Volltreffer: Armani Moore (am Ball) ist eine echte Verstärkung. (Frank Thomas Koch)

Lange hatten die Eisbären Bremerhaven gewartet, ehe sie ihre letzte Option im Abstiegskampf der Basketball-Bundesliga gezogen haben. Erst kurz vor Transferschluss Ende März wurde Flügelspieler Armani Moore noch unter Vertrag genommen. Zu einem Zeitpunkt, an dem die Eisbären Tabellenschlusslicht und nur noch neun Partien zu absolvieren waren. Die letzte Neuverpflichtung, „sie muss passen: sportlich, menschlich und finanziell. Wir können uns keine Niete mehr erlauben“, hatte Eisbären-Geschäftsführer Wolfgang Grube betont.

Exakt einen Monat später bleibt festzuhalten: Die von Sportdirektor Dan Panaggio in den USA eingefädelte Neuverpflichtung passt. Armani Moore, 25 Jahre alt und geboren in Swainsboro im US-Bundesstaat Georgia, ist alles andere als eine Niete. Fünf Spiele hat Moore bisher für Bremerhaven absolviert und kam dabei durchschnittlich 29:28 Minuten zum Einsatz. Drei dieser fünf Spiele haben die Eisbären gewonnen, zuletzt am Sonntag in der Bremer ÖVB-Arena gegen Göttingen mit 94:88 nach Verlängerung. Ein Sieg, mit dem der Klub erstmals seit Ende Dezember wieder die Abstiegsränge verlassen hat.

Nach vier Monaten in der bedrohten Zone dürfen die Eisbären, die seit 2005 in der Bundesliga spielen und zweimal (2006/2010) sogar im Play-off-Halbfinale standen, wieder auf den Klassenerhalt hoffen – auch dank Armani Moore, der das gewisse Etwas mitbringt. Er ist sozusagen ein Spieler mit großem Mehrwert. Weil er quasi alle Positionen ausfüllen kann. Weil er enormen Kampfgeist zeigt. Hart verteidigt und Rebounds holt. Und weil er im Schnitt zweistellig punktet (11,2). „Armani bringt noch mal ein ganz anderes Level in die Mannschaft“, sagt Eisbären-Trainer Michael Mai. Einen Spieler wie ihn habe das Team gebraucht, einen Spieler, „der kommt und sofort Wirkung zeigen kann“.

Ein Spieler noch dazu, der bereits die Liga kennt. Zu Jahresbeginn 2018 war der 1,96 Meter große Armani Moore aus Polen zum BBL-Rivalen nach Oldenburg gewechselt und hatte für den Play-off-Teilnehmer insgesamt 22 Spiele bestritten. Der 25-Jährige, der bis Februar dieses Jahres zwischenzeitlich noch für die New Zealand Breakers in Neuseeland aktiv war, wusste also bei der Kontaktaufnahme durch Dan Panaggio, was ihn in Deutschland erwarten würde. Und weil es ihm sein neues Team sehr einfach gemacht habe, habe er sich auch schnell eingewöhnen können, sagt Moore. Und er sagt auch, dass er gerade noch auf der Suche sei nach seiner exakten Rolle im Mannschaftsgefüge.

Eine Rolle, die es eigentlich gar nicht näher zu definieren Bedarf. Denn Armani Moore ist einfach unglaublich vielseitig und sehr variabel in seinem Spiel. Es ist die Summe vieler Kleinigkeiten, die Moore so wichtig macht für die Eisbären. So auch zuletzt gegen Göttingen, in einem Spiel, in dem er nicht seinen besten Tag erwischt habe, so Trainer Mai, in dem er aber dennoch einmal mehr sehr zuverlässig abgeliefert hatte. Moore kämpfte leidenschaftlich. Traf für zwölf Punkte. Holte sieben Rebounds und gab drei Assists.

Moore ist ein Schlüsselspieler, einer, der sich auch für die Drecksarbeit nicht zu schade ist. Mit seiner Art Basketball zu spielen, hat er sich schnell den Respekt seiner Mitstreiter verdient. Die Tabellensituation sei zwar nach wie vor prekär, sagt Armani Moore, Druck verspüre er aber nicht. „Wir wollen einfach weiter Spaß haben, dann holen wir auch noch die nötigen Siege und halten die Klasse.“

Zur Sache

Heimspiel am Tag der Arbeit

Videoanalyse und ein wenig Bewegung, so sah das Programm der Eisbären Bremerhaven am Tag nach dem Sonntagspiel gegen Göttingen aus. Denn schon an diesem Mittwoch um 18 Uhr steht für das Team von Trainer Michael Mai die nächste wichtige Partie im Kampf um dem Klassenerhalt in der Basketball-Bundesliga an. In der Stadthalle in Bremerhaven treffen die Eisbären auf Ludwigsburg, das noch um den Einzug in die Play-offs kämpft. Nach nun schon vier Heimsiegen in Folge setzt Mai dabei auf harte Arbeit am Tag der Arbeit und auf das gewachsene Selbstvertrauen seines Teams.