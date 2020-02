Friederike Huber im Riesenslalom bei den Bremer Ski-Landesmeisterschaften auf der Bergeralm. Sie wurde dreifache Landesmeisterin. (FR)

Wer sich über 100 Tage im Jahr auf den Ski-Pisten Europas herumtreibt, der muss es eigentlich wissen. Wo sind sie denn jetzt, die schönsten Hänge und Pisten? Friederike Huber muss da gar nicht mal so lange zögern mit der Antwort. „Sölden finde ich richtig gut. Aber auch Olang ist prima, überhaupt Südtirol, da gefällt es mir eigentlich am besten.“ 16 Jahre alt ist Friederike Huber im ersten Monat dieses Jahres geworden, aber in Sachen Ski kennt sie sich trotzdem aus wie ein Oldie. Gerade erst ist sie Schülermeisterin bei den Nord-West-Ostdeutschen Meisterschaften geworden, eine Sensation. Die Bremerin ist, so kann man das wohl sagen, eines der größten Ski-Talente im Norden.

Dass sie jetzt auch wieder bei den alpinen Bremer Ski-Landesmeisterschaften Titel um Titel abräumte, ist fast schon eine Selbstverständlichkeit. Riesenslalom, Slalom, Kombination, niemand aus Bremen kann ihr auf diesen Strecken das Wasser reichen. Zur Wahrheit gehört allerdings auch: Die Bremer Konkurrenz ist nun nicht gerade übermächtig.

Schon als Dreijährige auf Skiern

Friederike Huber hat deshalb schon länger die Bremer Landesgrenzen hinter sich gelassen, sie steht im Kader des Niedersächsischen Ski-Verbands (NSV). Eigentlich schon seit 2010, denn da fing das alles an mit dem Skifahren. Beim Zwergencup im Harz fuhr sie auf Anhieb auf das Podest, eine Bronzemedaille baumelte um den Hals der kleinen Friederike. Das bekamen auch Vertreter des NSV mit und luden sie zu einer Sichtung ein.

Papa Michael Huber erzählt diese Geschichte, mit der alles begann, immer wieder gern. Er hat ja seinen Teil dazu beigetragen, denn dass eine Bremerin so gut auf Skiern fährt, liegt wohl in den Genen. Papa Huber ist ein geborener Pforzheimer, der Dialekt lässt ihn bis heute nicht los. Er ist immer gerne Ski gefahren, daran hat sich auch nichts geändert, als er vor 30 Jahren nach Bremen zog. „Vier Wochen im Jahr sind wir in die Berge gefahren“, sagt er. Das war auch noch so, als die Kinder auf die Welt kamen. Friederike steht schon als Dreijährige auf den Brettern. Sie hat Spaß, lernt schnell und gut. „Ihr liegt das irgendwie im Blut“, sagt der Vater. Der Rest ergibt sich von alleine. Zwergencup, erste Rennen, Nominierung für den NSV-Kader, gute Zeiten, viele Medaillen. Friederike Huber sagt, dass sie einfach viel, viel Spaß im Schnee habe. Auch das ist ein Grund für ihre Erfolge.

Friederike Huber (frei)

Aber der Aufwand ist enorm. Klar, der Harz ist für eine Bremerin quasi um die Ecke, aber richtige Abfahrt geht dort auch nur selten. Deshalb muss die 16-Jährige viel reisen, um ihren Sport ausüben zu können. Und da kommt Papa Huber wieder ins Spiel. Er bezeichnet sich als „Vater, Chauffeur, Geldgeber und Beisteher“, also als einen, der versucht, eine Konstante im Sportlerleben seiner Tochter zu sein. Klappt nicht immer, „meine Tochter ist ja viel unterwegs, da kann ich ja nicht immer dabei sein“. Aber bei den Bremer Landesmeisterschaften beispielsweise, die jetzt auf der Bergeralm in Steinach am Brenner stattfanden, da war er dabei. Und auch in den Tagen danach, als die Tochter noch ein paar Tage ins Training ging.

Im Normalfall saust Friederike Huber 100 Tage im Jahr die Pisten hinunter. Schnell ist sie, bis zu 100 Stundenkilometer bei der Abfahrt, immer noch 70 Stundenkilometer beim Riesenslalom, schätzt der Vater. „Und eine längere Pause von sechs Wochen hat sie eigentlich nur im Sommer.“ Kurz danach geht es schon in die Skihallen für die ersten Trainingseinheiten – nach Wittenburg, 80 Kilometer östlich von Hamburg. Oder in die Snowworld Langgraaf in den Niederlanden und die Skihalle in Peer in Belgien. Im Herbst reist Friederike Huber dann erstmals in die Berge, meist nach Sölden auf den Gletscher. „Und im Dezember und über Weihnachten geht es ins Trainingslager.“ Seine Tochter sei schon extrem eingespannt, sagt Huber, denn der Niedersächsische Ski-Verband würde ja zusätzlich auch noch mal über die Wochenenden Trainingseinheiten anbieten.

Klar ist, dass die Bremerin ihr letztes Jahr als Schülerin fährt. Ab der kommenden Saison tritt sie in der Kategorie Jugend/Erwachsene an. Das sei ein Sprung, meint Friederike. Aber auch das Ende der Konkurrenz-Rennen, denn dann ist geklärt, wer den Sprung in den Kader des Deutschen Ski-Verbandes (DSV) schafft. Die Bremerin wird nicht dabei sein, „das schaffen gerade mal fünf Fahrerinnen“, sagt ihr Vater, das schaffe sie leistungsmäßig nicht. Für die Tochter kein Weltuntergang, „ich werde dann einfach nur noch aus Spaß fahren“. Das sei jetzt noch anders, denn der Druck, sich mit den anderen Fahrerinnen messen zu müssen, sei schon vorhanden. „Aber wenn du nicht quasi täglich auf der Piste stehst, hast du da eigentlich keine Chance.“

Sie findet das überhaupt nicht traurig. „Ich habe schon so viel erreicht und erlebt, darüber freue ich mich immer.“ Die 16-Jährige, Schülerin an der Oberschule Rockwinkel, setzt sich jetzt neue Ziele. Ein paar Fis-Rennen sollen es werden, also Veranstaltungen, die vom Internationalen Ski-Verband organisiert werden. Das fände auch der Vater schön, denn die Tochter solle ja weiter Spaß am Skifahren. Daran aber, sagt Friederike Huber, wird sich nichts ändern.

Zur Sache

Huber und Zahn triumphieren

Nach dem Ausfall der alpinen Bremer Ski-Landesmeisterschaften im vergangenen Jahr durch Regenwetter nahmen 2020 insgesamt 160 Teilnehmer aus verschiedenen DSV-Landesverbänden an den Titelkämpfen teil, davon 40 Starter vom Bremer Ski-Club. Erfreulich war der Start vom Bremer Ski-Club-Nachwuchsteam mit 20 Schülern. Medaillen wurden im Riesenslalom, Slalom und der Kombination jeweils in der Klassenwertung sowie im Gesamtranking vergeben. Hans-Jürgen Böschen, Sportwart im Bremer Landesskiverband, bezeichnete die Strecken auf der Bergeralm in Steinach am Brenner trotz Temperaturanstieg am zweiten Tag als optimal. Friederike Huber gewann alle drei Bremer Titel. Ganz stark war ihr Sieg bei der U16 im Riesenslalom unter allen Teilnehmerinnen. Bester Bremer Skifahrer war Jan Krischan Zahn.