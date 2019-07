Onur Uzun (links, hier im Spiel beim Bremer SV) bleibt nun doch dem FC Oberneuland erhalten. Trainer Arambasic freut sich, denn Uzun war in der vergangenen Saison mit 30 Toren sein erfolgreichster Angreifer. (Christina Kuhaupt)

Nun ist er wieder da. Oder besser: Nun bleibt er doch. Denn eigentlich war Onur Uzun ja gar richtig nicht weg. Vor einigen Wochen hatte der Offensivspieler dem FC Oberneuland zwar mitgeteilt, dass er den Verein in Richtung Türkei verlassen wollte. Doch aus dem angestrebten Engagement bei einem Zweitligisten wurde nichts. „Das war nicht, was er sich vorgestellt hatte“, sagt Kristian Arambasic. Natürlich freut sich der FCO-Coach über die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit einem seiner stärksten Angreifer. Zumal Uzun noch deutlich mehr Optionen als den Wechsel in die Türkei besaß: Beim Zweitligisten Greuther Fürth, dem MSV Duisburg (3. Liga) und dem FSV Frankfurt (Regionalliga) hätte der 21-Jährige ein Probetraining absolvieren können. Zudem soll sich auch der Bremer SV für Onur Uzun interessiert haben. Ein Wechsel zum Panzenberg wäre eine richtige Rückkehr gewesen: In der Saison 2017/2018 hatte der junge Bremer bereits das BSV-Trikot getragen.

Der Name ist noch relativ unbekannt, aber das ist auch kein Wunder: Im SV MFandena nimmt ab sofort ein ganz neuer Verein am Spielbetrieb des Bremer Fußball-Verbandes teil. Beheimatet auf der Bezirkssportanlage in Scheevemoor tritt er mit 1. Herren (1. Kreisklasse) und 2. Herren (2. Kreisklasse) an. Im Pokal bekommt es der SV MFandena dagegen gleich mit einem Landesligisten zu tun. Dann ist der VfL 07 zu Gast in Osterholz.

Deutlich ruhiger wird es dagegen um den GSV Hippokrates werden: Der Verein hat dem BFV mitgeteilt, dass er in der kommenden Saison nicht mehr am Spielbetrieb teilnehmen wird. Ein Abschied für immer ist aber offenbar nicht geplant: Wenn Hippokrates, zuletzt Absteiger aus der Kreisliga A, seine Personalsorgen überwunden hat, liegt eine Rückkehr im Bereich des Möglichen.

Zunächst einmal trifft es den Brinkumer SV: Er wird zum Auftakt der Bremen-Liga am Sonnabend gegen den Bremer SV antreten und am 2. Spieltag gegen den FC Oberneuland. Aber die Serie mit Duellen gegen den Meister und den Vizemeister ist den Brinkumern nicht vorbehalten – es erwischt in dieser Saison nahezu alle Teams. Lediglich am 6. September, wenn sich der FCO und der BSV zum vermeintlichen Spitzenspiel treffen, wird eine kleine Pause eingelegt. „Das kann passieren“, sagt Jens Peters, Vorsitzender des Spielausschusses. Er hatte die maßgeblichen Schlüsselzahlen bei der Spielplan-Erstellung entsprechend der örtlichen Besonderheiten verteilt – und deshalb auch keine Chance, das Phänomen zu verhindern. „Bei großen Anlagen geht das bis in die 2. Kreisklasse runter, weil dann alle Mannschaften eines Vereins die gleichen Schlüsselzahlen bekommen“, so Peters.

Man muss sich nicht einmal besonders gut im Amateurfußball auskennen, um die Bedeutung der Ehrenamtlichen zu erkennen. Es geht einfach nicht ohne die zahlreichen Helfer rund um die Mannschaften der Vereine. Insgesamt kümmern sich 1,7 Millionen Männer und Frauen ehrenamtlich um den reibungslosen Ablauf. Der DFB würdigt deren Arbeit nun seit vielen Jahren, und deshalb besteht auch in diesem Jahr die Chance zur Teilnahme an zwei Wettbewerben: Gesucht werden die Träger des Ehrenamtspreises und die „Fußballhelden“. Während diese Helden zwischen 18 und 30 Jahre alt sein müssen – und sich auch selbst vorschlagen können –, richtet sich der Ehrenamtspreis an alle möglichen Helfer. Noch bis zum 31. August werden die Vorschläge gesammelt. Unter www.dfb.de/ehrenamt informiert der Deutsche Fußball-Bund über die entsprechenden Ausschreibungen und darüber, welche Preise auf die Preisträger aus den einzelnen Landesverbände warten.