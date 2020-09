Im Ziel: Lennard Kämna (CHRISTOPHE ENA/dpa)

An dieser Stelle darf mal ein Betriebsgeheimnis verraten werden. Erik Weispfennig bekommt kein fettes Honorar für diese Kolumne. Das sollte vielleicht mitgedacht werden, wenn Erik Weispfennig sich begeistert zeigt über das, was am Dienstag passiert ist. Sich begeistert zeigt, dass er für an dieser WESER-KURIER-Kolumne mitarbeitet. Zum Tour-Triumph von Lennard Kämna sagt der Sixdays-Sportchef: „Besser geht's nicht.“ Kämna sei wirklich bärenstark gefahren, habe eine unglaubliche physische wie mentale Stärke gezeigt. „Er hat eine große Zukunft vor sich“, sagt Erik Weispfennig.

Die angesprochene mentale Stärke sei um so höher zu betonen, wenn sich der vergangene Freitag noch einmal vor Augen geführt werde. Am Freitag hatte Kämna den Supererfolg vor Augen – und verpasste ihn. Das würde große Sportler auszeichnen, sagte Weispfennig, dass sie danach nicht in ein Loch fallen. „Sondern es weiter versuchen“. Lennard Kämna habe auch, als noch relativ junger Fahrer, den Druck ausgehalten, dass sein Team Bora-Hansgrohe an diesem Tag voll auf ihn gesetzt habe. Um endlich, endlich, eine Etappe zu gewinnen. „Er war so fokussiert. Er war so bei sich“, sagt Weispfennig und erinnert beim Thema mentale Stärke an ein Buch des ehemaligen Tour-Champions Bradley Wiggins. Der Brite habe in einem Buch mal geschrieben, dass der Trubel drumherum für ihn schwerer zu bewältigen und zu verarbeiten gewesen sei als das Rennen selbst. Weispfennig traut Kämna zu, mit dem Trubel klarzukommen.

So, wie er eben perfekt im Sattel klarkomme. „Er bringt einfach alles mit“, schwärmt Weispfennig, „das ist einfach ein komplettes Paket.“ Nach dem miserablen Beginn in der ersten Wochen der Tour, in der Kämna gleich dreimal stürzte nun diese Triumpfahrt. Weipfennig kommt um den so abgenutzten wie ewig spannenden Satz nicht herum: „So ist der Sport.“ Wurde schon gesagt, dass Weispfennig begeistert ist?

Weitere Informationen

Erik Weispfennig (51) ist Sportlicher Leiter der Bremer Sixdays und war in seiner aktiven Zeit unter anderem Weltmeister im Madison. Für den WESER-KURIER analysiert er die Leistungen von Lennard Kämna bei der Tour.