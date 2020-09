Eisbären-Headcoach Michael Mai strebt eine maximale Flexibilität an. (Frank Thomas Koch)

Es hat länger gedauert als gedacht, deutlich länger sogar, doch nun ist er endlich da: der letzte Eisbär. Weil es Probleme mit den Papieren gab, hat sich die Anreise von Trey Davis aus den USA nach Bremerhaven verzögert. Seit Anfang September schon befindet sich das Basketballteam in der Vorbereitung auf die neue, Mitte Oktober beginnende Saison in der Pro A und hat zwischenzeitlich auch schon diverse Testspiele bestritten. Ein wichtiges Puzzleteil aber hat noch gefehlt in diesen ersten drei Wochen: der Spielmacher. Der Mann, der die Fäden zieht im Spiel der Eisbären Bremerhaven. Und der natürlich auch selbst punktet.

Eben dafür ist Point Guard Trey Davis nun verpflichtet worden. Der gebürtige Texaner tritt bei den Seestädtern auf dieser Position die Nachfolger von Kasey Hill an. Die Fußstapfen sind groß. Immerhin kam der inzwischen nach Polen gewechselte Hill im Trikot der Eisbären bis zum Saisonabbruch im März auf einen Punkteschnitt von 17,1 pro Spiel; im Januar wurde Hill mit 22,5 Zählern und 6,25 Assists pro Partie sogar zum Pro-A-Spieler des Monats gekürt.

Jordan Hulls, Chris Warren, zuletzt Kasey Hill – in der jüngeren Vergangenheit waren die Eisbären auf der Position des Point Guards stets sehr stark besetzt. Und hoffen nun, dass sich auch Davis als guter Griff erweist. Der 27-Jährige spielte zuletzt drei Jahre für die Maine Red Claws in Portland; der Klub ist das Farmteam der Boston Celtics in der NBA G-League. In der abgelaufenen Saison brachte er es dort im Schnitt auf 12,5 Punkte. Dabei erzielte Davis in acht Spielen mehr als 20 Punkte, in zwei Spielen mehr als 30, und am 23. Februar dieses Jahres kam er in der Partie gegen die Westchester Knicks sogar auf stolze 43 Zähler.

Ein Mann, auf den es sich zu warten gelohnt hat

Zahlen, die für Trey Davis sprechen. Eisbären-Headcoach Michael Mai hält große Stücke auf den US-Amerikaner, der als dritter Importspieler neben Noah Allen und Rückkehrer Joshua Braun nun den Kader komplettiert. "Trey passt hervorragend auf diese Schlüsselposition – er ist definitiv ein Mann, auf den es sich zu warten gelohnt hat!“, sagt Michael Mai. Davis, der in der Saison 2017/18 mit 57 Zählern in einer Partie bei den Red Claws einen Vereinsrekord aufgestellt hat, erfülle alles, was man sich für einen Spielmacher vorstellen könne. "Er ist unglaublich schnell, spielt aber mit großer Kontrolle. Er kann auf verschiedene Arten punkten, aber er ist auch ein großartiger Teamplayer", sagt Mai. "Jeder Teamkollege, mit dem ich gesprochen habe, liebte es, mit ihm zusammenzuspielen."

Mit der Verpflichtung von Trey Davis ist die Personalplanung für die zweite Eisbären-Saison in der Pro A also abgeschlossen. Der lange erwartete Spielmacher ist nach Small Forward Noah Allen, Forward Kevin Yebo, den Shooting Guards Joshua Braun und Leon Friederici, den Aufbauspielern Rene Kindzeka und Marvin Heckel, Power Forward Max Ugrai und den Centern Marcel Keßen und Moses Pölking der zehnte Spieler im Aufgebot der Eisbären. Komplettiert wird der Kader durch die Youngster Menno Möller und Johannes Heiken, dessen Verbleib nun ebenfalls absehbar ist.

Ein Blick auf die Zusammensetzung des neuen Kaders lässt dabei durchaus Rückschlüsse auf die Philosophie zu, die Michael Mai als Coach und Sportlicher Leiter verfolgt. „Die Idee des Trainers ist deutlich zu erkennen“, sagt auch Eisbären-Geschäftsführer Nils Ruttmann. Michael Mai strebt demnach eine maximale Flexibilität an. Alle Positionen sind mehrfach besetzt, alle Akteure bringen ein hohes Maß an Athletik und Spielanlage mit. So soll es möglich sein, viel zu rotieren und verschiedene Systeme zu spielen. Schon in der Vorsaison, die Bremerhaven bekanntlich als Vizemeister abgeschlossen hat, wurde der Ball viel bewegt und damit die Defense des Gegners stark gefordert. Das soll auch in der neuen Saison der Schlüssel zum Erfolg sein – mit Trey Davis als Antreiber, Spielgestalter und Scorer.

In den bisher absolvierten Testspielen lief es für die Eisbären auch ohne Davis bereits recht vielversprechend. Beim Regionalligisten in Wolmirstedt (Sachsen-Anhalt), dem neuen Klub der Ex-Eisbären Tony Canty und Oliver Clay, gab es einen 82:60-Erfolg, bester Werfer war hier Marcel Keßen mit 23 Punkten. Beim 104:74 gegen das Pro-B-Team der Itzehoe Eagles scorte Max Ugrai 19mal. Zudem setzten sich die Eisbären beim „Noma-Cup“ in Iserlohn gegen die Ligarivalen Giants Leverkusen (91:80) und Finalgegner Phoenix Hagen (103:78) durch; Topscorer war hier in beiden Partien Noah Allen mit jeweils 22 Punkten. Ligaauftakt ist am Sonnabend, 17. Oktober um 19 Uhr mit einem Heimspiel in der Stadthalle Bremerhaven; Gegner sind die Rostock Seawolves, bei denen jetzt auch Ex-Eisbär Sid-Marlon Theis unter Vertrag steht.