ spät als Volleyballer, zuvor aber schon als Fußballer, Turner und Leichtathlet ausprobiert hatte. Dann merkte er aber an, für eigenen Sport eigentlich keine Zeit gehabt zu haben.

In Zukunft auf Sponsorenaquise

Es wird sich noch zeigen, was bei Gert Stürmer nun alles geht. Was er auf jeden Fall nicht will, formulierte er aber auch schon mal: den Posten als Jugendtrainer beim TV Eiche Horn. Da habe er dann doch Nein gesagt – irgendwie klar, denn sonst hätte er ja auch die Damen weitercoachen können. Aber so ganz weg ist Gert Stürmer auch künftig nicht, denn er wird sich im Umfeld der Mannschaft auf Sponsorenaquise begeben und weiter Veranstaltungen mitorganisieren – Events wie zum Beispiel das Spiel gegen Schwerin, mit dem er, ohne es zu wissen, ein bisschen auch seinen eigenen Abschied mitorganisierte.

Sportlich, das wurde am Freitag deutlich, muss sich der 62-Jährige um sein bisheriges Team keine großen Sorgen machen. Der neue Cheftrainer Marcus Lentz wurde eine Woche vor dem Drittliga-Start beim TV Hörde gegen einen starken Gegner von seinen Schützlingen nicht enttäuscht. Der SSC Schwerin, ohne seine EM-Spielerinnen, jedoch mit Bundes- und Vereinstrainer Felix Koslowski in Bremen angetreten, setzte sich in den drei Sätzen plus einem Bonussatz zwar ungefährdet durch. Doch die Hornerinnen zeigten vor den 250 lautstarken, hoch zufriedenen Zuschauern zum Teil begeisternde Ballwechsel.