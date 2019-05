Auf Augenhöhe: Eisbär Tre Bussey (am Ball) im Duell mit dem Bamberger Daniel Hackett. (Christina Kuhaupt)

Sie haben an ihm geschnuppert, sie haben an ihm gerochen, aber am Ende haben sie ihn nicht eingetütet – den möglichen Sensationssieg über den amtierenden deutschen Basketball-Meister. Die Eisbären Bremerhaven verloren ihr drittes Bundesliga-Hanse-Game in der Bremer ÖVB-Arena gegen Brose Bamberg mit 76:83 (46:39) und haben weiterhin mächtig Abstiegsangst.

Dieser Heimsieg gegen den kriselnden Play-off-Aspiranten aus Bayern wäre so bitter nötig gewesen. Denn am Wochenende hat sich die Tabellensituation aus Sicht der Eisbären nochmals verschlechtert. Die „Rockets“ aus Erfurt landeten überraschend einen Sieg bei der BG Göttingen und sind nun mit nur noch einem Erfolg Rückstand auf Bremerhaven wieder im Geschäft um den Klassenerhalt. Der Mitteldeutsche BC hat sich dagegen durch einen Heimsieg über Ulm aus der Gefahrenzone verabschiedet.

So mutierte die Partie gegen das Starensemble aus Bamberg tatsächlich zum ersten von sieben Endspielen für die Eisbären, wie sie Flügelspieler Fabian Bleck nach der Niederlage in Erfurt ausgerufen hatte. Am Ende entschieden knapp 40 Sekunden und Ex-NBA-Profi Dorell Wright über Wohl und Wehe der beiden Mannschaften. Wrights Dreier nach toller Körper-Drehung und vier folgende Freiwürfe machten aus einem 76:76-Gleichstand den Endstand – auch weil Jordan Hulls und Tre Bussey ihre Dreier-Versuche nicht versenken konnten.

„Wir haben am Ende nicht mehr unser defensives Brett geschützt, das hat das Spiel letztlich gekippt“, fasste Eisbären Trainer Arne Woltmann in der Pressekonferenz die Schlussphase knapp zusammen. Dabei täuschte der letzte Eindruck darüber hinweg, dass die Eisbären über gut drei Viertel hinweg führten und den Serienmeister aus „Freak City“ tatsächlich am Rande einer Niederlage hatten. Kaufen können sie sich für ihren couragierten Auftritt, zu dem ihnen auch Bambergs Neu-Trainer Luca Banchi gratulierte, allerdings nichts. Die Bremerhavener belegen in der Tabelle sechs Spieltage vor dem Saisonende punktgleich mit der BG Göttingen den letzten Nichtabstiegsplatz und müssen pikanterweise am nächsten Sonnabend zum Duell in die südniedersächsische Universitätsstadt reisen.

In der Endphase schlecht verteidigt

Trotz der verpassten Überraschung gab es am Auftritt der Eisbären Bremerhaven vor knapp 7400 Zuschauern in der ÖVB-Arena nicht viel zu kritisieren. Vielleicht die Fouls, denn die Gastgeber schickten die Bayern gleich 31-mal an die Freiwurflinie. Bamberg traf davon 30 Versuche – eine bekannte Stärke der Süddeutschen. Zum Vergleich: Bremerhaven hatte am Ende eine Quote von acht Treffern aus elf Versuchen. „Das hat natürlich deren Beine geschont“, stellte Arne Woltmann fest. „So konnten wir am Ende das Tempo nicht mehr hochhalten. Wir sind aber mit der richtigen Einstellung ins Spiel gegangen und haben gezeigt, dass wir hier gewinnen wollen und nicht nur mitspielen“, so der Eisbären-Headcoach weiter.

Die Eisbären starteten furios ins Spiel. Geoffrey Groselle, Fabian Bleck und Ivan Elliott warfen eine 7:0-Führung heraus, wobei Johnny Berhanemeskel sogar noch zwei Drei-Punkte-Würfe sowie einen Korbleger vergab. Die Gäste versuchten sich dagegen vergeblich darin, den Ball in den Bremerhavener Korb zu werfen. Auch in der Folgezeit waren die Gastgeber hellwach unter dem eigenen Korb und holten sich die Defensiv-Rebounds, sodass Bamberg keine zweite Chance bekam. Lediglich Dorell Wright, mit 30 Punkten am Ende überragender Mann auf dem Feld, punktete zweimal nach knapp dreieinhalb Minuten Spielzeit. Ivan Elliott, Jordan Hulls und Tre Bussey bauten die Führung bis auf 15:5 aus, ehe Bamberg seine erste Auszeit nahm.

Die Antwort des überraschten Champions kam prompt. Er setzte dem Bremerhavener Aufbau eine Pressverteidigung entgegen, worauf sich die Eisbären – namentlich Shooting Guard Tre Bussey – jedoch schnell einstellten. Die Gäste punkteten nur durch Freiwürfe von Augustine Rubit, Dorell Wright und Daniel Hackett, hatten die Seestädter beim 15:14 aber erstmals gestellt. Dann führte Carl Baptiste die Eisbären zum 23:20-Viertelgewinn. Auch in den zweiten zehn Spielminuten bekamen die frenetisch anfeuernden Zuschauer von den Eisbären engagierten Basketball zu sehen. Gegen die weiterhin oft praktizierte Bamberger Presse punkteten die Gastgeber nach dem 25:24 wieder regelmäßig. Auch Johnny Berhanemeskel traf nun einmal aus der Distanz. Zur Halbzeit stand es 46:39 für Bremerhaven. Einziger Wermutstropfen waren zwei vergebene Freiwürfe von Fabian Bleck.

Im dritten Viertel hielten Geoffrey Groselle und Carl Baptiste die Nordlichter mit ihren Punkten und Defensiv-Rebounds im Spiel. Über 55:55 eroberten die Eisbären beim 63:55 wieder eine deutliche Führung, um das Viertel dann doch nur knapp mit 63:62 zu beenden. Im Schlussabschnitt kam es dann wie befürchtet. Dorell Wright markierte per Dreier zum 67:66 die erste Gästeführung überhaupt. Die Eisbären blieben anschließend durch Geoffrey Groselle und Jordan Hull zwar durch Ausgleichskörbe im Spiel, gaben die letzten 39 Sekunden aber komplett aus der Hand.

Eisbären Bremerhaven: Johnson (n.e.), Kessens (2), Breitlauch (3), Berhanemeskel (7/1 Dreier), Bleck (6), Hulls (15/1), Bussey (6), Elliott (6/2), Hundt, Baptiste (6), Groselle (8)