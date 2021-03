Ikrami Olatunji (weißes Trikot) ist wieder zurück in der Bremen-Liga, wenn auch nicht mehr beim TuS Schwachhausen, sondern beim Bremer SV. (Frank Thomas Koch)

Das Nahziel ist in weite Ferne gerückt. Der Bremer Fußball-Verband hatte geplant, den Spielbetrieb in der Bremen-Liga am 1. April wieder aufzunehmen. Daraus wird nichts und voraussichtlich wird der Spielbetrieb überhaupt nicht mehr aufgenommen in diesem Frühling, höchstens noch im Pokal-Wettbewerb. Mitte April will der Verband endgültig entscheiden. Dabei hatte Ikrami Olatunji selbst vor ein paar Wochen schon gesagt: „Der 1. April ist in weiter Ferne, da hat man irgendwie nicht das Gefühl, dass ein Ende in Sicht ist.“ Der Innenverteidiger war zum Bremer SV gewechselt und würde lieber heute als morgen loslegen. Er möchte schließlich etwas erreichen mit seinem neuen Verein: „Ich will Meister werden“, hatte er gesagt. Doch wenn nicht gekickt wird? Nach der sogenannten Quotientenregel liegt der Brinkumer SV ein Tor vor dem Bremer SV.

Olatunjis Transfer kam ein wenig unerwartet. Schließlich war er erst im vergangenen Sommer vom TuS Schwachhausen zum FC Kray gewechselt. Oder besser: Er war aus beruflichen Gründen nach Gelsenkirchen gegangen und hatte sich dann dem benachbarten Oberligisten in Essen angeschlossen. „Das war naheliegend“, erinnert sich der Fußballer. Es klingt etwas nüchtern, wenn er über die Entscheidung spricht, eigentlich zu nüchtern für den lebenslustigen Kicker. Andererseits passt die Wortwahl schon ganz gut zur allgemeinen Stimmung, die Olatunji damals begleitete. Denn eigentlich wollte er gar nicht weg: „Ich bin ein Bremer Junge und liebe diese Stadt.“

Nun war es allerdings so, dass mal langsam etwas passieren sollte im Leben von Ikrami Olatunji. Bis zum vergangenen Jahr hatte er das ein oder andere Studium ausprobiert, Bafög erhalten und nebenbei gejobbt. Konkret wurde es dabei eigentlich nicht. „Es war so ein Fußballer-Studenten-Lifestyle“, erinnert sich der Innenverteidiger. Er fand damals, es wäre an der Zeit, „ein bisschen erwachsen zu werden“. Also nahm er einen Job an, dem ihn sein Schwager bei einem Finanzdienstleister in Gelsenkirchen besorgt hatte. Ohne die Heimat ging es im Westen allerdings nicht – Olatunji pendelte nahezu jedes Wochenende nach Bremen.

Dann kam der November und mit ihm der zweite Lockdown, der auch für Ikrami Olatunji mit der Arbeit im Home-Office verbunden war. Das brachte ihn auf eine Idee: „Ich dachte, ich frage mal nach, ob eine Chance für die Rückkehr nach Bremen da ist.“ Diese Chance gab es offenbar, und so kam der Kicker zurück. „Buchstäblich am nächsten Tag war ich wieder in Bremen“, sagt Olatunji. Er arbeitet nun Vollzeit im Home-Office und konnte zurückkehren zu Benjamin Eta. Der vertraute Trainer hatte Olatunji bereits im Sommer, bei seinem Wechsel vom TuS Schwachhausen zum Bremer SV, mitnehmen wollen. Was damals aus beruflichen Gründen scheiterte, wird nun nachgeholt. „Ich kenne Bennis Ambitionen: Wir hatten zwar immer Spaß, aber die Leistung war auf höchstem Niveau.“ Das gefällt dem Abwehrspieler.

Zwar kommt Ikrami Olatunji recht locker rüber, lacht viel und macht gern mal einen Spruch. Aber auf dem Fußballfeld bevorzugt er den seriösen Auftritt. „Es gibt eben den Menschen auf und neben dem Platz“, räumt Olatunji ein. Er „liebe es, den Takt anzugeben“ und könne schon mal „etwas lauter“ werden – aber alles im Sinne des Erfolgs. Und ein solcher Erfolg wäre eben der Gewinn des Titels. „Wir wollen demnächst Meister werden, mal sehen, wann demnächst ist“, sagt der Kicker augenzwinkernd. Demnächst wird nun aller Voraussicht nach erst im kommenden Jahr sein. Der Brinkumer SV hat für diese Saison, die nun wohl vorzeitig beendet wird, das minimal bessere Torverhältnis. „Sie haben ein super Team mit einer super Stimmung“, sagt Olatunji über den Brinkumer SV. Ob der Konkurrent sogar besser besetzt sei als sein Bremer SV? „Jetzt nicht mehr“, sagt er.