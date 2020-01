Bester Werfer der Eisbären:Kasey Hill (links), hier im Duell mit Jenas Dontay Caruthers, erzielte 22 Punkte. (Sven Peter/Hansepixx)

Bremerhaven. Nach einer enormen Steigerung und einer tollen Aufholjagd haben sich die Eisbären Bremerhaven in der 2. Basketball-Liga Pro A gegen den Verfolger Science City Jena mit 108:91 (45:53) durchgesetzt und den zweiten Tabellenplatz gefestigt. „Wir haben jetzt ein gutes Polster auf Jena“, sagte Kapitän Adrian Breitlauch. „Das sollte reichen, um im April zumindest als Zweiter in die Play-offs zu gehen.“ Ob es noch zu mehr reichen kann, entscheidet sich womöglich bereits in der nächsten Auswärtspartie am 5. Februar. Dann nämlich gastieren die Eisbären beim Spitzenreiter in Chemnitz.

Eisbären-Coach Michael Mai hatte eine Reaktion erwartet nach der enttäuschenden Derby-Niederlage seines Teams bei den Artland Dragons in Quakenbrück. Eine Steigerung hatte er sehen wollen. Doch was er zunächst zu sehen bekam, gefiel ihm ganz und gar nicht. Die Eisbären waren überhaupt nicht auf der Höhe, agierten unkonzentriert und fehlerhaft. Jena, im vergangenen Mai gemeinsam mit Bremerhaven aus der Bundesliga abgestiegen, wusste dies zu nutzen. „Jena hat im ersten Viertel phänomenal gespielt und uns vor Probleme gestellt“, sagte Mai. Probleme, die nach nur 2:04 Minuten einen 0:12-Rückstand zur Folge hatten, ehe Kasey Hill mit einem Dreier für die ersten Punkte auf der Anzeigetafel sorgte. In Quakenbrück hatte es 19:33 nach dem ersten Viertel gestanden, diesmal hieß es 23:32 aus Sicht der Eisbären.

„Wir haben den Start verschlafen, sind dann aber zurückgekommen“, sagte Adrian Breitlauch. „Das war sehr wichtig.“ Vor allem Bremerhavens Kapitän selbst, aber auch Will Vorhees und Kasey Hill waren in der Folge die Kräfte, die den Gastgeber vor rund 1200 Zuschauern im Spiel hielten. Zwei Sekunden vor der Sirene traf Hill, mit 22 Punkten und neun Assists einmal mehr bester Werfer der Eisbären, zum 45:53-Pausenstand – das ließ hoffen.

Der Tabellenzweite startete mit sehr viel Energie in diese zweite Halbzeit. „Wir haben im Moment einfach das nötige Selbstvertrauen und wissen, dass wir solche Spiele auch noch gewinnen können“, sagte Adrian Breitlauch. Also lautete die Devise: „Hier ist noch was drin!“ Nach dem 56:64-Zwischenstand war es dann Oliver Clay, der nach einem 9:0-Lauf mit seinem Korbleger zum 65:64 für die erste Führung des Heimteams sorgte. „Oliver hat wichtige Punkte für uns gemacht“, sagte Breitlauch über den 2,05 Meter großen „Big Man“ im Dress der Eisbären, der in der Vergangenheit auch schon für Jena gespielt hat.

Mit einem 73:73-Unentschieden ging es dann ins Schlussviertel – und hier war es schließlich der Gastgeber, der den Takt angab. Offensiv und defensiv hatten die Eisbären bei den Rebounds ein klares Übergewicht, zudem wurde die Fehlerquote deutlich minimiert. „Wir haben nicht mehr physisch genug gespielt“, sagte Jenas Co-Trainer Steven Clauss, der den privat verhinderten Frank Menz vertrat. Jena, überdies ersatzgeschwächt angereist, baute ab, „die Verteidigung war in der zweiten Hälfte eine Katastrophe“, haderte Clauss. Bremerhaven nutzte nun die Schwächen des Kontrahenten gekonnt aus und setzte sich nach einem 8:0-Lauf schnell auf 81:73 ab. Über 92:80 und 100:88 geriet der Erfolg am Ende nicht mehr in Gefahr.

Michael Mai hat diese Steigerung im Verlauf der Partie imponiert, „das Team hat nicht aufgegeben“, lobte der Coach. Und auch Kapitän Breitlauch war sehr begeistert, er sprach von einer „super Teamleistung“. Ein Team, aus dem gleich sieben Akteure zweistellig trafen, „so etwas gibt es auch nicht so oft“, sagte Breitlauch, der es selbst auf 13 Zähler brachte.

Eisbären Bremerhaven: Braun (12), Hill (22), Möller (2), Canty (10), Breitlauch (13), Clay (7), Theis (14), Goodwin (15), Friederici, Vorhees (13).