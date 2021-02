Im Mittelpunkt des Jubels: Die Spielerinnen bedanken sich bei Torfrau Lena Pauels für die gehaltenen Elfmeter. (Oliver Baumgart)

Am Ende wurden die ganz großen Tugenden des Fußballs bemüht. Von „richtig guter Mentalität“, von einem „Sieg des Willens“ und „großartiger Moral“ war die Rede. Und ja, das stimmte ganz sicher alles. Aber eigentlich war es auch einer riesigen Portion Glück und einer starken Torfrau zu verdanken, dass es die Fußballerinnen des SV Werder waren, die nach 120 Minuten und anschließendem Elfmeterschießen quer über den Platz fegten, jubelnd über den Rasen rutschten und jetzt im Viertelfinale des DFB-Pokals stehen. Nach 90 Minuten hatte es 1:1, nach 120 Minuten 2:2 gestanden. Und weil Lena Pauels im finalen Elfmeterschießen dann den zweiten Elfer des Spiels hielt, stand es danach 5:3 für die Gastgeberinnen gegen den Liga-Konkurrenten SV Meppen.

Lina Hausicke ist unverzichtbar

Trainer Alexander Kluge wollte nach der Siegesrede auf dem Platz, bei der er den Kampf und die Leidenschaft seiner Spielerinnen lobte, gar nicht mehr groß eingehen auf die Schwächen seiner Mannschaft an diesem kalten Sonntagnachmittag auf Platz 11. Ja, es gebe noch einiges zu verbessern, erklärte Kluge. Der Spielaufbau hätte zwingender, die Fehlerquote kleiner sein können. Und das Pressing sei auch nicht so konsequent wie besprochen umgesetzt worden. Aber egal, am Ende hatte es ja gereicht gegen den Gast aus Meppen, der allerdings nach 90 Minuten mit einem Sieg im Gepäck im Bus auf der Heimreise hätte sitzen können. Zehn Minuten vor dem Ende grätschte Werders Katharina Schiechtl Meppens Vivien Endemann um, der Elfmeterpfiff war unausweichlich. Doch Lena Pauels parierte den Schuss von Agnieszka Winczo und brachte ihr Team in die Verlängerung.

Noch mal 30 Minuten extra, darauf wollten die Bremerinnen eigentlich unbedingt verzichten. Denn nach den ausgefallenen Bundesligaspielen gegen Potsdam und Freiburg musste Werder zuletzt quasi im Trockendock den Ernstfall proben. Was besonders für Kapitänin Lina Hausicke galt, die nach einer schweren Verletzung im Oktober erst vor einer Woche 30 Minuten Bundesliga-Luft schnuppern durfte, für ihre Mannschaft aber eigentlich unverzichtbar ist. Eigentlich hatte Trainer Kluge ihr maximal 60 Minuten zugetraut, doch dann wurden es genau 90 Minuten. Und die waren wichtig, denn Hausickes Präsenz war es, die ihrer Mannschaft sichtlich gut tat. Und ihre Treffsicherheit, denn das 1:0 war eine echte Energieleistung. Jasmin Sehan, ein Aktivposten an diesem Tag, hatte den Ball scharf an den Strafraum geflankt, wo Hausicke ihn volley über die Linie drosch (26.). Meppen war fortan das engagiertere Team, ohne sich die ganz großen Chancen zu erspielen. Der Ausgleich war verdient: Pauels konnte einen Kopfball von Winczo nur abklatschen, Victoria Krug drückte den Ball über die Linie (60.).

Dass Meppen das Spiel nicht schon nach 90 Minuten beendete, war in der Folge dem verschossenen Foulelfmeter geschuldet und dem schludrigen Spiel vor dem Werder-Tor. Denn während bei Werder die Kräfte schwanden, suchten die Gäste die Entscheidung. Die schien in der Verlängerung gefallen, als Janelle Kalyn Flaws der Ball kurz vor dem Tor quasi auf die Füße fiel und im Netz zappelte (101.). Doch weil keine vier Minuten später ein langer Ball von Lena Franziska Jaser bei Agata Tarczynska landete und ihn aus zehn Metern ins Meppener Tor wuchtete, musste das Elfmeterschießen entscheiden. Am Ende war es wieder Tarczynska, die den entscheidenden Elfer versenkte.

Dass es jetzt im Viertelfinale zum Seriensieger VfL Wolfsburg geht, tat der Freude keinen Abbruch. „Damit haben wir uns gar nicht beschäftigt“, erzählte Kluge. Und Lina Hausicke fand, dass der Pokal doch sowieso immer seine eigenen Gesetze habe. „Aber natürlich gibt es bessere Lose“, sagte sie mit einem Lächeln. Für Torfrau Pauels wäre es ein Erfolg, wenn man in Wolfsburg die 120 Minuten überstehen und dann im Elfmeterschießen stünde. „Wir nehmen uns die Kieler zum Vorbild, die haben auch die Bayern im Elfmeterschießen geschlagen.“ Mit Pauels im Tor wäre das sogar möglich.